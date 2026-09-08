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இரும்புக் கழிவுகளுக்கு உயிர் கொடுக்கும் அற்புதம்| கேரேஜ் குப்பைகளை கடிகாரங்களாக மாற்றும் ஜிதேந்திர பத்ரா

வீணாகும் கழிவுகளைக் கொண்டு காலத்தை காட்டும் உன்னதக் கலையைப் படைக்கும் புவனேஸ்வரின் இந்த ‘ஸ்கிராப் மேன்’ ஜிதேந்திர பத்ராவின் திறமை, "முயற்சியும் கற்பனைத் திறனும் இருந்தால் குப்பையையும் கோபுரமாக்கலாம்" என்பதை உலகிற்கு நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளது.

கேரேஜ் குப்பைகளை கடிகாரங்களாக மாற்றும் ஜிதேந்திர பத்ரா
கேரேஜ் குப்பைகளை கடிகாரங்களாக மாற்றும் ஜிதேந்திர பத்ரா (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2026 at 9:00 AM IST

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புவனேஸ்வர்: ஒருவருக்கு குப்பையாக தெரியும் ஒரு பொருள், மற்றொருவருக்கு பெரும் கலைப் பொக்கிஷமாக மாறலாம் என்பதற்கு ஒடிசா மாநிலத்தின் தலைநகரான புவனேஸ்வரை சேர்ந்த ஜிதேந்திர பத்ரா ஒரு மிகச் சிறந்த உதாரணம்.

மெக்கானிக் ஷெட்களிலும், கேரேஜ்களிலும் தூக்கி எறியப்படும் இரும்புக் கழிவுகள், கியர் சக்கரங்கள் மற்றும் பைக் உதிரிபாகங்களை கொண்டு அவர் உருவாக்கி வரும் பழங்காலப் பாணி கடிகாரங்களும், கலைப்பொருட்களும் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தி வருகின்றன.

கேரேஜ் குப்பைகளை கடிகாரங்களாக மாற்றும் ஜிதேந்திர பத்ரா
கேரேஜ் குப்பைகளை கடிகாரங்களை உருவாக்கும் ஜிதேந்திர பத்ரா (ETV Bharat)

கேரேஜ் குப்பையே கலைக்கூடம்

புவனேஸ்வரில் உள்ள கடகானாவை சேர்ந்த 28 வயதான ஜிதேந்திர பத்ரா, அங்குள்ள ஒரு தனியார் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் பட்டயம் பெற்றவர். இவர் அடிப்படையில் ஒரு தீவிரமான கலை ஆர்வலர். வாகனப் பழுது பார்க்கும் நிலையங்களில் வீணாகக் கிடக்கும் நட்டுகள், போல்ட்டுகள், பைக் செயின்கள், கார் கியர்கள் மற்றும் பழைய உதிரிபாகங்களை சேகரிப்பதையே தனது முதற்பணியாகக் கொண்டுள்ளார்.

பொதுவாக இரும்புக் கழிவுகள் உருக வைக்கப்பட்டு வேறு பொருட்களாக மாற்றப்படும். ஆனால், ஜிதேந்திரா அந்தப் பாகங்களின் வடிவத்தை மாற்றாமல், அவற்றை ஒன்றிணைத்து மிக நுணுக்கமான வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய விண்டேஜ் (Vintage Style) கடிகாரங்களாகவும், சுவர்க் கடிகாரங்களாகவும் மாற்றுகிறார்.

கடிகாரங்கள் மட்டுமன்றி, பழைய இரும்புத் துண்டுகளைக் கொண்டு மோட்டார் சைக்கிள் மாதிரிகள், மனித உருவங்கள் மற்றும் மேஜை விளக்குகள் போன்ற பல கலைப் பொருட்களையும் அவர் செதுக்கி வருகிறார்.

கேரேஜ் குப்பைகளை கடிகாரங்களாக மாற்றும் ஜிதேந்திர பத்ரா
கடிகார தயாரிப்பில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ள ஜிதேந்திர பத்ரா (ETV Bharat)

"குப்பைகளுக்குக் காலம் காட்டும் சக்தி" – ஜிதேந்திராவின் தத்துவம்

தனது இந்த வித்தியாசமான கலைப் முயற்சி குறித்து ஜிதேந்திர பத்ரா பேசுகையில், "பயனற்றது என்று தூக்கி எறியப்படும் ஒரு பொருளுக்குள் இருக்கும் அழகைக் காண்பதே உண்மையான கலை. கேரேஜ்களில் துருப்பிடித்து கிடக்கும் பழைய இரும்புச் சக்கரங்களுக்குக் காலம் காட்டும் சக்தியை வழங்குவதில் எனக்கு ஒரு தனி திருப்தி கிடைக்கிறது. இது வெறும் கலை மட்டுமல்ல, மறுசுழற்சி மூலம் சுற்றுச்சூழலைக் காக்கும் ஒரு சிறிய முயற்சியும் கூட" என்றார்.

