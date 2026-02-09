ETV Bharat / bharat

ஆளும் கட்சியின் அழுத்தத்துக்கு அடிபணிவது ஏன்? அடுக்கடுக்கான கேள்விகளுடன் ஓம் பிர்லாவுக்கு கடிதம் எழுதிய ஜோதிமணி

பிரதமர் மோடியின் மக்கள் விரோத அரசுக்கு எதிராக தொடர்ந்து போராடியதாலும், பிரதமரின் பொறுப்பற்ற செயல்பாடுகளை சுட்டிக் காட்டியதாலும் நாங்கள் மத்திய அரசால் குறிவைக்கப்படுகிறோம் என ஜோதிமணி எழுதிய கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஜோதிமணி (கோப்புப்படம்)
ஜோதிமணி (கோப்புப்படம்) (INCIndia X Page)
Published : February 9, 2026 at 4:57 PM IST

புதுடெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த பெண் எம்பிக்கள் பிரதமர் மோடியை தாக்க திட்டமிட்டிருந்ததாக சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவின் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக அக்கட்சியை சேர்ந்த ஜோதிமணி எம்.பி, சபாநாயகருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் நடைபெற்று வரும் நிலையில், கடந்த 2-ஆம் தேதி மக்களவையில் குடியரசு தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது. அப்போது, சீன ஊடுருவல் தொடர்பாக முன்னாள் ராணுவத் தளபதி நரவனேவின் புத்தகத்தில் உள்ள சில கருத்துக்களை மேற்கோள்காட்டி எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி பேச முற்பட்டார். ஆனால், இதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர். மேலும், இதே விவகாரத்தை முன் வைத்து கடந்த சில நாட்களாக எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இதனிடையே, கடந்த 4ஆம் தேதி பிரதமரின் பதில் உரை ரத்து செய்யப்பட்டது.

இந்த சூழலில், அதற்கு அடுத்த நாளான பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி, மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா, எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களை கண்டித்து பேசினார். அப்போது அவர், "கடந்த புதன்கிழமை பிரதமர் மோடியின் இருக்கையை சூழ்ந்து கொண்டு எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் போராட்டம் நடத்தினர். இது அநாகரீகமானது. குறிப்பாக பெண் எம்.பி.க்கள், பிரதமரின் இருக்கையை சூழ்ந்து நின்ற காட்சியை பார்த்து ஒட்டுமொத்த நாடும் அதிர்ந்து போனது. பிரதமர் மீது அவர்கள் தாக்குதல் நடத்த திட்டமிட்டிருந்தனர். அன்று பிரதமருக்கு என்ன வேண்டுமானாலும் நடந்திருக்கலாம். அசம்பாவிதங்களை தவிர்ப்பதற்காகவே அவைக்கு வர வேண்டாம் என்று பிரதமரிடம் வேண்டுகோள் விடுத்தேன். இதை பிரதமரும் ஏற்றுக் கொண்டார். எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள், குறிப்பாக காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் இந்த விவகாரத்தில் மிகவும் அநாகரீமாக நடந்து கொண்டனர்" என ஓம் பிர்லா கூறினார்.

ஓர் பிர்லாவின் இந்த பேச்சு, நாடு முழுவதும் பேசுபொருளாக மாறியதுடன், பெரும் சர்ச்சையையும் ஏற்படுத்தியது. பிரதமரை தாக்க பெண் எம்.பி.க்கள் திட்டமிட்டனரா? என பல செய்தி தொலைக்காட்சிகளில் விவாதங்களும் நடைபெற்றன. இந்நிலையில், இன்று மக்களவை கூடியதும், மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவின் பேச்சை கண்டித்து எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டனர். மேலும், ஓம் பிர்லாவுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தையும் அவர்கள் கொண்டு வர முடியு செய்துள்ளனர்.

இந்த சூழலில், ஓம் பிர்லாவின் பேச்சுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, ஜோதிமணி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் பெண் எம்.பி.க்கள் அவருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளனர். அந்தக் கடிதத்தில், "மிகுந்த வருத்தத்துடனும், அதே சமயத்தில் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மீது கொண்டுள்ள பொறுப்புணர்வுடனும் இந்தக் கடிதத்தை நாங்கள் எழுதுகிறோம். மக்களவையின் சபாநாயகராக இந்த அவையின் மாண்பை காக்க வேண்டிய உங்களையே, ஒரு ஆதாரமற்ற, பொய்யான குற்றச்சாட்டை தெரிவிக்க ஆளுங்கட்சி தள்ளிவிட்டது. குடியரசு தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தில், ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்களையும், எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களையும் பேச அனுமதிக்க வேண்டும் என்பதே மரபு. ஆனால், தொடர்ந்து 4 தினங்களாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி தனது கருத்தை கூற அனுமதிக்கப்படவில்லை.

