ஓம் பிர்லாவுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் - திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு
திமுக, சமாஜ்வாதி உள்ளிட்ட கட்சிகள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை ஆதரிப்பதாக தெரிவித்திருக்கின்றன.
Published : February 10, 2026 at 2:00 PM IST
புதுடெல்லி: மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா ஒருதலைபட்சமாக செயல்படுவதாகக் கூறி அவருக்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மான நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.
கடந்த ஒரு வார காலமாகவே மக்களவையில் எதிர்க்கட்சிகள் பேச அனுமதிக்கப்படவில்லை என தொடர் குற்றச்சாட்டுகள் முன் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் குடியரசு தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின் போது எதிர்க்கட்சியினர் பேசுவதற்கு அனுமதி மறுத்ததற்காகவும், காங்கிரஸ் பெண் எம்.பி.க்கள் மீது ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்ததற்காகவும் சபாநாயகருக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வர நேற்று (பிப்.9) எதிர்க்கட்சிகள் முடிவெடுத்திருந்தன.
இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் திமுக சார்பில் டி.ஆர்.பாலு கலந்து கொண்டார். அதே போல் இடதுசாரி கட்சிகள், சமாஜ்வாதி கட்சி, ராஷ்டீரிய ஜனதா தளம், சிவசேனா, தேசியவாத காங்கிரஸ், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மற்றும் ஆர்எஸ்பி ஆகிய கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர்.
காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் மல்லிகார்ஜுனா கார்கே அறையில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக்கு பிறகு, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் கே.சி. வேணுகோபாலிடம், சபாநாயகருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்படுவதாக வெளியான தகவல் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, “நாடாளுமன்றத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதை பாருங்கள்” என்றார்.
இந்த நிலையில், சபாநாயகருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை மக்களவையில் கொண்டு வருவதற்காக, 100 எம்.பிக்களிடம் கையொப்பம் வாங்கும் பணிகளை காங்கிரஸ் நேற்று தொடங்கியது. சபாநாயகருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மான நோட்டீஸுக்கு ஆதரவாக, 118 பேர் கையெழுத்திட்டுள்ளனர்.
அதனையடுத்து மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் நோட்டீஸை காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் கே. சுரேஷ் மற்றும் முகமது ஜாவேத் ஆகியோர் மக்களவை பொதுச் செயலாளரிடம் இன்று சமர்ப்பித்தனர்.
நோட்டீஸ் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிலையில், எதிர்க்கட்சிகள் பட்ஜெட் விவாதத்தில் பங்கேற்கவுள்ளன. திமுக, சமாஜ்வாதி கட்சி மற்றும் காங்கிரஸ் ஆகியவை நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை ஆதரிப்பதாக தெரிவித்திருக்கின்றன. அதே சமயம் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் இன்னும் இது குறித்து முடிவு செய்யவில்லை எனத் தெரிகிறது.