புதுச்சேரியில் மார்ச் 23 கடைசி நாள்; இன்னும் முடிவுக்கு வராத திமுக - காங்கிரஸ் தொகுதி உடன்பாடு
புதுச்சேரியில் திமுக அதிக தொகுதிகளில் போட்டியிட விரும்பினாலும், பழைய பாணியில் குறைவான இடங்களையே ஒதுக்க காங்கிரஸ் விரும்புவதால் தொகுதி உடன்பாட்டில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
Published : March 21, 2026 at 8:39 PM IST
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு வேட்பு மனுத்தாக்கல் முடிவடைய இன்னும் இரண்டு நாட்களே உள்ள நிலையில், திமுக- காங்கிரஸ் கூட்டணி இடையே தொகுதிப் பங்கீடு இன்னும் முடிவுக்கு வராமல் இருப்பது ஒருவித பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ம் தேதியும், அண்டை மாநிலமான புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதியும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.
தமிழகத்தில் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி இடையே தொகுப்பங்கீடு உடன்பாடு எட்டப்படாமல் இழுபறி நீடித்து வந்தது. பின்னர், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் நேரடியாக தலையிட்டு தொகுதி உடன்பாட்டை முடித்து வைத்தனர். அதன்படி, தமிழகத்தில் மொத்தம் உள்ள 234 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகள் ஒதுக்குவது என ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்பட்டது. ஆனால், புதுச்சேரியில் இன்னும் தொகுதி உடன்பாடு இன்னும் முடிவுக்கு வராமல் உள்ளது.
இதுகுறித்து காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஒருவர், ஈடிவி பாரத்-திற்கு அளித்த பேட்டியில், "தமிழ்நாட்டில் 39 தொகுதிகளைக் கேட்டோம். ஆனால், கூட்டணிக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டு விடக் கூடாது என்பதற்காக குறைந்த தொகுதிகளுக்கு ஒப்புக்கொண்டோம்.
புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் கட்சிதான் கூட்டணிக்கு தலைமை வகிக்கிறது. 2021 சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில், புதுச்சேரியில் மொத்தமுள்ள 30 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் 21 தொகுதகளிலும், திமுக 9 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டன. இந்த முறை, திமுகவும், காங்கிரஸ் கட்சியும் தலா 14 தொகுதிகளில் போட்டியிடலாம் என்றும், எஞ்சியிருக்கும் 2 தொகுதிகளையும் தங்கள் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஆளுக்கு 1 தொகுதியாக பிரித்துக் கொடுத்து விடலாம் என்று திமுக யோசனை சொல்கிறது. ஆனால், காங்கிரஸ் தலைவர்கள் அதனை ஏற்கத் தயாராக இல்லை. இதனால்தான் தொகுதிப் பங்கீடு முடிவுகுக வராமல் உள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியின் காங்கிரஸ் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், ஈடிவி பாரத்-திற்கு அளித்த பேட்டியில், "திமுக சொல்லும் தொகுதிப் பங்கீடு ஃபார்முலாவில் எங்களுக்கு உடன்பாடில்லை. பழைய பாணியிலேயே தொகுதிப் பங்கீட இருக்கும். வேட்புமனு தாக்கலுக்கு கடைசிநாள் திங்கள்கிழமை(மார்ச் 23) என்பது எங்களுக்கு தெரியும். அதற்குள் பேச்சுவார்த்தை முடிவுக்கு வரும் என நம்புகிறோம்" என்று தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையே, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே ஆகியோரைக் கொண்ட குழு, கடந்த 18ஆம் தேதி, புதுச்சேரியில் உள்ள 30 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்களை பரிசீலித்துள்ளது. ஒருவேளை, திமுகவுடன் தொகுதி உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை எனில், அதாவது தனித்துப் போட்டியிடும் நிலை ஏற்பட்டால், 30 தொகுதிகளிலும் நிறுத்துவதற்கு வேட்பாளர் பட்டியலை தயார் செய்து வைத்துள்ளதாக காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆனால், அதுபோன்ற சூழல்நிலை ஏற்பட வாய்ப்பில்லை என்று் கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான நாராயணசாமி, ஈடிவி பாரத்-திற்கு அளித்த பேட்டியில், திமுக - காங்கிரஸ் இடையே தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை விரைவில் முடிவுக்கு வரும் என தாம் நம்புவதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.