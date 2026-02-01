பட்ஜெட் குறித்த ராகுல் காந்தியின் எதிர்வினை என்ன? நாளைக்கு சபையில் பாருங்கள் என்கிறது காங்கிரஸ்
பட்ஜெட் குறித்து தங்களுக்கு பெரியளவில் எதிர்பார்ப்புகள் இல்லை எனவும், குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விவாதத்தின்போது இதுகுறித்து கேள்விகளை எழுப்ப உள்ளதாக காங்கிரஸ் கட்சியினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : February 1, 2026 at 7:58 PM IST
புதுடெல்லி: குடியரசுத் தலைவர் உரை மீது நாடாளுமன்றத்தில் நாளை நடைபெறவுள்ள விவாதத்தின்போது மோடி அரசாங்கம் மீது பல முக்கிய குற்றாச்சாட்டுகளை ராகுல் காந்தி முன்வைக்க இருப்பதாக காங்கிரஸ் கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரானது ஜனவரி 28ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. 2026ஆம் ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர் என்பதால் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவையின் கூட்டு அமர்வில் குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு உரையாற்றினார். அந்த உரையில், மோடி அரசின் சாதனைகள் குறித்து அவர் பட்டியலிட்டது எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களை தூண்டியிருக்கிறது.
குறிப்பாக, அவரது உரையின்போது முன்னாள் கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு திட்டமான MGNREGAவை திரும்ப கொண்டுவர வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சியினர் கோஷமிட்ட நிலையில், குடியரசு தலைவரின் உரையை எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டே சீர்குலைப்பதாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக் கட்சிகள் குற்றம்சாட்டின.
இந்நிலையில் இன்று பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுவதற்கு முன்னதாக பேசிய காங்கிரஸ் கட்சியினர், பொருளாதாரம், சமூக நீதி மற்றும் வெளியுறவுக் கொள்கை போன்ற முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்து ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்பிய நிலையிலும், மோடி அரசு அவற்றை தொடர்ந்து புறக்கணித்து வந்ததாகவும், எனவே தங்களுக்கு தற்போது பெரியளவில் எதிர்பார்ப்புகள் இல்லை எனவும் கூறியிருந்தனர்.
While the documents need to be studied in detail, it is clear after 90 mins that Budget 2026/27 falls woefully short of the hype that was generated about it. It was totally lacklustre. The speech was also non-transparent since it gave no idea whatsoever of budgetary allocations…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 1, 2026
எனவே பட்ஜெட்டை விமர்சிப்பதற்கு பதிலாக, நாளை (பிப்.2) நடைபெறவுள்ள குடியரசு தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விவாதத்தின்போது, மத்திய அரசின் கொள்கைகள் குறித்து கேள்வி எழுப்ப முடிவு செய்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர். குறிப்பாக, அந்த விவாதத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பலரும் பேச திட்டமிட்டிருப்பதாக மக்களவை காங்கிரஸ் கொறடா முகமது ஜாவேத் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், இந்த அரசாங்கத்தின் மீது தங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. ஏனென்றால் கடந்த சில மாதங்களாக எங்கள் தலைவர் எழுப்பிய பிரச்சினைகளை தீர்க்கும் திட்டங்கள் எதுவும் பட்ஜெட்டில் இடம்பெறவில்லை. சாமானியர்கள், சிறு வணிகர்கள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கான திட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. எனவே அதற்கான பதில் எங்களுக்கு வேண்டும் என்றார்.
நாளைய விவாதத்தில் கிராமப்புற மக்களின் பிரச்சினைகள் தவிர, உற்பத்தித் துறை மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்களின் மீதான அமெரிக்க வரிகளின் தாக்கம், இளைஞர்களுக்கு வேலையின்மை, நடுத்தர வர்க்கத்தினரை பாதிக்கும் பணவீக்கம், குடிநீர் பிரச்சினை, SIR பெயர் நீக்கம், சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் எல்லை பதற்றங்கள் போன்ற பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து ராகுல்காந்தி கேள்வி எழுப்ப உள்ளதாக காங்கிரஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. இந்த விவாதத்திற்கு மக்களவை சபாநாயகர் 18 மணிநேரம் ஒதுக்கியுள்ள நிலையில், முடிவில் பிரதமர் மோடி பதிலளிக்க உள்ளார்.