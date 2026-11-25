திருப்பரங்குன்றம் தீபம் விவகாரம்: தமிழக அரசுக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல்
"உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கு இணங்குவோம் என உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் கடைசி தருணம் வரை தமிழக அரசு கூறி வந்தது. ஆனால், இறுதியில் வேண்டுமென்றே உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு மீறப்பட்டுள்ளது"
By Sumit Saxena
Published : November 25, 2026 at 1:57 PM IST
புதுடெல்லி: திருப்பரங்குன்றத்தில் நேற்று வழக்கமான தீப மண்டபத்திலேயே கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்ட நிலையில், தமிழக அரசு மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனுவை நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமார், விபுல் பஞ்சோலி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இன்று பரிசீலித்தது. அப்போது மனுதாரரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை தமிழக அரசு பகிரங்கமாக மீறியுள்ளது.
இது மிகவும் துரதிருஷ்டவசமானது. திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள குறிப்பிட்ட தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கு இணங்குவோம் என உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் கடைசி தருணம் வரை தமிழக அரசு கூறி வந்தது. ஆனால், இறுதியில் வேண்டுமென்றே உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு மீறப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கின் மனுதாரர்களும் தமிழக அரசின் மீது விரைவில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனுவை தாக்கல் செய்யவுள்ளனர்" எனத் தெரிவித்தார்.
இதனை கேட்ட நீதிபதிகள், "அவர்கள் நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனுவை முதலில் தாக்கல் செய்யட்டும். அதன் பிறகு பார்க்கலாம்" எனத் தெரிவித்தனர்.
அப்போது தமிழக அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், இந்த விவகாரத்தில் விரிவான அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய தனக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது எனத் தெரிவித்தார்.
வழக்கின் பின்னணி
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்ஹா அருகே இருக்கும் கல் தூணில் தீபம் ஏற்றக் கோரி இந்து அமைப்புகள் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தின. இதற்கு தமிழக அரசு செவி சாய்க்காததால் அவை நீதிமன்றத்தை நாடின. இதன் தொடர்ச்சியாக, இந்த வழக்கை கடந்த ஆண்டு விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை, இந்து அமைப்புகள் கோரிய படி கல்தூணில் தீபம் ஏற்றுமாறு உத்தரவிட்டது.
ஆனால், சட்டம் ஒழுங்கை காரணம் காட்டி, சர்ச்சைக்குரிய இடத்தில் தீபம் ஏற்ற தமிழக அரசு அனுமதிக்கவில்லை. இதனைத் தொடர்ந்து, இது தொடர்பான மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற இரு நீதிபதிகள் அமர்வு, முந்தைய உத்தரவை உறுதி செய்தது.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றமும், திருப்பரங்குன்றத்தில் கல் தூணில் தீபம் ஒருமுறை தீபம் ஏற்றிக் கொள்ளுமாறு இடைக்கால உத்தரவை பிறப்பித்தது. இது, தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.
இந்த சூழலில், மேற்குறிப்பிட்ட உத்தரவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மறுஆய்வு மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளது. இந்த நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் அருகே உள்ள வழக்கமாக தீப மண்டபத்திலேயே நேற்று கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டது. தமிழக அரசின் இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்து அமைப்புகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.