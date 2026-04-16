ஒன்றுபட்ட இந்தியாவை தகர்க்க வீசப்பட்டுள்ள வெடிகுண்டுதான் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா; திருப்பூர் எம்.பி. சுப்பராயன் காட்டம்
தொகுதி மறுவரையறைப் பிறகு வடமாநிலங்களில் மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக கூடுகிறது; தென்மாநிலங்களில் மிகவும் குறைகிறது என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் திருப்பூர் எம்.பி. கே.சுப்பராயன் தெரிவித்தார்.
Published : April 16, 2026 at 9:57 PM IST
புதுடெல்லி: ஒன்றுபட்ட இந்தியாவை தகர்க்க வீசப்பட்டுள்ள வெடிகுண்டுதான் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா என மக்களவையில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கே.சுப்பராயன் குற்றம்சாட்டினார்.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா மற்றும் மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதா குறித்து நாடாளுமன்ற மக்களவையில் இன்று (ஏப்.16) விவாதம் நடைபெற்றது. அந்த விவாதத்தின்போது கே.சுப்பராயன் பேசுகையில், "மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதாவை அவசர கதியில் ஏதோ ஒரு அரசியல் நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ளவே ஆட்சியாளர்கள் முன்மொழிந்திருக்கிறார்கள்.
இந்த மசோதா மூலம் மகளிருக்கு அதிக நன்மை கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தை காட்டிலும் தனிப்பட்ட அரசியல் ஆதாய நோக்கம்தான் மேலாங்கி இருக்கிறது. தொகுதி மறுவரையறை, ஏன் மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதாவுடன் தொடர்புபடுத்த வேண்டும்? மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதாவை 2029-ஆம் ஆண்டில் அமல்படுத்த போவதாக கூறிய மத்திய அரசு, திடீரென்று உடனடியாக நிறைவேற்றுவது குறித்து எந்த விளக்கமும் தரவில்லை.
தொகுதி மறுவரையறை என்பது, ஆட்சியாளர்களால் செய்யப்படும் மிகப்பெரிய தவறு. இதன் மூலம், அரசின் கொள்கையை சிறப்பாக நிறைவேற்றியுள்ள தென்மாநிலங்களுக்கு, குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டிற்கு தண்டனை கொடுக்கிறார்கள். தொகுதி மறுவரையறைக்குப் பிறகு வடமாநிலங்களில் மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக கூடுகிறது. தென்மாநிலங்களில் இந்த எண்ணிக்கை மிகவும் குறைகிறது.
இது தென்மாநிலங்களை ஆத்திரமூட்டும் செயலாக உள்ளது. ஒன்றுபட்ட இந்தியாவை இந்திய விடுதலை இயக்கம்தான் கட்டி எழுப்பியது; ஆட்சியாளர்கள் கட்டி எழுப்பவில்லை. இந்திய விடுதலை இயக்கம், மகத்தான இந்தியாவை நிலை நிறுத்தியபோது, ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஆதரவாக இருந்தவர்களின் மனோபாவம் கொண்டவர்கள்தான் தற்போது ஆட்சியாளர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு விடுதலை இயக்கத்தின் வரலாறு தெரியாது. அவர்களுக்கு விடுதலை இயக்கத்தில் எந்த பங்களிப்பும் இல்லை. ஒன்றுபட்ட இந்தியாவை தகர்க்க வீசப்பட்டுள்ள வெடிகுண்டுதான் இந்த தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதா. அதனால்தான் இந்த மசோதாவை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம். மசோதாவால் தென்மாநிலங்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளை நிவர்த்தி செய்ய மத்திய அரசு என்ன தீர்வு சொல்கிறது?
இந்த மசோதாவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோளின்படி தமிழகம் முழுவதும் கருப்புக் கொடி பறக்கிறது. இந்த மசோதாவை நிறுத்தி வைத்து, எதிர்க்கட்சிகளுடன் கலந்துபேசி கருத்தொற்றுமை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
பொறுப்புள்ள இடத்திற்கு பொறுப்பற்றவர்கள் வந்துவிட்டார்கள். இது, இந்தியாவின் துரதிருஷ்டம். பொறுப்பற்றவர்களால் பொறுப்பற்ற முன்மொழிவுகள் கொண்டுவரப்படுகின்றன. மிக முக்கியமான ஒரு விவகாரத்தை ஏன் அவசர கதியில் நிறைவேற்ற வேண்டும். ஏன் எதிர்க்கட்சிகளிடம் கலந்து பேசி முடிவு செய்யவில்லை. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த கீதா முகர்ஜி எம்.பி.யாக இருந்தபோது அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து உருவாக்கியதுதான் இந்த மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதா.
மசோதாக்களை நிறைவேற்ற அனைவரையும் ஒன்றுபடுத்துங்கள். எதிர்க்கட்சிகளை பழிதீர்க்கும் மனோபாவத்தை ஆட்சியாளர்கள் திருத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஆட்சியாளர்களுக்கு ஜனநாயக பண்பு இருக்க வேண்டும். கோல்வால்கர் வழி வந்தவர்கள் ஜனநாயக அமைப்பை தகர்க்கிறார்கள். அதுதான் இந்த மசோதா அறிமுகம் செய்துள்ளதிலும் வெளிப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஆட்சியாளர்கள் ஜனநாயக ரீதியில் அணுகி, எதிர்க்கட்சிகளுடன் கருத்தொற்றுமை ஏற்படுத்தி இந்த மசோதாக்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறேன்" என்று தெரிவித்தார்.