துர்கா தேவி வாகன அலங்கார மேடைகளை வடிவமைக்கும் இஸ்லாமிய குடும்பம் - ஒடிசாவில் நெகிழ்ச்சியூட்டும் மத நல்லிணக்கம்
துர்கா தேவி அலங்கார வாகன மேடை தயாரிப்பில் அஸ்லாம் அலியின் குடும்பப் பெண்களின் பங்கு மிக முக்கியமானது.
Published : October 13, 2026 at 9:00 AM IST
கட்டாக்: நாடு முழுவதும் துர்கா பூஜை மற்றும் நவராத்திரி கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டிய நிலையில், ஒடிசாவில் இஸ்லாமிய குடும்பம் ஒன்று துர்கா தேவி அலங்கார வாகனங்களில் இடம் பெறும் மேடைகளை தயார் செய்யும் பணியில் இரவு பகல் பாராமல் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளது.
ஒடிசா மாநிலத்தின் ‘மில்லினியம் சிட்டி’ என்று அழைக்கப்படும் கட்டாக் நகரில் தான் நெகிழ வைக்கும் இந்த மத நல்லிணக்கம் அரங்கேறியுள்ளது.
அங்குள்ள இந்துக்கள் பக்திப் பெருக்குடன் வணங்கும் துர்கா தேவியின் பிரம்மாண்ட அலங்கார வாகனங்களில் இடம் பெறும் மேடை உள்ளிட்டவைகளை, சையத் அஸ்லாம் அலி என்ற இஸ்லாமிய கைவினைஞரும் அவரது குடும்பத்தினரும் கடந்த பல தலைமுறைகளாக செய்து தருகின்றனர்.
ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரத் தூக்கம்
துர்கா பூஜையின் சப்தமி வழிபாட்டிற்குள் பணிகளை முடிக்க வேண்டும் என்பதால், கடந்த சில நாட்களாக சையத் அஸ்லாம் அலி தினமும் 2 மணி நேரம் மட்டுமே தூங்கி உழைத்து வருகிறார்.
இது தொடர்பாக அஸ்லாம் அலி ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் கூறுகையில், 'அலங்கார ஊர்திகளில் இடம்பெறும் மேடைகளை செய்து தரும் இந்த பாரம்பரியம் பல தலைமுறைகளாக தொடர்கிறது. என் தாத்தா இதை தொடங்கினார். பிறகு நான் என் தந்தையிடமிருந்து கற்றுக் கொண்டேன்' என்றார்.
அவரது மனைவி பரீதா பேகம், சற்றும் சளைக்காமல் வீட்டு வேலைகளை ஒரு மணி நேரத்திற்குள் முடித்துவிட்டு, தன் கணவருடன் சேர்ந்து துர்கா தேவி அலங்கார வாகனத்தின் இடம் பெறப் போகும் ஆபரணங்கள் மற்றும் வெல்வெட் துணிகளில் பளபளக்கும் ஜரி வேலைப்பாடுகளை செய்து வருகிறார்.
துர்கா நாமத்தை உச்சரிப்போம்
அஸ்லாம் அலி மேலும் பேசுகையில், 'எங்களுக்கு துர்கா பூஜையும் ஒன்று தான், ரமலான் ஈகைப் பெருநாளும் ஒன்று தான். நாங்கள் இந்த வேலைகளை செய்யும் போது மனதிற்குள் துர்கா தேவியின் நாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டே தான் வேலை செய்வோம். நாங்கள் முஸ்லிம்களாக இருந்தால் என்ன? எங்களுக்கு அன்னை துர்கா மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை உண்டு. இத்தனை நாட்களாக தூங்கவில்லை என்றாலும் அன்னை துர்காவின் ஆசியால் எங்களுக்கு உடல் சோர்வோ, நோயோ இல்லை' என்கிறார்.
இந்துக்களின் புனித நாளான 'அக்ஷய திருதியை' அன்றே, இந்த துர்கா பூஜைக்கான அலங்கார வாகனங்களில் இடம்பெறும் மேடைகளை செய்யும் பணியை அஸ்லாம் அலி முறைப்படி தொடங்கி விடுகிறார். இந்த ஆண்டு மட்டும் தலா ரூ. 60,000 முதல் ரூ. 2.5 லட்சம் மதிப்புள்ள 6 பிரமாண்ட அலங்கார வாகனங்களுக்கான மேடைகளை தயாரிக்கும் ஒப்பந்தங்களை இவரது குழுவினர் எடுத்து செய்து வருகின்றனர். இவரது குழுவில் 14 பேர் உள்ளனர். அவர்களில் பெரும்பாலோர் இஸ்லாமியர்கள்.
துர்கா தேவி அலங்கார வாகன மேடை தயாரிப்பில் அஸ்லாம் அலியின் குடும்பப் பெண்களின் பங்கு மிக முக்கியமானது.
25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த வீட்டிற்கு மருமகளாக வந்த அஸ்லாம் அலியின் மனைவி பரீதா பேகம், இது தொடர்பாக கூறுகையில், 'எங்கள் நகரில் எந்த மத வேற்றுமையும் கிடையாது. இந்துக்கள் வீட்டு விசேஷங்களுக்கு நாங்கள் செல்வோம். எங்கள் வீட்டுப் பண்டிகைக்கு அவர்கள் வருவார்கள். வேற்றுமையில் ஒற்றுமைக்குக் கட்டாக் நகர் தான் மிகச் சிறந்த உதாரணம்' என்கிறார்.
கட்டாக் மாநகர மத நல்லிணக்கக் குழுவின் செயல் தலைவர் ஹபு தா கூறும் போது, 'இங்குள்ள பல துர்கா பூஜை கமிட்டிகளில் இஸ்லாமியர்களே பொருளாளர், செயலாளர் போன்ற முக்கியப் பொறுப்புகளில் உள்ளனர்.
பூஜை நடக்கும் போது பீடத்தின் மீதேறி அன்னைக்கு நகைகளை அணிவிப்பது, பூஜையில் கலந்து கொண்டு பிரசாதம் வாங்குவது மற்றும் இறுதி நாளில் சிலையை கரைக்கும் ஊர்வலம் வரை எங்கள் இஸ்லாமியச் சகோதரர்கள் இல்லாமல் எந்தப் பூஜையும் இங்கு நிறைவடைவதில்லை' என்றார்.