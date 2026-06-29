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அசத்தல் பரிசோதனை: பேட்டரி இல்லாத கடிகாரத்தை 14 நாட்கள் இயக்கிய 'பசு கோமியம்'

பசு கோமியம் எலக்ட்ரோலைட்டுகளாக செயல்பட்டு இந்த கடிகாரத்தை இயக்கியுள்ளது.

பசு கோமியம் மூலம் இயக்கப்பட்ட கடிகாரம்
பசு கோமியம் மூலம் இயக்கப்பட்ட கடிகாரம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 29, 2026 at 8:53 PM IST

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எலூரு: பேட்டரியின் உதவி இல்லாமலேயே, வெறும் பசு கோமியத்தின் மூலமாக கடிகாரத்தை இயக்க முடியும் என்பதை ஆந்திராவில் உள்ள ஒரு கோசாலை (பசு மடம்) நிரூபித்துள்ளது.

பசு கோமியம் தொடர்பான இருவேறு கருத்துகள் நம் சமூகத்தில் உலவி வருகின்றன. குறிப்பாக, பசு கோமியம் அனைத்து நோய்களையும் தீர்க்கும் ஒரு சர்வரோக நிவாரணி என ஒருதரப்பினர் கூறி வருகின்றனர்.

ஆனால், பசு கோமியம் பல நோய்களை தீர்க்கும் என்பதற்கு எந்தவித அறிவியல் ஆதாரமும் இல்லை என மற்றொரு தரப்பினர் கூறுகின்றனர். ஊடகங்களிலும், சமூக வலைதளங்களிலும் இதுபோன்ற விவாதங்களை அடிக்கடி நாம் பார்க்க முடியும்.

இந்நிலையில்தான், மேற்கூறிய கோசாலை, பசு கோமியத்தை வைத்து ஒரு கடிகாரத்தை இயக்கும் பரிசோதனையை வெற்றிகரமாக செய்து காட்டியுள்ளது.

அதாவது, இரண்டு சிறிய அளவிலான பிளாஸ்டிக் கோப்பைகளில் தலா ஒரு லிட்டர் பசு கோமியம் நிரப்பி வைக்கப்பட்டது.

பின்னர், ஒரு கோப்பையில் காப்பர் (தாமிரம்) தண்டும், மற்றொரு கோப்பையில் துத்தநாகம் (Zinc) தண்டும் வைக்கப்பட்டன.

தொடர்ந்து, ஒரு வயரின் மூலம் இந்த இரு தண்டுகளும் இணைக்கப்பட்டன. பிறகு, இரு தண்டுகளையும் சேர்த்து ஒரு வயரின் மூலம் கட்டி, கடிகாரத்தில் பேட்டரி போடும் இடங்களில் இணைக்கப்பட்டன.

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அவ்வளவுதான். உடனடியாக கடிகாரம் ஓட தொடங்கியது. இதையடுத்து, இதனை பொதுமக்களின் காட்சிக்காக அந்த கோசாலை வைத்தது. சுமார் 2 வாரம் அந்த கடிகாரம் தங்கு தடையில்லாமல் ஓடியதாக கோசாலை நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.

இதுகுறித்து அந்த கோசாலையின் பிரதிநிதியான வெங்கட ராகவலு கூறுகையில், "பசு கோமியம் எலக்ட்ரோலைட்டுகளாக செயல்பட்டு, 14 நாட்கள் இந்த கடிகாரத்தை இயக்கி இருக்கிறது. புதிய பசு கோமியங்களை மாற்றினால், தொடர்ந்து கடிகாரம் இயங்கும்" எனத் தெரிவித்தார்.

பசு கோமியம் எப்படி கடிகாரத்தை இயக்கியது?

பசு கோமியம் எப்படி ஒரு கடிகாரத்தை இயக்குகிறது என்பதை சுருக்கமான அறிவியல் விளக்கத்துடன் இங்கு பார்க்கலாமா?

மேற்குறிப்பிட்ட பரிசோதனைதான், அறிவியல் முறையில் 'கால்வானிக் செல்' (Galvani Cell) என அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது, இரண்டு வெவ்வேறு மின் கடத்திகள் எலக்ட்ரோலைட் திரவத்தில் வைக்கப்படும் போது, ஒரு சிறிய அளவிலான மின்சாரத்தை கொடுக்கும் என்பது அறிவியல்.

இந்த பரிசோதனையில், பசு கோமியம் எலக்ட்ரோலைட்டாக செயல்பட்டுள்ளது. பசு கோமியத்தில் உள்ள உப்புகளும், தாதுக்களும் அயனிகளாக செயல்பட்டு, எலக்ட்ரோலைட்டுகளாக மாறுகின்றன.

எனினும், இந்த முறையில் உருவாக்கப்படும் மின்சாரம், கடிகாரம் போன்ற மிகச்சிறிய சாதனங்களை மட்டுமே இயக்கக் கூடியதாக இருக்கும்.

TAGGED:

பசு கோமியம்
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