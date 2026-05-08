தவெகவுக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவா? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு

தமிழக அரசியலில் நிலவும் முட்டுக்கட்டைகளை உடைக்க தேவையான அனைத்தையும் செய்ய வேண்டும் என சிபிஎம் பொதுச் செயலாளர் பேபி தெரிவித்துள்ளார்.

சிபிஎம் பொதுச் செயலாளர் பேபி
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 8, 2026 at 4:15 PM IST

புதுடெல்லி: தவெகவுக்கு ஆதரவு குறித்து இன்னும் சில மணி நேரங்களில் முடிவு செய்வோம் என சிபிஐ (எம்) பொதுச் செயலாளர் எம்.ஏ. பேபி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவு வெளியான நிலையில் 108 தொகுதிகளில் வென்று விஜய்யின் தவெக தனிப்பெரும் கட்சியாக உள்ளது. ஆட்சி அமைக்க மேலும் 11 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது. இதனிடையே தவெகவிற்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு அளித்துள்ள நிலையில் இடதுசாரிகள் மற்றும் விசிக கட்சிகள் எடுக்கும் முடிவு தமிழகத்தின் அரசியலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சூழல் உருவாகி உள்ளது.

இந்த பரபரப்பான சூழலில் சிபிஐ, சிபிஎம், விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகளிடம் தவெக நேற்று ஆதரவு கோரியது. இது தொடர்பாக சிபிஐ மற்றும் சிபிஎம் கட்சிகள் தங்கள் நிர்வாகிகளுடன் இன்று ஆலோசனை மேற்கொண்டன. இந்த நிலையில் சென்னையில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்திற்கு வந்த தவெக நிர்வாகி நிர்மல் குமாரிடம், ஆட்சி அமைக்க தவெகவுக்கு நிபந்தனையற்ற ஆதரவு அளிப்பதற்கான கடிதத்தை அந்த கட்சியின் சட்டமன்ற குழு தலைவர் தளி ராமச்சந்திரன் வழங்கினார்.

இதனிடையே மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்ன முடிவெடுக்க போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு தற்போது எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எம்.ஏ. பேபி, "தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை என்றால், சட்டமன்றத்தில் அதிக இடங்களை கொண்ட கட்சி அல்லது கூட்டணியை ஆளுநர் ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும். அவர்கள் விரும்பவில்லை என்றால் அதற்கு அடுத்ததாக உள்ள பெரிய கட்சியை ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும். ஆனால், ஆளுநர் அதை செய்ய மறுத்த விட்டார். ஆளுநரால் வேண்டுமென்றே ஒரு முட்டுக்கட்டை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் தமிழகத்தில் ஒரு நிச்சயமற்ற நிலை உருவாகியுள்ளது.

இந்த இக்கட்டான நிலையில் சிபிஐ, சிபிஎம், விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் நடப்பு அரசியல் சூழ்நிலைகள் குறித்து தொடர்ந்து ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றன. மூவரிடமும் சேர்த்து ஆறு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். எனவே தமிழக அரசியலில் நிலவும் முட்டுக்கட்டைகளை உடைக்க தேவையான அனைத்தையும் செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் முடிவு செய்துள்ளோம். இன்னும் சில மணி நேரங்களில் ஆதரவு தொடர்பாக அறிவிக்க உள்ளோம்" என்றார்.