ஆனால், பாஜக எம்.பி. ஒருவர், நமது முன்னாள் பிரதமர்களை பற்றி ஆபாசமாக பேசினார். அவர் தொடர்ந்து பேசுவதற்கு மக்களவையில் அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. எனவே, அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி இண்டியா கூட்டணி எம்.பி.க்கள் உங்களை சந்திக்க வந்தோம். ஆனால், நீங்களோ, இந்த விவகாரத்தில் அரசின் பதிலுக்காக காத்திருப்பாக கூறினீர்கள். உங்கள் பதிலில் இருந்தே, இதுபோன்ற விஷயங்களில் உங்களால் முடிவு எடுக்க முடியாது என்பதை தெரிந்து கொண்டோம். அன்றைய தினம் மாலை, பிரதமர் அவைக்கு வரவில்லை. இதனை கண்டித்து நாங்கள் கோஷம் எழுப்பினோம். ஆனால், அதற்கு அடுத்த தினம், பிரதமர் வராததை நியாயப்படுத்தும் விதமாக, பெண் எம்.பி.க்கள் மீது அபாண்டமான குற்றச்சாட்டை சுமத்தும் அளவுக்கு ஆளுங்கட்சி உங்களுக்கு அழுத்தம் கொடுத்துள்ளது.

எங்களின் போராட்டம் அமைதியான, ஜனநாயக நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்டதாக இருந்தது. எங்களில் பெரும்பாலானவர்கள் எளிய பின்னணியில் இருந்து வந்தவர்கள். பலர் முதல் தலைமுறை அரசியல்வாதிகள். மக்களுக்காக பல தசாப்தங்களாக உழைத்து, எதிர்ப்புக்களையும், பாகுபாடுகளையும் எதிர்கொண்டு எங்கள் பயணத்தை நாங்கள் கட்டமைத்துள்ளோம். உங்களின் இந்த அபாண்ட குற்றச்சாட்டு பொது வாழ்வில் கண்ணியத்துடனும், துணிச்சலுடன் தங்களின் இடத்தை கட்டமைத்த ஒவ்வொரு பெண்ணின் மீதும் தொடுக்கப்பட்ட ஒரு கொடிய தாக்குதல் இது.

பிரதமர் மோடியின் மக்கள் விரோத அரசுக்கு எதிராக நாங்கள் தொடர்ந்து போராடியதாலும், பிரதமரின் பொறுப்பற்ற செயல்பாடுகளை சுட்டிக் காட்டியதாலும் நாங்கள் மத்திய அரசால் குறிவைக்கப்படுகிறோம். பிரதமர் மோடி அவைக்கு வராதது எங்களால் ஏற்பட்ட அச்சுறுத்தலாலும் அல்ல, அது ஒரு பயத்தின் வெளிப்பாடு. எதிர்க்கட்சியினர் வைக்கும் ஆணித்தரமான குற்றச்சாட்டுக்களை எதிர்கொள்ளும் துணிச்சலும், திராணியும் பிரதமர் மோடிக்கு இல்லை. அதனால் இது போன்ற ஒரு பொய்யான குற்றச்சாட்டுக்களை எங்கள் மீது சுமத்த மத்திய அரசு எத்தனிக்கின்றது.

நாங்கள் அன்பு, அமைதி, அரசியலமைப்பு விழுமியங்கள் மற்றும் மனித கண்ணியத்திற்காக நிற்கும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள். நாங்கள் வன்முறை மற்றும் மிரட்டல் அரசியலில் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் இல்லை. நாங்கள் எவ்வித மிரட்டல்களாலும் அமைதியாக்க முடியாத துணிச்சலான பெண் மக்கள் பிரதிநிதிகள். சபாநாயகர் பதவியின் கண்ணியத்தையும், இந்த அவையின் நம்பகத்தன்மையையும் மீட்டெடுக்க வெளிப்படைத்தன்மை மட்டுமே ஒரே வழி என்று நாங்கள் முழுமையாக நம்புகிறோம்.

நீங்கள் மக்களவையின் பாரபட்சமற்ற பாதுகாவலராக செயல்படுங்கள். இந்த முயற்சியில் நாங்கள் உங்களுடன் நிற்போம். உங்களுக்கு முழு மனதுடன் ஆதரவளிப்போம். மிகவும் கடினமான சூழ்நிலைகளிலும் சரியானவற்றுக்காக நின்று, தேசத்தின் நன்மைக்காக அரசயலமைப்பு மரபுகளை நிலை நிறுத்திய ஒருவராக வரலாறு உங்களை நினைவு கூரும். அரசியலமைப்பு விழுமியங்களை சீர்குலைப்பதிலும், நமது தேசத்தின் ஜனநாயக கட்டமைப்பிற்கு தீங்கு விளைவிப்பதிலும் எந்த கல்லையும் விட்டு வைக்காதவர்களின் அழுத்தத்திற்கு பணிந்த ஒருவராக வரலாறு உங்களை நினைவுகூர வேண்டாம்" என அக்கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

