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ரயில் பெட்டியை ‘தேனிலவு அறை’ போல மாற்றிய விவகாரம் - அலங்காரம் செய்த நிறுவனம் மீது பாய்ந்தது வழக்கு

இவ்வளவு பெரிய அலங்காரப் பொருட்களோடு வெளிநபர்கள் எப்படி தடையின்றி நுழைய முடிந்தது? என்பது குறித்து ரயில்வே வாரியம் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

தேனிலவு அறை போல் அலங்கரிக்கப்பட்ட ரயில் பெட்டி
அலங்கரிக்கப்பட்ட ரயில் பெட்டி (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 4:45 PM IST

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புதுடெல்லி: நந்திகிராம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் முதல் வகுப்பு ஏசி பெட்டியை ‘தேனிலவு அறை’ போல மாற்றிய விவகாரத்தில், அலங்காரம் செய்த நிறுவனம் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. சமூக ஊடகங்களில் "சுஹாக்ராத் எக்ஸ்பிரஸ்" என்ற பெயரில் வீடியோ வைரலானதை தொடர்ந்து தெற்கு மத்திய ரயில்வே இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது.

முதன்மை டிக்கெட் பரிசோதகர் பெயர் வெளியீடு

பொதுப் போக்குவரத்து வாகனமான ரயிலின் பாதுகாப்பிற்குப் பங்கம் விளைவிக்கும் வகையில், வெளிநபர்கள் உள்ளே நுழைந்து ரசாயனங்கள் கலந்த வாசனைத் திரவியங்கள், வண்ண பலூன்கள், மின் விளக்குகளை கொண்டு அலங்காரம் செய்ய அனுமதித்ததற்காக தலைமை டிக்கெட் பரிசோதகர் நேற்று பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார். இந்த நிலையில், அவரது பெயர் கிரிஷ் குமார் என்று ரயில்வே நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக இன்று அறிவித்துள்ளது.

ரயிலில் முறையற்ற செயல்கள் மற்றும் விதிமீறல்கள் நடப்பதை தடுக்க தவறியதற்காகவும், உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்காமல் கடமை தவறியதற்காகவும் அவர் மீது உடனடியாக இந்த பணியிடை நீக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

அலங்காரம் செய்த நிறுவன உரிமையாளர் மீது வழக்கு

முதல் வகுப்பு ஏசி பெட்டிக்குள் ஏறி இந்த விசித்திரமான சொகுசு ஹோட்டல் அறை போன்ற அலங்காரத்தை ஆன்லைன் மூலம் ஒப்பந்தம் எடுத்து செய்த தனியார் நிகழ்ச்சி மேலாண்மை நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் அசார் ஷேக் என்பது ரயில்வேயின் புலனாய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை அவர் மீது ரயில்வே சட்டத்தின் கீழ் அத்துமீறி நுழைதல், உரிய அனுமதியின்றி ரயிலில் ஏறுதல், முறையான பயணச் சீட்டு இன்றி பயணம் செய்தல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.

ஆனால், இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அசார் ஷேக், "புதுமணத் தம்பதிகள் எங்களது முந்தைய விளம்பரங்களை பார்த்துவிட்டு இந்த ஆர்டரைக் கொடுத்தனர். ரயில்வே ஊழியர் சஸ்பெண்ட் ஆவார் என்று நாங்கள் நினைக்கவில்லை. தம்பதிகள் ஜால்னா ரயில் நிலையத்திற்கு வருவதற்கு முன்பே நாங்கள் பெட்டியை அலங்கரித்துவிட்டு, அந்த வீடியோக்களை பதிவு செய்து கொண்டு நிலையத்தை விட்டு வெளியேறிவிட்டோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த ஜூலை 6-ஆம் தேதி, ஜால்னா ரயில் நிலையத்திலிருந்து மும்பை சிஎஸ்எம்டி என அழைக்கப்படும் சத்ரபதி சிவாஜி மகராஜ் முனையம் நோக்கி நந்திகிராம் எக்ஸ்பிரஸில் பயணித்த ஒரு வசதி படைத்த புதுமணத் தம்பதி தான், தங்களின் தேனிலவுப் பயணத்தை வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத ஒரு நினைவாக மாற்ற எண்ணி இந்தத் தனியார் ஏஜென்சிக்கு ஆர்டர் கொடுத்துள்ளனர். தங்களது நிறுவனத்தின் வியாபார விளம்பரத்திற்காக இந்த வீடியோவை அந்த தனியார் ஏஜென்சி சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்ததே சர்ச்சையாக மாறியுள்ளது.

ஜால்னா ரயில் நிலையத்திலிருந்து மும்பை சிஎஸ்எம்டி வரையிலான தூரம் சுமார் 435 கிலோ மீட்டர். பயண நேரம் சுமார் 7 முதல் 9 மணி நேரம் 45 நிமிடங்கள். இந்த வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் ரயில்களில் முக்கியமானவை நந்திகிராம் மற்றும் தேவகிரி எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும்.

தீவிரமடையும் விசாரணை

முதல் வகுப்பு ஏசி பெட்டிகள் பொதுவாகவே எலெக்ட்ரானிக் கதவுகள் மற்றும் கடுமையான பாதுகாப்பு அம்சங்களைக் கொண்டவை என்பதால், அதற்குள் இவ்வளவு பெரிய அலங்காரப் பொருட்களோடு வெளிநபர்கள் எப்படி தடையின்றி நுழைய முடிந்தது? என்பது குறித்து ரயில்வே வாரியம் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட முதன்மை டிக்கெட் பரிசோதகர் கிரிஷ் குமார் தவிர, ஜால்னா ரயில் நிலையத்தில் பணியாற்றும் வேறு அதிகாரிகள் அல்லது ஊழியர்கள் லஞ்சம் வாங்கிக் கொண்டு இந்த அலங்காரப் பொருட்களை உள்ளே அனுமதிக்க உடந்தையாக இருந்தார்களா? என்பது குறித்தும், ரயில் நிலையத்தின் ஒட்டு மொத்தப் பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் குறித்தும் விரிவான விசாரணை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய ரயில்வே பாதுகாப்புப் படைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

2018-ல் இதே போல் நடந்த சம்பவம்

ரயிலில் இதுபோன்று அலங்கரிப்பது இது முதல் முறையல்ல. 2018 ஆம் ஆண்டில், பிரபல பாலிவுட் நடிகை ஸ்வரா பாஸ்கரின் சகோதரரான இஷான் பாஸ்கரின் திருமணத்திற்காக டெல்லியில் இருந்து புறப்பட்ட ஒரு ரயிலில் ஒரு பெட்டியை வாடகைக்கு எடுத்திருந்த இஷானின் குடும்பத்தினர் அதன் உட்புறம் மற்றும் வெளிப்புறத்தை அழகாக அலங்கரித்திருந்தனர்.

அப்போதும் இது சர்ச்சையான நிலையில், உயர்மட்ட விசாரணை நடத்தப்பட்டது. நீண்ட விசாரணைக்குப் பிறகு, இதில் எந்தவொரு ரயில்வே அதிகாரியோ அல்லது ஊழியரோ உடந்தையாக இருந்ததற்கான ஆதாரமோ அல்லது பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் நேரடியாக மீறப்பட்டதற்கான சான்றோ கிடைக்கவில்லை. எனவே, எந்தவிதத் தண்டனை நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.

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