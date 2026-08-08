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பள்ளி விநாடி-வினாவில் சாவர்க்கரை புகழ்ந்து கேள்வி| விசாரணைக்கு கேரள அரசு உத்தரவு

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாணவர் அமைப்பான இந்திய மாணவர் சங்கம் மற்றும் இளைஞர் அமைப்பான இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் காசர்கோடு பகுதியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

பிரதிநிதித்துவப்படம்
பிரதிநிதித்துவப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 5:21 PM IST

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காசர்கோடு: பள்ளியில் நடத்தப்பட்ட சுதந்திர தின விநாடி-வினா போட்டியில், சாவர்க்கரை புகழ்ந்து கேள்வி கேட்கப்பட்ட விவகாரம் கேரள அரசியலில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது.

கேரளாவின் காசர்கோடு மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட மஞ்சேஸ்வரம், கும்பளா மற்றும் காசர்கோடு ஆகிய கல்வி துணைக் கோட்டங்களில் உள்ள ஆரம்பப் பள்ளி மாணவர்களுக்காக 'சுதந்திர தின விநாடி-வினா' போட்டி நடத்தப்பட்டது.

இதில், பிரிட்டிஷாரிடம் மிகக் கடுமையான தண்டனையை பெற்ற சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் யார்? என்ற கேள்வி கேட்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கான விடைக்குரிய குறிப்பில் வி.டி. சவர்க்கர் என்று அச்சிடப்பட்டிருந்தது.

இந்த விவகாரம் பூதாகரமானதை அடுத்து, கேரள கல்வி அமைச்சர் என். ஷம்சுதீன் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "இந்த விநாடி-வினா போட்டி கல்வித் துறையின் அதிகாரப்பூர்வமான ஆண்டு காலண்டர் திட்டத்திலோ அல்லது சமூக அறிவியல் கிளப்பின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டியலிலோ இடம் பெறவில்லை.

விநாடி வினாவில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில்
விநாடி வினாவில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் பதில் (ETV Bharat)

உள்ளூர் மட்டத்திலான சமூக அறிவியல் கிளப் கூட்டமைப்பை சேர்ந்த சில ஆசிரியர்கள் தன்னிச்சையாக இணைந்து தான் இந்த வினாத் தாள்களை தயாரித்துள்ளனர். இதற்குத் துறையின் உயர்மட்ட அனுமதி பெறப்படவில்லை.

வரலாற்றுத் திரிபுகள் கொண்ட இத்தகைய கேள்விகள் இடம் பெற்றது குறித்து முழுமையாக விசாரித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய கல்வி இயக்குநருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கொந்தளித்த எதிர்க்கட்சிகள்

கேரளாவில் தற்போது காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி ஆட்சி நடந்து வரும் நிலையில், இடதுசாரி அமைப்புகள் இந்த விவகாரத்தை கையில் எடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன.

இது தொடர்பாக எதிர்க்கட்சித் தலைவரான பினராயி விஜயன் கண்ணூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "காங்கிரஸின் ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி அரசு, ஆர்எஸ்எஸ் சித்தாந்தங்களை பிஞ்சுக் குழந்தைகளின் மனதில் திணிப்பதற்கான பாதையை திறந்துவிட்டுள்ளது. சாவர்க்கரை மாபெரும் புரட்சியாளராக சித்தரிப்பது இந்திய சுதந்திர வரலாற்றையே அவமதிக்கும் செயல்" என குற்றம் சாட்டினார்.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாணவர் அமைப்பான இந்திய மாணவர் சங்கம் மற்றும் இளைஞர் அமைப்பான இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் காசர்கோடு பகுதியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

மஞ்சேஸ்வரம் தொகுதியின் ஆளும் கூட்டணி எம்.எல்.ஏ-வான ஏ.கே.எம்.அஷ்ரஃபும் இந்த சம்பவத்திற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். காசர்கோடு மண்ணில் வரலாற்றைச் காவிமயமாக்கும் எந்தவொரு முயற்சியையும் அனுமதிக்க மாட்டோம் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

பள்ளி அளவிலான ஒரு விநாடி-வினா போட்டி, தற்போது கேரள அரசியலில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது.

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