சர்வதேச அளவில் குவியும் பாராட்டுக்கள்

ஜிதேந்திரா தயாரிக்கும் இந்த 'ஜங்க் ஆர்ட்' (Junk Art) எனப்படும் கழிவுப் பொருட்களால் ஆன கலைப் படைப்புகளுக்கு தற்போது சந்தையில் மிகப்பெரிய வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. வீடு மற்றும் அலுவலகங்களை நவீன முறையில் அலங்கரிக்க விரும்புவோர், இவரிடம் ஆர்டர் கொடுத்து பிரத்யேகமாக விண்டேஜ் கடிகாரங்களை வாங்கிச் செல்கின்றனர்.

ஜிதேந்திராவின் கடிகாரங்களின் விலைகள் ரூ. 2,000-ல் இருந்து தொடங்குகின்றன. மேலும் வடிவமைப்பு, பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் மற்றும் தனிப்பயனாக்கத்தின் அளவைப் பொறுத்து விலை மாறுபடுகின்றன. அவர் தனது பெரும்பாலான ஆர்டர்களை இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் ஃபேஸ்புக் மூலம் பெறுகிறார். மேலும் ஒரு மாதத்திற்கு 15-க்கும் மேற்பட்ட ஆர்டர்கள் வருவதாக கூறுகிறார்.

கேரேஜ் குப்பைகளை கடிகாரங்களாக மாற்றும் ஜிதேந்திர பத்ரா
கடிகார தயாரிப்பில் ஜிதேந்திர பத்ரா (ETV Bharat)

அவருடைய கடிகாரங்கள் ஒடிசாவையும் கடந்து, மும்பை, டெல்லி, கொல்கத்தா மற்றும் கேரளாவில் உள்ள வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைந்துள்ளன.

ஜிதேந்திராவின் படைப்புகள் பாலிவுட் நடிகரும் மோட்டார் சைக்கிள் ஆர்வலருமான ஜான் ஆபிரகாமின் கவனத்தை ஈர்த்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக பேசிய ஜிதேந்திரா, "நடிகர் ஜான் ஆபிரகாம் எனது தயாரிப்பு கடிகாரங்களில் ஒன்றைப் பார்த்து, ஒரு வீடியோவில் பாராட்டியுள்ளார். தொடர்ந்து என்னிடம் மேலும் ஏழு கடிகாரங்களை ஆர்டர் செய்துள்ளார்" என்றார்.

ஜிதேந்திரா உடன் பிறந்தவர்களில் ஒருவர் மருத்துவர், மற்றொருவர் ஒடிசா காவல் துறையில் பணியாற்றுகிறார்.

கேரேஜ் குப்பைகளை கடிகாரங்களாக மாற்றும் ஜிதேந்திர பத்ரா
கேரேஜ் குப்பைகளை கடிகாரங்களாக மாற்றும் ஜிதேந்திர பத்ரா (ETV Bharat)

ஜிதேந்திராவின் வாடிக்கையாளர்களில் ஒருவரான கிருஷ்ணேந்து பண்டிட், "இது போன்ற தயாரிப்புகளை சிலரால் மட்டுமே உருவாக்க முடியும். இந்த இளம் கைவினைஞர் புதிய வடிவமைப்புகளுடன் தொடர்ந்து பரிசோதனை செய்து, தனது படைப்புகளை ஒரு பரந்த சந்தைக்குக் கொண்டு செல்வார் என்று நம்புகிறேன்" என்கிறார்.

வீணாகும் கழிவுகளைக் கொண்டு காலத்தை காட்டும் உன்னதக் கலையைப் படைக்கும் புவனேஸ்வரின் இந்த ‘ஸ்கிராப் மேன்’ ஜிதேந்திர பத்ராவின் திறமை, "முயற்சியும் கற்பனைத் திறனும் இருந்தால் குப்பையையும் கோபுரமாக்கலாம்" என்பதை உலகிற்கு நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளது.

TAGGED:

MOTORCYCLE PART CLOCKS
JITENDRA PATRA ODISHA CRAFTSMAN
ODISHA ENTREPRENEUR
UPCYCLED WALL CLOCKS
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