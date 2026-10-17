கொல்கத்தாவில் துர்கா பூஜை பந்தலில் கூட்ட நெரிசல் - 10 பேர் உயிரிழப்பு
பூஜையின்போது மழை பெய்யத் தொடங்கியதும், பந்தலுக்கு வெளியே காத்திருந்த மக்கள் கூட்டமாக முன்னோக்கிச் சென்றனர்; அப்போது சிலர் சாலையில் விழுந்ததால், நெரிசல் ஏற்பட்டதாக அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
Published : October 17, 2026 at 11:24 PM IST
கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநிலம், கொல்கத்தாவில் சனிக்கிழமை மாலை நடைபெற்ற துர்கா பூஜை கொண்டாட்டத்தின் போது, கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டதால், அதில் சிக்கி 10 பேர் உயிரிழந்தனர். 35-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர். துர்கா பூஜை பந்தலில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டதில் இந்த விபத்து நடந்துள்ளது.
நெரிசலில் சிக்கி காயமடைந்து, அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் சுவேந்து அதிகாரி, தலைமைச் செயலாளர் மனோஜ் அகர்வால் ஆகியோர் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார். இந்த சம்பவத்தை அடுத்து, மேற்கு வங்கத்தில் திட்டமிட்டிருந்தனர். தனது நிகழ்ச்சிகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஒத்திவைத்துள்ளார்.
துர்கா பூஜையின்போது மழை பெய்யத் தொடங்கியதும், பந்தலுக்கு வெளியே காத்திருந்த மக்கள் கூட்டமாக முன்னோக்கிச் சென்றனர்; அப்போது சிலர் சாலையில் விழுந்ததால், நெரிசல் ஏற்பட்டதாக அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
துர்கா பூஜை பந்தலில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது, அதிர்ச்சி அளிப்பதாக மேற்கு வங்க முன்னாள் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "சர்பாகன் பூஜா பந்தலில் ஏற்பட்ட நெரிசல் குறித்த செய்தியறிந்து மிகுந்த அதிர்ச்சியும் வேதனையும் அடைந்தேன். காயமடைந்த அனைவரும் விரைவில் குணமடையவும், இந்த இக்கட்டான சூழலில் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்குத் தேவையான வலிமையும் தைரியமும் கிடைக்கட்டும் என்று அன்னை துர்கையிடம் வேண்டிக்கொள்கிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.