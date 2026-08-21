புதுச்சேரியில் சபாநாயகர், துணை சபாநாயகர் தேர்தலை நடத்தக் கோரிய வழக்கு - நீதிமன்றம் போட்ட அதிரடி உத்தரவு
சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் தேர்தல் தவிர, வேறெந்த காரணங்களுக்காகவும் சட்டப் பேரவையைக் கூட்டக் கூடாது என புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநருக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
Published : August 21, 2026 at 6:17 PM IST
சென்னை: சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் தேர்தலை நடத்த புதுச்சேரி சட்டப் பேரவையைக் கூட்ட வேண்டும் என உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கில், புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநர் மற்றும் சட்டப் பேரவை செயலாளர் பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ், பாஜக மற்றும் அதிமுக கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டன. இதில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் 12 இடங்களிலும், பாஜக 4 இடங்களிலும், அதிமுக 1 இடத்திலும், லட்சிய ஜனநாயக கட்சி 1 இடத்திலும், திமுக 5 இடங்களிலும், காங்கிரஸ் மற்றும் நேயம் மக்கள் கட்சி தலா ஒரு இடத்திலும், தவெக 2 இடங்களிலும், சுயேட்சைகள் மூன்று இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றன.
இந்த தேர்தலில் யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், அதிமுகவை சேர்ந்த அன்பழகன் தற்காலிக சபாநாயகராக நியமிக்கப்பட்டு, எம்எல்ஏக்கள் அனைவரும் மே மாதம் பதவி ஏற்றுக் கொண்டனர்.
ஆளும் கூட்டணியில் அமைச்சரவைப் பங்கீட்டில் நிலவும் குழப்பம் காரணமாக, சட்டப்பேரவைக்கு சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் தேர்வு செய்யப்படவில்லை என்பதால், சபாநாயகர், துணை சபாநாயகர் தேர்தல் நடத்த சட்டப் பேரவையை கூட்ட, துணைநிலை ஆளுநருக்கு உத்தரவிடக் கோரி, நாம் தமிழர் கட்சியைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.
அந்த மனுவில், 'புதிய அரசு பொறுப்பேற்று மூன்று மாதங்களாக சபாநாயகர், துணை சபாநாயகர் தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை. தற்போது பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் நடத்தப் போவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் தேர்தல் நடத்தாமல், பட்ஜெட் கூட்டம் நடத்துவது அரசியல் சாசனத்துக்கு விரோதமானது என்பதால், சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் தேர்தல் தவிர, வேறெந்த காரணங்களுக்காகவும் சட்டப் பேரவையைக் கூட்டக் கூடாது என புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநருக்கு உத்தரவிட வேண்டும்' எனக் கூறியிருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ். ஏ தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு, புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநர், தலைமைச் செயலர் மற்றும் சட்டப்பேரவை செயலர் ஆகியோர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, விசாரணையை செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.