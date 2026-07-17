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தலைவலியாக மாறிய புதிய கார்; அலைக்கழித்த நிறுவனம் - எகிறி அடித்த நுகர்வோர் தீர்ப்பாயம்

ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரும் தங்கள் உரிமைக்காக போராட வேண்டும். குரல் கொடுக்க வேண்டும். பெரும்பாலானோர் பெரிய நிறுவனங்கள் இதுபோன்ற செயல்களை துணி்சசலாக செய்கின்றன" என பிரேம்ராஜ் கூறினார்.

டாக்டர் பிரேம்ராஜ் தேவ்தா
டாக்டர் பிரேம்ராஜ் தேவ்தா (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 7:34 PM IST

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ராய்ப்பூர்: தற்போது புழக்கத்தில் இருக்கும் E-20 பெட்ரோலால் தனது கார் தொடர்ந்து பழுதாகி வந்ததாக வழக்கு தொடர்ந்த வாடிக்கையாளருக்கு, உடனடியாக புதிய காரை வழங்குமாறு மாருதி சுசூகி நிறுவனத்துக்கு நுகர்வோர் தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ராய்ப்பூரை சேர்ந்தவர் டாக்டர் பிரேம்ராஜ் தேவ்தா. இவர் கடந்த 2024-ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம், மாருதி சுசூகி நிறுவனத்தின் Grand Vitara Strong Hybrid Zeta Plus காரை ஆசை ஆசையாக புக் செய்துள்ளார்.

இது அந்த ஆண்டின் புதிய மாடல் கார் என்பதால், அந்த சமயத்தில் பயன்பாட்டுக்கு வந்த E-20 பெட்ரோலுக்கு (80% பெட்ரோல் + 20% எத்தனால்) உகந்ததாக இருக்கும் என்றும், அதிக பெட்ரோலை உறியாது எனவும் அவர் நம்பியுள்ளார். ஆனால், இங்குதான் ட்விஸ்ட் காத்திருந்தது.

தலையில் கட்டப்பட்ட பழைய மாடல்

அதாவது, பிரேம்ராஜ் புக் செய்திருந்த புதிய மாடல் கார், கையில் கிடைப்பதற்கு 15 முதல் ஒரு மாதம் வரை ஆகும் என ஷோரூம் ஊழியர்கள் தொலைபேசியில் தெரிவித்தனர்.

இப்போதே கார் வேண்டுமானால், இதே பிராண்ட் காரில் '2023 டிசம்பர் மாடல்' ரெடியாக இருப்பதாகவும், அது உடனடியாக கிடைக்கும் எனவும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

வெறும் 6 மாதத்துக்கு முந்தைய மாடல் தானே என நினைத்து, பிரேம்ராஜும் அவர்களின் யோசனைக்கு சம்மதம் தெரிவித்தார். அங்குதான் அவருக்கு பிரச்சினை ஆரம்பித்தது.

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கார் ரூபத்தில் வந்த தலைவலி

அந்த காரை வாங்கியது முதலே பிரேம்ராஜுக்கு தலைவலி தொடங்கியது. ஒவ்வொரு முறை அவர் காரில் பெட்ரோல் நிரப்பும் போதும், ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரை மட்டுமே கார் ஓடும். பின்னர் பழுதாகி நின்றுவிடும்.

இதனால் தினமும் வேலைக்கு செல்வதும், வீட்டிற்கு வருவதுமே அவருக்கு சவாலாக மாறிப் போனது. கார் நின்றதும் பேருந்து அல்லது ஆட்டோவில் அவசர அவசரமாக ஏறி அலுவலகத்துக்கும், வீட்டுக்கும் பிரேம்ராஜ் செல்வது வாடிக்கையாகிவிட்டது.

புதிய காரை வாங்கிவிட்டு, இப்படிப்பட்ட சூழலை ஒருவர் எதிர்கொள்ளும் வலி அவருக்கு மட்டுமே தெரியும். இதனால் காரை எடுத்து அடிக்கடி கார் ஷோரூமுக்கு அலைய தொடங்கினார்.

ஆனால், ஷோரூம் ஊழியர்களோ, காரில் எந்த பிரச்சினையும் இல்லை என்றும், நீங்கள் போடும் பெட்ரோலில்தான் பிரச்சினை எனவும் கூறியுள்ளனர்.

நிறம் மாறிய பெட்ரோல்

பின்னர் காரில் உள்ள பெட்ரோலை முழுவதுமாக எடுத்து, அவர்கள் வேறு பெட்ரோலை நிரப்பியுள்ளனர். அப்படியும் கார் சரியாக ஓடவில்லை.

