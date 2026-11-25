‘ராஜீவ் காந்திக்கு பாதுகாப்பு குறைக்கப்பட்டது; அவர் திட்டமிட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டார்’ - சோனியா காந்தி பகிரங்க குற்றச்சாட்டு
கணவர் ராஜீவ் காந்தியின் பாதுகாப்பு குறித்து பலமுறை கவலை தெரிவித்திருந்தாலும், பீகார் சுற்றுப்பயணமே தனது அச்சத்தை உச்சத்திற்குக் கொண்டு சென்றதாக சோனியா காந்தி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : November 25, 2026 at 10:54 AM IST
புது டெல்லி: முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொல்லப்பட்டதற்கு, அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு திரும்பப்பெறப்பட்டதே காரணம் எனவும், அது திட்டமிட்டு செய்யப்பட்டதாகவும் அவரது மனைவியும், காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற கட்சித் தலைவருமான சோனியா காந்தி குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், அக்கட்சியின் நாடாளுமன்ற குழு தலைவருமான சோனியா காந்தி சமீபத்தில் தனது சுயசரிதை ‘பிலாங்கிங்: எ ஜர்னி ஆஃப் லைப்’ (Belonging: A Journey of Love) என்ற புத்தகத்தை வெளியிட்டார். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் உள்பட நாட்டில் உள்ள முக்கியத் தலைவர்கள் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று சிறப்பித்தனர்.
இந்த புத்தகம் வெளியாகி வாசகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்று வரும் நிலையில், அதில் இடம்பெற்றுள்ள சில தகவல்கள் பேசுபொருளாகவும் மாறி வருகிறது. இந்நிலையில், இந்த சுயசரிதை புத்தகம் தொடர்பாக தனது பிள்ளைகளான ராகுல் காந்தி மற்றும் பிரியங்கா காந்தியுடன் சோனியா உரையாடிய காணொளி காட்சிகள் எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதில், தனது கணவரும், முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியின் பாதுகாப்பு திரும்பப் பெறப்பட்டது குறித்த கவலைகளை சோனியா காந்தி நினைவு கூர்ந்துள்ளார். மேலும், அவரது படுகொலைக்கு வழிவகுக்கும் வகையிலேயே பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் திட்டமிட்டு திரும்பப்பெறப்பட்டதாக அவர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
சுயசரிதை நினைவுகளை பகிர்ந்த சோனியா
சோனியா காந்தி, தனது சுயசரிதை புத்தகத்தை உணர்வுகள் கலந்து எழுதியதாகவும், அதில் இடம்பெற்ற உண்மை கதைகளுக்கு பிள்ளைகள் ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி ஆகியோரின் நினைவுகள் உயிர் கொடுத்ததாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், பிள்ளைகள் இருவரும் தன் பொறுமையை அதிகம் சோதிப்பவர்களாக இருந்தாலும், தனக்கு எண்ணற்ற மகிழ்ச்சியையும், பலத்தையும் அவர்களே கொடுத்தனர் என்று சோனியா காந்தி உரையாடலின் போது உருக்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.
கணவர் ராஜீவ் காந்தியின் பாதுகாப்பு
தொடர்ந்து, எதிர்க்கட்சித் தலைவராக ராஜீவ் காந்தி இருந்தபோது, அவர் மேற்கொண்ட சில சுற்றுப்பயணங்களை சோனியா காந்தி நினைவுகூர்ந்தார். அப்போது, “ராஜீவ் காந்தி திறந்தவெளி ஜீப்பில் பயணம் செய்தபோது, அவர் மீது நடத்தப்பட்ட கல்வீச்சுத் தாக்குதல் மிகவும் மோசமானது. எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களுக்கு அவர் சென்றபோது, பொறுப்பில் இருந்தவர்கள் அவரது பாதுகாப்பில் போதிய கவனம் செலுத்தவில்லை” என்று குறிப்பிட்டார்.
மேலும், தன் தந்தை மீது தொடுக்கப்பட்ட கல்வீச்சுத் தாக்குதல்களை மகன் ராகுல் காந்தி நேரில் பார்த்ததாக குறிப்பிட்ட அவர், “அம்மா, அப்பாவின் பாதுகாப்பிற்காக நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும். இல்லை என்றால் அது மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பது மட்டும் எனக்கு நன்றாக தெரிகிறது” என மகன் ராகுல் தன்னிடம் கூறியதாக கலக்கத்துடன் தெரிவித்தார்.
குறி வைக்கப்பட்ட ராஜீவ்
கணவர் ராஜீவ் காந்தியின் பாதுகாப்பு குறித்துத் தான் ஏற்கனவே பலமுறை கவலை தெரிவித்திருந்தாலும், பீகார் சுற்றுப்பயணமே தனது அச்சத்தை உச்சத்திற்குக் கொண்டு சென்றதாக சோனியா காந்தி குறிப்பிட்டு பேசினார்.
|இதையும் படிங்க
மேலும் அந்த உரையாடலின்போது, “அப்பாவின் பாதுகாப்பு விலக்கப்பட்டது தற்செயலானது அல்ல; அவர் கொல்லப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே அது திட்டமிட்டுச் செய்யப்பட்டது” என்று அவர் பகிரங்கமாகக் பிள்ளைகள் ராகுல் மற்றும் பிரியங்கா காந்தியிடம் குற்றஞ்சாட்டினார்.
ராகுல் காந்தியின் எக்ஸ் பதிவு
இந்த உரையாடல் வீடியோவைத் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, “500-க்கும் மேற்பட்ட பக்கங்கள் கொண்ட இந்தப் புத்தகத்திலும் அம்மா சில விஷயங்களை விட்டுவிட்டார். 2004-ஆம் ஆண்டு எடுத்த முடிவு நம்மில் சிலருக்கு நிம்மதியையும், மற்றவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும் அளித்தது. அப்பாவின் பாதுகாப்பைத் திரும்பப் பெற்றதற்குப் பின்னால் ஒரு உள்நோக்கம் இருந்தது” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
The proposal didn’t go according to plan and neither did my seventh birthday. The decision in 2004 gave some of us relief but others joy. There was an intention behind withdrawing Papa’s security. And even after 500+ pages there are some things Ma has left out of her book. Priyanka and I sat down with our mother to talk through all of it. Going back to those memories brought back the joy, the laughter and even the pain we felt at the time. Ma's journey of Belonging has been full of enormous love and terrible tragedy, and she has met all of it with dignity and courage.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 24, 2026
மேலும், “நானும் அக்கா பிரியங்காவும் அம்மாவுடன் அமர்ந்து பழைய நினைவுகளை அசைபோட்டது, அக்காலகட்டத்தில் நாங்கள் உணர்ந்த மகிழ்ச்சி, சிரிப்பு மற்றும் வலியை மீண்டும் நினைவுக்குக் கொண்டு வந்தது. அம்மாவின் இந்தப் பயணம் அளவற்ற அன்பும், கொடிய துயரங்களும் நிறைந்தது; ஆனால் அனைத்தையும் அவர் கண்ணியத்துடனும் துணிச்சலுடனும் எதிர்கொண்டுள்ளார்" என்றும் ராகுல் காந்தி தனது தாய் சோனியா காந்திக்கு புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.