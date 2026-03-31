புதுச்சேரியில் 6 இடங்களில் நேருக்கு நேர் மோதும் இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள்

புதுச்சேரியில் வேட்புமனுத் தாக்கலுக்கு கடைசி நாளான மார்ச் 23 வரை திமுக - காங்கிரஸ் இடையே தொகுதி உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 31, 2026 at 10:23 PM IST

புதுச்சேரி: இந்தியா கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள கட்சிகள் புதுச்சேரியில் 6 தொகுதிகளில் ஒன்றையொன்று எதிர்த்து போட்டியிடும் நிலையில், இதனால் கூட்டணிக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று காங்கிரஸ் கட்சி விளக்கமளித்துள்ளது.

புதுச்சேரியில் மொத்தமுள்ள 30 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் வரும் ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதில் இந்தியா கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் காங்கிரஸ், திமுக, விசிக ஆகிய கட்சிகளிடையே வேட்புமனு தாக்கலுக்கு கடைசி கடைசி நாளான மார்ச் 23 வரை தொகுதி உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை. இதனால் திமுக, காங்கிரஸ் சார்பில் 30 தொகுதிகளிலும் தனித்தனியாக வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இதைத்தொடர்ந்து நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் காங்கிரஸ் 16, திமுக 14 இடங்களிலும் போட்டியிடுவது என்று முடிவு எட்டப்பட்டது. மேலும், திமுகவுக்கு ஒதுக்கப்படும் 14 இடங்களில் விசிக, சிபிஐ ஆகிய கட்சிகளுக்கு தலா 1 இடம் வழங்குவது என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டிருந்தது.

ஆனால், ஏற்கனவே வேட்புமனு தாக்கல் செய்த காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் 6 இடங்களில் தங்களின் வேட்புமனுக்களை திரும்ப பெற மறுத்துவிட்டனர். தற்போது 22 இடங்களில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் வேட்பாளர்கள் வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

குறிப்பாக காலாப்பேட், ராஜ்பவன், திருபுவனை, காரைக்கால் தெற்கு, மங்கலம், ஒழுகரை ஆகிய 6 இடங்களில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் தங்களின் வேட்புமனுக்களை திரும்ப பெறுமாறு காங்கிரஸ் மேலிடம் கூறியும், அவர்கள் வேட்புமனுவை திரும்ப பெறவில்லை. அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து காங்கிரஸ் கட்சியின் புதுச்சேரி செயலாளர் அஞ்சலி நிம்பல்கர், ஈடிவி பாரத்-திற்கு அளித்த பேட்டியில், "புதுச்சேரியில் தொகுதிப் பங்கீடு குறித்து வேட்புமனுத் தாக்கலுக்கான கடைசி நாள் வரை திமுக பேச்சு வார்த்தை நடத்தியது. இதனால், நாங்கள் ஏ, பி என கூடுதலாக வேட்புமனு தாக்கல் செய்தோம். இதனால், இந்திய கூட்டணியின் ஒற்றுமைக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. கூட்டணிக் கட்சியினர் அவரவர் தொகுதியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கடந்த 2021 தேர்தலில், புதுச்சேரியில் 21 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது. இந்த முறையும் 21 இடங்களில் போட்டியிட விரும்பினோம். திமுக 14 தொகுதிகளை கேட்டதால், தொகுதிப் பங்கீடு இறுதி செய்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் 2021-இல் காங்கிரஸ் 25 இடங்களில் போட்டியிட்டது. இந்த முறை, காங்கிரஸ் 39 தொகுதிகளை கேட்ட நிலையில், நீண்ட இழுபறிக்குப் பிறகு 28 தொகுதிகள் என முடிவானது. இதை பிரதிபலிக்கும் விதமாக புதுச்சேரியில் நடந்தது" என்றார்.

தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் குறித்து, காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் நிவேதிதா ஆல்வா கூறுகையில், "காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆகியோர் தலைமையில் டெல்லியில் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி, காங்கிரஸ் மத்திய தேர்தல் கமிட்டி கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. அதில், வேட்பாளர்கள் முடிவு செய்யப்பட்டு, தமிழ்நாட்டில் 28 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை அறிவிக்கப்படுவார்கள்" என்றார்.