மேலும், அவரது கார் டேங்கில் இருந்து ஒவ்வொரு முறை பெட்ரோலை எடுக்கும் போதும், அது நிறம் மாறி இருந்ததையும், ஒருகட்டத்தில் அது தயிரை போல கெட்டியாக மாறியிருப்பதையும் பிரேம்ராஜ் கவனித்துள்ளார்.

அப்போதுதான், அவருக்கு ஒரு விஷயம் புரிந்தது. தனது கார் இன்ஜினால், E-20 பெட்ரோலை கையாள முடியவில்லை என்பது புரிந்தது.

கொதித்து போன பிரேம்ராஜ், மாருதி சுசூகி ஷோரூமுக்கு சென்று நியாயம் கேட்டுள்ளார். ஆனால், அவருக்கு அலட்சியமான பதிலே கிடைத்தது.

பொறுமை இழந்த பிரேம்ராஜ்

இதனால் பொறுமை இழந்த அவர், கடந்த 2025-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 29-ம் தேதி தனது காரை மாருதி ஷோரூமிலேயே நிறுத்திவிட்டு, அப்படியே ராய்ப்பூர் மாவட்ட நுகர்வோர் தீர்ப்பாயத்துக்கு சென்று முறையிட்டார்.

இதையடுத்து, நுகர்வோர் தீர்ப்பாயம் ஒரு கமிட்டியை அமைத்து விசாரணையை தொடங்கியது. தொடர்ந்து, அவரது கார் இன்ஜினை சோதனை செய்ததில், அது 2023 டிசம்பர் மாடல் இல்லை என்பதும், ஜனவரி மாத மாடல் என்பதும் தெரியவந்தது.

அதாவது, ஏறக்குறைய ஒன்றரை வருட பழைய மாடல் காரை, பிரேம்ராஜின் தலையில் கட்டியுள்ளது அந்த மாருதி சுசூகி ஷோரூம். இத்தனை பிரச்சினைகளை செய்ததோடு, நீதி கேட்டு வந்த பிரேம்ராஜை பல மாதங்களாக அலைக்கழித்துள்ளது அந்த நிறுவனம்.

நுகர்வோர் தீர்ப்பாயம் அதிரடி

தொடர்ந்து, விசாரணை கமிட்டி கொடுத்த அறிக்கைகளை ஆராய்ந்த நுகர்வோர் தீர்ப்பாயம் நேற்று அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்தது.அதில், "பிரேம்ராஜுக்கு 45 நாட்களுக்குள் E-20 பெட்ரோலுக்கு உகந்த புதிய மாடல் காரை வழங்க வேண்டும். இல்லையெனில், ரூ.20.45 லட்சம் ரொக்கத்தை வழங்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேலும், பிரேம்ராஜுக்கு ஏற்பட்ட மனஉளைச்சலுக்கு நஷ்டஈடாக ரூ.1 லட்சமும், வழக்கு செலவினமாக ரூ.10 ஆயிரத்தையும் கொடுக்குமாறு நுகர்வோர் தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து ஈடிவி பாரத் செய்தி நிறுவனத்துக்கு பிரேம்ராஜ் கூறுகையில், "நுகர்வோர் தீர்ப்பாயத்தின் தீர்ப்பு மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. அதை நான் வரவேற்கிறேன். இந்த தீர்ப்பு எனக்கானது மட்டுமல்ல. மாறாக, அனைத்து ஆட்டோ மொபைல் நிறுவனங்களுக்குமான அறிவிப்பாகவே இந்த தீர்ப்பை பார்க்க வேண்டும்.

வாகனத்தை வாங்கும் போது லட்சக்கணக்கில் வாடிக்கையாளர்கள் செலவிடுகின்றனர். அப்படியிருக்கும்போது, அதில் பிரச்சினை ஏற்பட்டால் அதை தீர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே உள்ளது. அரசாங்கமும் இந்த விஷயத்தில் நிறுவனங்களுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

என்னை மிகுந்த மனஉளைச்சலுக்கு ஆளாக்கிய மாருதி சுசூகி நிறுவனத்தின் காரை மறுபடியும் வாங்க எனக்கு விருப்பமில்லை. ஆனாலும், நுகர்வோர் தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவுக்கு கட்டுப்படுகிறேன். ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரும் தங்கள் உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுக்க வேண்டும். ஆனால், பெரும்பாலானோர் அப்படி செய்வதில்லை. இதனால்தான் பெரிய நிறுவனங்கள் இதுபோன்ற செயல்களை துணி்சசலாக செய்கின்றன" என்று பிரேம்ராஜ் கூறினார்.

TAGGED:

மாருதி சுசூகி கார்
நுகர்வோர் தீர்ப்பாயம்
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