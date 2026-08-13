ஆதார் கார்டிலேயே 'காங்கிரஸ், பஞ்சாப்'னு இருக்கு | விசித்திரமான பெயர் வைக்கும் குடும்பத்தின் சுவாரஸ்ய பின்னணி
இந்த வம்சாவளியில் அடுத்து வந்த குழந்தைகளுக்கு இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற மாநிலங்கள் மற்றும் இடங்களை குறிக்கும் வகையில் 'பஞ்சாப்' போன்ற பெயர்கள் சூட்டப்பட்டு வருகின்றன.
Published : August 13, 2026 at 1:03 PM IST
கயா: பீகார் மாநிலம் கயா மாவட்டத்தில் உள்ள பூப்நகர் கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு குடும்பத்தினரின் பெயர்களை கேட்டால், யாருக்கும் ஒரு நிமிடம் தலை சுற்றிவிடும். அந்தக் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு விதேஷ் (வெளிநாடு), பர்தேஷ் (அயல்நாடு), அங்கிரேஸ் (ஆங்கிலேயர்), காங்கிரஸ் (Congress), பஞ்சாப் (Punjab) என மிகவும் விசித்திரமான மற்றும் வேடிக்கையான பெயர்கள் சூட்டப்பட்டுள்ளன.
இவை வெறும் செல்லப் பெயர்கள் அல்ல. அவர்களின் ஆதார் கார்டு, பள்ளிச் சான்றிதழ்கள், வாக்காளர் அடையாள அட்டை உள்ளிட்ட அனைத்து அரசு ஆவணங்களிலும் பதியப்பட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வப் பெயர்கள் ஆகும்.
வெளியூர்க்காரர்கள் இவர்களின் பெயர்களை கேட்டு முதலில் அதிர்ச்சியடைந்தாலும், அல்லது கேலி செய்தாலும், இந்தப் பெயர்களுக்கு பின்னால் தலைமுறை தலைமுறையாக தொடரும் ஒரு சுவாரஸ்யமான வரலாற்று பின்னணிக் கதை ஒளிந்துள்ளது.
இந்த விசித்திரப் பெயர் சூட்டும் வழக்கம் இந்திய சுதந்திரப் போராட்டக் காலத்தில், அந்தக் குடும்பத்தின் மூத்தவரான விதேஷி மாஞ்சி என்பவரிடமிருந்து தொடங்கியுள்ளது.
இந்திய சுதந்திரப் போராட்ட காலத்தில் நாடு முழுவதும் 'அந்நியப் பொருட்கள் புறக்கணிப்பு' மற்றும் வெள்ளையர்களை பற்றிய பேச்சுகள் கிராமங்கள் வரை பரவலாக இருந்தன. அப்போது பிறந்த குழந்தைக்கு நாட்டின் அன்றைய அரசியல் சூழலைக் குறிக்கும் வகையில் 'விதேஷ்' என்று பெயரிட்டனர். அதன் பிறகு பிறந்த அவரது தம்பிக்கு, அவரது தந்தை பிழைப்பிற்காக வெளிமாநிலத்தில் வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்த போது பிறந்ததால் 'பர்தேஷ்' என்று பெயரிடப்பட்டது.
இது தொடர்பாக ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் பேசிய அந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்த குலாட்டி மாஞ்சி, "பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, எங்கள் முன்னோர்கள் குழந்தைகளுக்கு தங்களை சுற்றியுள்ளவற்றை கொண்டே பெயர்களை சூட்டுவார்கள். அவர்கள் படிக்காதவர்களாகவும், கிராமங்களிலும், காடுகளிலும் வாழ்ந்ததாலும், படித்தவர்கள் வைக்கும் பெயர்கள் அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை. என் பெயரே குலாட்டி தான். ஏனென்றால் என் சிறுவயதில் நான் ஒரு பாம்பை போல உருண்டு விளையாடுவேன். அதனால் எனக்கு அந்த பெயர்" என்றார்.
விதேஷி மாஞ்சிக்கு குழந்தைகள் பிறந்த போது, அவர் இன்னும் ஒருபடி மேலே சென்று நாட்டின் வரலாற்றோடு தொடர்புடைய பெயர்களைத் தேர்வு செய்தார். அதாவது மூத்த மகனுக்கு அங்கிரேஸ் (ஆங்கிலேயர்கள்) என பெயர் வைத்துள்ளார். அங்கிரேஸை பள்ளியில் சேர்க்கும் போது, தலைமை ஆசிரியர் ஏன் இப்படியொரு விசித்திரமான பெயர் என்று கேட்டுள்ளார். அதற்கு அந்தக் குடும்பத்தினர், "ஆங்கிலேயர்கள் (அங்கிரேஸ்) மிகவும் பணக்காரர்களாகவும், அதிகாரம் மிக்கவர்களாகவும் இருந்ததாக எங்கள் முன்னோர்கள் கூறுவார்கள். என் மகனும் அவர்களை போல பெரிய வசதி படைத்தவனாக வர வேண்டும் என்பதால் இந்த பெயர் வைத்தோம்" என்று கூறியுள்ளனர்.
