இந்திய அரசியலமைப்பு தினம்: குடியரசு துணைத் தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன், பிரதமர் மோடி, முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து
அரசியலமைப்பின் விழுமியங்களை நிலைநிறுத்தி, வளம்மிக்க தமிழ்நாட்டையும், ஆற்றல்மிகு இந்தியாவையும் உருவாக்க இந்நாளில் உறுதியேற்போம் என முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 26, 2026 at 11:31 AM IST
புதுடெல்லி: இந்திய அரசியலமைப்பு தினத்தையொட்டி, குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் உள்ளிட்டவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.
1949-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 26 அன்று அரசியலமைப்புச் சட்ட வரைவு குழுவினால், இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தினத்தை நாம் அரசியலமைப்பு தினமாக கொண்டாடி வருகிறோம். அந்த வகையில் நாடு முழுவதும் இன்று (நவ.26) அரசியலமைப்பு தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
குடியரசு துணைத் தலைவர் வாழ்த்து
குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் அரசியலமைப்பு தின வாழ்த்தை சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
Greetings to all fellow citizens on Constitution Day! On this occasion, I pay my humble tributes to Babasaheb Dr Bhimrao Ambedkar ji and offer my respectful homage to the distinguished members of the Constituent Assembly, whose vision, wisdom and dedication shaped our Constitution and laid the foundation of our democratic Republic. Let us reaffirm our commitment to the constitutional ideals of justice, liberty, equality and fraternity, and strive collectively to build a strong, inclusive and prosperous India. Jai Hind!— Vice-President of India (@VPIndia) November 26, 2026
அதில், “இந்த நன்னாளில், பாபாசாகேப் டாக்டர் பீம்ராவ் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு மரியாதையை செலுத்துகிறேன். மேலும், நமது அரசியலமைப்பை வடிவமைத்து, நமது ஜனநாயகக் குடியரசிற்கு அடித்தளமிட்ட, தொலைநோக்குப் பார்வையும் ஞானமும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வும் கொண்ட அரசியலமைப்புச் சபையின் பெருமைக்குரிய உறுப்பினர்களுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
நீதி, சுதந்திரம், சமத்துவம் மற்றும் சகோதரத்துவம் ஆகிய அரசியலமைப்பு விழுமியங்களுக்கான நமது உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவோம். வலிமையான, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய, வளமான இந்தியாவைக் கட்டமைக்க ஒன்றிணைந்து பாடுபடுவோம்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரதமர் மோடி வாழ்த்து
இந்திய அரசியலமைப்பு தினத்தையொட்டி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்ட அவர், ”இந்த நன்னாளில், மதிப்பிற்குரிய பாபாசாகேப் அவர்களுக்கும், அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் அனைத்து மாபெரும் ஆளுமைகளுக்கும் எனது மரியாதையையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर पूज्य बाबासाहेब एवं संविधान सभा की समस्त महान विभूतियों को मेरा नमन और वंदन। संविधान के रूप में उनके द्वारा दी गई सौगात भारतीय लोकतंत्र की अनमोल धरोहर है, जो विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। Greetings on Constitution Day, a day to pay homage to the makers of our Constitution and an occasion to reaffirm our commitment to strengthening the values enshrined in it. बहुधा बहुभिः सार्धं चिन्तिताः सुनिरूपिताः। कथञ्चिन्न विलीयन्ते विद्वद्भिश्चिन्तिता नयाः॥— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2026
அரசியலமைப்பு வடிவில் அவர்கள் வழங்கிய பரிசு, இந்திய ஜனநாயகத்தின் விலைமதிப்பற்ற பாரம்பரியமாகும். 'வளர்ந்த இந்தியா' எனும் இலக்கை அடைவதற்கான நமது பயணத்தில், அரசியலமைப்பு தொடர்ந்து நமக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கும்.
அனைவருக்கும் அரசியலமைப்பு தின நல்வாழ்த்துகள். இது நமது அரசியலமைப்பை உருவாக்கியவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் நாளாகவும், நமது உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் புதுப்பிக்கும் தருணமாகவும் அமைகிறது” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
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முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அரசியலமைப்பு தின வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட பதிவில், “இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம், 1949-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 26-ஆம் நாள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதை நினைவுகூரும் இந்திய அரசியலமைப்பு நாளான இந்நாளில், இச்சட்டத்தை உருவாக்கியதில் அரும்பங்காற்றிய தலைவர்கள் அனைவரையும் நினைவுகூர்ந்து போற்றுகிறேன்.
இந்திய அரசியலமைப்பு நாளை முன்னிட்டு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதளப் பதிவு #CMJosephVijay | #TNDIPR | @TVKVijayHQ | @imrajmohan | https://t.co/nGghQXioti— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) November 26, 2026
அரசியலமைப்பின் விழுமியங்களை நிலைநிறுத்தி, வளம்மிக்க தமிழ்நாட்டையும், ஆற்றல்மிகு இந்தியாவையும் உருவாக்க இந்நாளில் உறுதியேற்போம்! ஜனநாயகமும், சகோதரத்துவமும், சமூக நீதியும் தழைத்தோங்கட்டும்!” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
முகப்புரை வாசிக்க ஊக்குவிப்பு
அரசியலமைப்பு தினத்தையொட்டி, பொதுமக்கள் உட்பட அரசு அலுவலகங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுரையை வாசிக்கும் நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இதற்கான ஆங்கிலம் மற்றும் 22 அட்டவணை மொழிகளில் அரசியலமைப்பு முகப்புரை pledge.mygov.in/constitution-day-2026/ என்ற இணையதளத்தில் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் அமைச்சகம் வெளியிட்டிருந்தது.
மேலும், பொதுமக்கள் பங்குப் பெறுவதை ஊக்குவிக்கும் வகையில், முகப்புரை வாசிப்பவர்களுக்கு இணையம் வழியாக சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது. அதனை சமூக வலைத்தளத்தில் பகிரவும் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது.
இவைமட்டுமின்றி, இளைஞர்களை ஊக்குவிக்க நவம்பர் 18 முதல் 26 வரை மைகவ் மற்றும் மைபாரத் தளங்களில் (MyGov and MyBharat) விநாடி-வினா போட்டியும், நவம்பர் 24 முதல் 26 வரை 786 மாவட்டங்களில் 'வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா இளைஞர் உரையாடலும்' நடத்தப்படுகின்றன.
நாடு முழுவதும் கருத்தரங்குகள், கலைநிகழ்ச்சிகள், நடைப்பயணங்கள், மாரத்தான் மற்றும் பள்ளிகளில் சிறப்புக் கூட்டங்கள் மூலம் அடிப்படை அளவில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது.