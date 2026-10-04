ஆளும்கட்சி வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றால் தொகுதி மேலும் வளர்ச்சி பெறும்- புதுச்சேரி அதிமுக செயலாளர் அன்பழகன்
இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள கம்யூனிஸ்ட், காங்கிரஸ், தவெக ஆகிய கட்சிகள், தேர்தலில் ஒன்றை ஒன்று எதிர்த்து போட்டியிடுகின்றன என்று அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 4, 2026 at 4:53 PM IST
புதுச்சேரி: தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் ஆளும் கட்சி வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றால்தான் தொகுதி மேலும் வளர்ச்சி அடையும் என்று புதுச்சேரி அதிமுக செயலாளர் அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளார்.
புதுச்சேரியில் உள்ள தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் அக்டோபர் 6ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு கடைசி நாளான இன்று, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அசோக் ஆனந்தை ஆதரித்து புதுச்சேரி அதிமுக செயலாளர் அன்பழகன் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரித்தார்.
அப்போது அவர் பேசுகையில், "புதுச்சேரியில் முதலமைச்சர் என்.ரங்கசாமி தலைமையில் நல்லாட்சி நடைபெற்று வரும் நிலையில், என்.ஆர்.காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அசோக் ஆனந்தை வெற்றி பெற வைப்பது வாக்காளர்களாகிய உங்கள் கடமை ஆகும்.
ஆளும் கட்சியைச் சேர்ந்த வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றால்தான் இந்த தொகுதி மேன்மேலும் வளர்ச்சி அடையும். அரசு திட்டங்களின் பயன்களும் உடனுக்குடன் மக்களை சென்றடையும். இந்த தொகுதியின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்படும்.
இந்த தேர்தல் ஒரு விசித்திரமான அனுபவங்களை மக்களுக்கு கொடுத்துள்ளது. இந்தியா கூட்டணி என்கிற பெயரில் தமிழகத்தில் ஒரு கூட்டணி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த கூட்டணியில் இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், காங்கிரஸ், தவெக உள்ளிட்ட பல அரசியல் கட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. ஆனால், தமிழகத்தில் 2 தொகுதிகளில் நடைபெறும் இடைத்தேர்தலில் தவெகவை எதி்ரத்து இடதுசாரிகள் போட்டியிடுகிறார்கள். புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியை எதிர்த்து இடதுசாரி வேட்பாளர் போட்டியிடுகிறார். ஒருமித்த கருத்து இல்லாத இவர்கள்தான் இந்த நாட்டை திருத்தப் போகிறார்களா?
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திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது காங்கிரஸ் கட்சி டெபாசிட் இழக்க திமுக தொண்டர்கள் உழைக்க வேண்டும் என அறைகூவல் விடுத்தார். என்.ஆர் காங்கிரஸ் பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றால்தான் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் டெபாசிட் இழக்க முடியும். எனவே, திமுக தலைவரின் ஆணையை ஏற்று திமுக தொண்டர்கள், திமுக தலைவரின் கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டும்.
நமது வேட்பாளர் அசோக் ஆனந்த், சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்ட பிறகு மக்களுக்கு பல்வேறு உதவிகளை சொந்த நிதியில் இருந்து நிச்சயமாக செய்வார். அவர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இல்லாதபோதும் படிக்கும் இளைஞர்களுக்கும் பாமர மக்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் தேவையானவற்றை சொந்த நிதியில் செய்து கொடுத்து வருகிறார்" என்று தெரிவித்தார்.