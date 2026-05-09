பாலின அடிப்படையில் டிக்கெட்: கேஎஸ்ஆர்டிசியின் உத்தரவால் கேரளாவில் பரபரப்பு
கேரள முதலமைச்சர் யார்? என்பதைத் தேர்வு செய்வதில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர்களிடையே கடும் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது.
Published : May 9, 2026 at 2:34 PM IST
திருவனந்தபுரம்: புதிய அரசு பதவியேற்கும் முன்பே கேரள அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் பாலின அடிப்படையில் டிக்கெட் வழங்க பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு கேரள அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நடந்து முடிந்த கேரள சட்டமன்றத் தேர்தலில் மொத்தம் உள்ள 140 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக கூட்டணி 90- க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வெற்றி பெற்று அசத்தியது. இதில் காங்கிரஸ் கட்சி மட்டும் 63 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஆட்சியமைக்க 61 தொகுதிகள் தேவை என்ற நிலையில் காங்கிரஸ் தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியமைக்கவுள்ளது.
எனினும் முதலமைச்சர் யார்? என்பதை தேர்வு செய்வதில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களிடையே குழப்பம் நீடித்து வருகிறது. கேரளாவில் ஆட்சியமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமை தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது.
வி.டி.சதீஷன், மூத்த தலைவர் ரமேஷ் சென்னிதலா, காங்கிரஸ் கட்சியின் அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் கே.சி.வேணுகோபால் எம்.பி. ஆகிய மூன்று பேரும் முதலமைச்சருக்கான போட்டியில் உள்ளனர். காங்கிரஸ் கட்சியின் பெரும்பாலான சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கே.சி.வேணுகோபாலை முதலமைச்சராக்க ஆதரவுத் தெரிவித்துள்ளனர்.
கேரள அரசுப் பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு இலவச பயணம் என காங்கிரஸ் கட்சி தனது தேர்தல் அறிக்கையில் வாக்குறுதி அளித்திருந்த நிலையில் கேரள அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம், பாலின அடிப்படையில் பயணச்சீட்டு வழங்குவது தொடர்பான உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கேரளாவில் இன்னும் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியமைக்காத நிலையில், இந்த உத்தரவுப் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, கேரள அரசுப் பேருந்துகளில் மின்னணு முறையிலான டிக்கெட்டுகளை வழங்கும் போது பாலினத்தைக் குறிப்பிட்டு வழங்குமாறு நடத்துநர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து கேஆர்எஸ்டிசியின் துணைப் பொது மேலாளர் நிஷாந்த் வெளியிட்டுள்ள உத்தரவில், "மே 8-ம் தேதி முதல் ETM கருவிகள் மூலம் பயணச்சீட்டுகளை வழங்கும் போது நடத்துநர்கள், பயணிகளின் பாலினத்தைக் கட்டாயம் பதிவுச் செய்ய வேண்டும். இந்த உத்தரவு அமல்படுத்தப்படுவதை துறைச் சார்ந்த அனைத்துப் பிரிவு அதிகாரிகளும் உறுதிச் செய்ய வேண்டும்" என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கேஎஸ்ஆர்டிசி உத்தரவில் பெண்களுக்கான இலவசப் பயணத் திட்டங்கள் குறித்து வெளிப்படையாகக் குறப்பிடப்படவில்லை என்றாலும் புதிய அரசு முறைப்படி பதவியேற்பதற்கு முன்பே காங்கிரஸ் அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதியைச் செயல்படுத்துவதற்கான நிர்வாகரீதியான அடித்தளமாகவே இந்த நடவடிக்கை தெரிகிறது.