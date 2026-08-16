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அண்டை மாநிலங்களில் சுட்டுக்கொல்லப்படும் தமிழர்கள்; முற்றுப்புள்ளி வைப்பது எப்போது?

அண்டை மாநிலங்களில் தமிழர்கள் சுட்டுக்கொல்லப்படுவது தொடர்கதையாகி வரும் நிலையில், இதற்கு எப்போது முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2026 at 7:21 PM IST

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Updated : August 16, 2026 at 7:44 PM IST

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By - உதயசந்திரன்

சென்னை: கர்நாடக வனப்பகுதியில் மூன்று தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், கடந்த ஒரு தசாப்தத்திற்கு மேலாக அண்டை மாநிலங்களில் தமிழர்கள் கொல்லப்படுவது தொடர்கதையாகி வருகிறது.

கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி, ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் மாவட்டம் திருப்பதி அருகே உள்ள சேஷாசலம் வனப்பகுதியில், செம்மரக் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு சிறப்புப் படையினரின் துப்பாக்கிச் சூட்டில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 20 கூலித்தொழிலாளர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர். செம்மரங்களை வெட்டிக் கடத்தியதாகக் கூறப்பட்ட இச்சம்பவம் மிகப்பெரிய சர்ச்சையையும், தமிழகத்தில் பெரும் புயலையும் கிளப்பியிருந்தது. தற்போது மீண்டும் தமிழர்கள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட சம்பவம் தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கர்நாடகா மாநிலம் சாம்ராஜ் மாவட்டத்தில் உள்ள ஹனூர் பகுதியில் அமைந்துள்ளது மரியமங்கலம் கிராமம். இந்த கிராமம் காவிரி வனவிலங்கு சரணாலயத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியில் உள்ளது.

நேற்று அதிகாலை, தோமையார்பாளையம், மரியமங்கலத்தை சேர்ந்த சிலர், காட்டுக்குள் மான் வேட்டையாட சென்றுள்ளதாக சாக்யா பகுதியை சேர்ந்த வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது. உடனே அவர்கள் அந்த பகுதியில் தீவிர ரோந்து பணிகளை மேற்கொண்டனர். அப்போது மரியமங்கலம் அருகே உள்ள பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிக்குள் துப்பாக்கிகளுடன் சிலர் நின்றிருந்ததாகவும், அவர்களை சுற்றிவளைக்கும் போது, அவர்கள் துப்பாக்கியால் தாக்குதல் நடத்ததியதாகவும், பதிலுக்கு வனத்துறையினர் சுட்டதாகவும் கூறுகின்றனர்.

இந்த தாக்குதலில், அந்தோணிசாமி, ஜான்ரோஸ் பீட்டர் மற்றும் குமார் ஆகிய 3 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். மேலும் மகிமை தாஸ் என்பவர் படுகாயமடைந்தார். உடனே வனத்துறையினர் 3 தமிழர்களின் உடல்களை கொள்ளேகால் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். காயமடைந்த மகிமை தாஸ், கொள்ளேகால் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற பின்பு, மேல் சிகிச்சைக்காக மைசூரு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

சம்பவம் குறித்து சாம்ராஜ் நகர் மாவட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் விசாரணையை மேற்கொண்டுள்ளனர். மேலும், கொள்ளேகால் மாவட்ட வனஅலுவலர் கூறும் போது, சுட்டுக்கொல்லப்பட்டவர்களிடம் இருந்து மான் இறைச்சி, ஆயுதங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக கூறினார்.

இதனிடையே உயிரிழந்தவர்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் என்பதால், தகவலை அறிந்த சாக்யா பகுதி மக்கள், சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். மேலும் வனத்துறை அலுவலகத்தை சூறையாடினர். தொடர்ந்து ஹனூர் பகுதியை சேர்ந்த தமிழர்கள் ஒன்றுகூடியதால், போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த சம்பவத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கடும் கண்டனங்களை பதிவு செய்துள்ளனர். முழுமையான விசாரணைக்கு கர்நாடக அரசு உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், 3 அப்பாவி தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டது குறித்து மனித உரிமைகள் ஆணையம் இதுவரை எதுவும் கூறாதது ஏன் என்ற கேள்வியும் பொதுவாக எழுந்துள்ளது.

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தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் கொலைகள், விசாரணைக் கைதிகள் மரணம், இறால் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில் அம்மோனியா வாயு கசிவு ஏற்பட்டு ஊழியர்கள் உயிரிழந்தது போன்ற சம்பவங்கள் தொடர்பாக தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் தாமாக முன் வந்து விசாரணை நடத்தி மத்திய அல்லது மாநில அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பும். ஆனால், தமிழர்கள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டு வரும் சம்பவங்களுக்கு இதுவரை மனித உரிமைகள் ஆணையம் விசாரணயை நடத்த வேண்டும் என்ற அழுத்தம் கூட கொடுக்காதது ஏன் என்ற கேள்வியும் எழுகிறது.

2015-ஆம் ஆண்டு ஆந்திராவில் செம்மரம் கடத்தியதாக 20 தமிழர்கள் சுட்டுக்கொன்றனர். இந்த சம்பவம் ஒவ்வொரு தமிழனின் இதயங்களில் ஆறாத வடுவாக உள்ள நிலையில், கர்நாடகாவில் 3 அப்பாவி தமிழர்கள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டது தமிழகத்தில் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மாநிலங்களிடையே நடக்கும் இதுபோன்ற உயிரிழப்புகளை தடுக்க அரசியல் ரீதியாக இதுவரை எந்த தீர்வும் எட்டப்படவில்லை என்பது கசப்பான உண்மையாக இருந்தாலும், தொடரும் இந்த மரணங்களுக்கு இனியாவது முற்றுப்புள்ளி கிடைக்குமா? என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

Last Updated : August 16, 2026 at 7:44 PM IST

TAGGED:

தமிழர்கள் சுட்டுக்கொலை
THREE TAMILS KILLED
கர்நாடகா வனத்துறை
KARNATAKA FOREST DEPARTMENT
TAMIL ORIGIN CATTLE HERDERS KILLED

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