இது குறித்து அங்கிரேஸ் கூறுகையில், "நான் அதிகம் படிக்கவில்லை. கிராமத்தில் உள்ள தொடக்கப் பள்ளியில் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்தேன். நான் ஒரு கூலித் தொழிலாளி. கிராமத்திலும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் உள்ள மக்கள் என் பெயரைப் பற்றி எதுவும் சொல்வதில்லை. ஆனால் வெளியே, மக்கள், 'நீங்கள் பார்ப்பதற்கு ஒரு ஆங்கிலேயர் போல் இல்லை, அப்படியென்றால் உங்களுக்கு ஏன் ஒரு ஆங்கிலப் பெயர்?' என்று கேட்பார்கள். நான், 'என் தந்தையும் ஆசிரியரும் எனக்கு ஏன் அப்படி ஒரு பெயரை வைத்தார்கள் என்று எனக்குத் தெரியவில்லை' என்று சொல்வேன். சில சமயங்களில், 'பிரிட்டிஷ்காரர்கள் போய்விட்டார்கள், நீ மட்டும் இங்கேயே தங்கிவிட்டாயா?' என்று மக்கள் என்னை கேலி கூட செய்வார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.
சுதந்திரத்திற்குப் பிந்தைய இந்தியாவில் 'காங்கிரஸ்' மிகவும் பிரபலமாக இருந்ததால், மற்றொரு மகனுக்கு 'காங்கிரஸ்' என்று பெயரிட்டுள்ளார் விதேஷி மாஞ்சி. இது குறித்து பேசிய காங்கிரஸ் மாஞ்சி, " என் தந்தை ஏன் காங்கிரஸ் என்று பெயரிட்டார் என்று தெரியாது. ஆனால், நான் பிறந்த போது, காங்கிரஸ் பிரபலமாக இருந்ததாக சொல்கிறார்கள். என் தந்தை காங்கிரஸ் கட்சியால் ஈர்க்கப்பட்டு எனக்கு அந்த பெயர் வைத்திருக்கலாம். எனது அடையாள அட்டைகள் அனைத்திலும் காங்கிரஸ் என்ற பெயரே உள்ளது" என்றார்.
இந்த விசித்திரப் பெயர் பாரம்பரியம் இத்துடன் நின்றுவிடவில்லை. இந்த வம்சாவளியில் அடுத்து வந்த குழந்தைகளுக்கு இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற மாநிலங்கள் மற்றும் இடங்களை குறிக்கும் வகையில் 'பஞ்சாப்' போன்ற பெயர்கள் சூட்டப்பட்டு வருகின்றன.
இது குறித்து பேசிய விதேஷி மாஞ்சியின் இளைய மகன் பஞ்சாப் மாஞ்சி, "காரணம் எனக்குத் தெரியாது, ஆனால் என் தந்தை பஞ்சாபில் ஒரு தொழிலாளியாக பணி புரிந்ததாக நான் வீட்டில் கேட்டதுண்டு. அதனால் ஒருவேளை அந்த பெயரை எனக்கு சூட்டியிருக்கலாம்" என்கிறார்.
இவர்கள் தங்களது பெயர்களைக் கூறி அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளும் போது, அரசு அலுவலகங்களில் உள்ள அதிகாரிகளோ அல்லது வெளியாட்களோ ஒரு நிமிடம் திகைத்துப் போகிறார்கள். பலர் இது ஏதேனும் கிண்டலா அல்லது பட்டப்பெயரா என்று ஆவணங்களைச் சரி பார்க்கும் நிலையும் ஏற்படுகிறது. ஆரம்பத்தில் இவர்களின் பெயர்களை கேட்டு சிரிக்கும் வெளியாட்களுக்கு, இவர்களின் குடும்பப் பின்னணியும், சுதந்திரப் போராட்ட காலத்து வரலாற்றுத் தொடர்பும் தெரிந்ததும் வியப்பு தான் மிஞ்சுகிறது.
ஆனாலும், வித்தியாசமான பெயர்களை அவர்கள் அனைவரும் தங்களின் தனித்துவமான அடையாளமாக கருதி பெருமையுடனும், மகிழ்ச்சியுடனும் ஏற்றுக் கொண்டு வாழ்ந்து வருகின்றனர்.