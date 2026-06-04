ஊழல் நிறைந்த மோசமான அரசு - நீட் மாணவி உயிரிழப்பில் பிரதமரை விளாசிய ராகுல் காந்தி
நரேந்திர மோடியின் அதிகாரம் நிரந்தரமானது இல்லை, அது வந்து போகும் என்று ராகுல் காந்தி விமர்சித்துள்ளார்.
Published : June 4, 2026 at 2:05 PM IST
புதுடெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் கீழ் உள்ள ஊழல், மோசமான ஆட்சியால் நீட் மாணவி உயிரிழந்திருப்பதாக ராகுல் காந்தி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
கடந்த மே 3-ம் தேதி இளநிலை மருத்துவப் படிப்பில் சேருவதற்காக நீட் நுழைவுத் தேர்வு நடைபெற்றது. இத்தேர்வை நாடு முழுவதும் சுமார் 23 லட்சம் பேர் எழுதினர். இந்த நிலையில், நீட் தேர்வு வினாத்தாள் வெளியான விவகாரம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது. அதை தொடர்ந்து, மே 12-ம் தேதி நீட் தேர்வை ரத்து செய்வதாக தேசிய தேர்வு முகமை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தது. மேலும், வரும் ஜூன் 21- ஆம் தேதி நீட் மறுதேர்வு நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது.
நீட் மறுத்தேர்வு என்ற அறிவிப்பால் மாணவ, மாணவிகள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தனர். நீட் தேர்வை முழுமையாக ரத்துச் செய்ய வேண்டும் என்று திமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும் வலியுறுத்தி வருகின்றன. அத்துடன், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்றும் பல்வேறு தரப்பினரும் போர்க்கொடி உயர்த்தினர். இதனிடையே, வினாத்தாள் கசிவு குறித்து சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
आकांक्षा डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी। आकांक्षा के पिता किसान हैं। बेटी के डॉक्टर बनने के सपने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर ₹3 लाख का कर्ज़ लिया। और नागपुर में खुद कुक की नौकरी कर ली, ताकि बेटी वहाँ coaching कर सके।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 4, 2026
एक पिता ने जो कर सकता था, सब किया।
फिर NEET… https://t.co/yaIHayXfrG
இந்த சூழலில், நீட் தேர்வில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக வெளியான செய்திகளைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட மன அழுத்தத்தால் நீட் தேர்வுக்கு தயாராகி வந்த மத்தியப்பிரதேசம் மாநிலம், மாவ்கன்ஜ் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மாணவி ஒருவர் நாக்பூரில் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார்.
இது குறித்து அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில், "நீட் தேர்வு அச்சத்தால் உயிரிழந்த மாணவி, தான் மருத்துவராகி தனது நாட்டிற்கும், சமூகத்திற்கும் சேவை செய்ய விரும்பினார். மாணவியின் தந்தை விவசாயி ஆவார். அவர் தனது மகளின் மருத்துவக் கனவை நிறைவேற்றுவதற்காக கிசான் கிரெடிட் கார்டை வைத்து ரூபாய் 3 லட்சம் கடன் பெற்று படிக்க வைத்துள்ளார்.
தனது மகள் நாக்பூரில் பயிற்சி வகுப்பு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக தானும் அங்கேயே ஒரு சமையல் கலைஞர் பணிக்கு சேர்ந்து பணியாற்றினார். ஒரு தந்தை தன்னால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்தார். நீட் வினாத்தாள் கசிந்தது. நீட் தேர்வு ரத்துச் செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், மாணவி நம்மை விட்டு நிரந்தரமாகச் சென்று விட்டார். அவரது மரணம் தற்கொலை அல்ல. பிரதமர் மோடியின் கீழ் உள்ள ஊழல் மற்றும் சீர்கெட்ட அரசின் விளைவு.
மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் இன்றும் தனது பதவியில் உறுதியாக அமர்ந்திருக்கிறார். அதே குழுக்கள், அதே விசாரணைகள், அதே இடமாற்றங்கள், சீர்திருத்தம் இல்லை. நீதி இல்லை. மோடியின் அதிகாரம் நிரந்தரமானது இல்லை. அது வரும், போகும். கடந்த 12 ஆண்டுகளில் நீங்கள் கல்வி முறையை எந்த அளவிற்கு சீரழித்திருக்கிறீர்களோ, அதற்கான விலையை இந்தியாவின் இளம் தலைமுறையினர் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.