வி.டி Vs கே.சி: கேரள முதலமைச்சர் யார்? பெயரை அறிவிக்கும் காங்கிரஸ் தலைமை
கேரளத்தில் காங்கிரஸில் இருந்து மக்களவை உறுப்பினர் கே.சி. வேணுகோபால், எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்த வி.டி. சதீசன், ரமேஷ் சென்னிதலா ஆகிய 3 மூத்த தலைவர்களின் பெயர்கள் முதலமைச்சர் பதவிக்கு பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
Published : May 14, 2026 at 9:11 AM IST
திருவனந்தபுரம்: கேரளத்தில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான அரசை வழிநடத்தும் முதலமைச்சர் பெயரை அக்கட்சியின் தலைமை இன்று வெளியிடுவதாக அறிவித்துள்ளது.
கேரள காங்கிரஸ் தலைமையகமான இந்திரா பவனில் பிற்பகல் 1 மணியளவில் நடைபெறும், சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் குழு கூட்டத்தில், அக்கட்சியின் மேலிடம் அடுத்த கேரளம் முதலமைச்சர் யார் என்ற முடிவை வெளியிடுகிறது.
மொத்தம் 140 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட கேரள சட்டப்பேரவைக்கான தேர்தல் கடந்த ஏப்ரல் 9 அன்று நடைபெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து மே 4-ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டன.
அதில், ஆளும் அரசாக இருந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையிலான கூட்டணி (எல்.டி.எஃப்) வெறும் 35 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றிகண்டு படுதோல்வியை சந்தித்தது. அவர்களுக்கு எதிராகக் களம்கண்ட காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி (யூ.டி.எஃப்) 102 தொகுதிகளை கைப்பற்றி அபார வெற்றிபெற்றது. மூன்றாவது இடத்தில் பா.ஜ.க 3 தொகுதிகளை வென்றிருந்தது.
இந்நிலையில், காங்கிரஸில் இருந்து அடுத்த கேரள முதலமைச்சராக யார் பொறுப்பேற்க உள்ளார் என்ற எதிர்பார்ப்பு வலுக்கத் தொடங்கியது. ஆனால், மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியில் உள்ள முத்தத் தலைவர்களான வி.டி. சதீசன், ரமேஷ் சென்னிதலா, கே.சி. வேணுகோபால் ஆகிய மூவரிடையே முதலமைச்சர் பதவிக்காக போட்டி நிலவியது.
கடந்த 10 நாள்களாக நடைபெற்று வந்த முதலமைச்சர் பதவிக்கான போட்டியில் காங்கிரஸ் தலைமை முடிவெடுக்க முடியாமல் திணறி வந்த நிலையில், நேற்றைய தினம் அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, ராகுல் காந்தி இது தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்தி முடிவெடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
தேர்தலில் மகத்தான வெற்றி பெற்ற போதிலும், அரசாங்கத்தை அமைப்பதில் ஏற்பட்டுள்ள தொய்வு, காங்கிரஸ் கட்சியின் தொண்டர்கள் மற்றும் கேரள மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கே.சி. வேணுகோபால், வி.டி. சதீசன் ஆகிய இருவருக்கும் இடையிலான போட்டியே, முதலமைச்சரை தேர்வு செய்வதில் தாமதத்தை ஏற்படுத்தி வந்ததாக மக்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
எனினும், இன்றைய தினம் காங்கிரஸ் தலைமை கேரள மக்களுக்கான முதலமைச்சரை அறிவிக்கும் நிலையில், அதன் மீதான எதிர்பார்ப்பு கட்சியினரிடையே அதிகரித்துள்ளது.