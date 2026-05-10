காங்கிரஸ் ஒரு ஒட்டுண்ணி; கடுமையாக விமர்சித்த பிரதமர் மோடி
அதிகார வெறிகொண்ட காங்கிரஸ், கிடைத்த முதல் வாய்ப்பிலேயே திமுகவின் முதுகில் குத்தியுள்ளது என பிரதமர் குற்றஞ்சாட்டினார்.
Published : May 10, 2026 at 6:04 PM IST
பெங்களூரு: கூட்டணி கட்சிகளுக்கு காங்கிரஸ் துரோகம் செய்து, மக்களை திசை திருப்புவதாக பிரதமர் மோடி விமர்சித்துள்ளார்.
கர்நாடகா மாநிலம், பெங்களூருவில் உள்ள வாழும் கலை (Art of Living) சர்வதேச மையத்தின் 45 ஆவது ஆண்டு விழா இன்று (மே 10) நடைபெற்றது. இதில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துக்கொண்டார். மேலும், புதிதாகக் கட்டப்பட்டு உள்ள தியான மண்டபத்தை (Dhyan Mandir)-யும் திறந்து வைத்தார். பின்னர், அங்கு நடைபெற்ற கூட்டத்திலும் கலந்துக் கொண்டு அவர் உரையாற்றினார்.
அப்போது பேசிய அவர், "காங்கிரஸ் கட்சியில் நிலவும் உட்கட்சி பூசலால் அவர்களால் இங்கு (கர்நாடகாவில்) நல்லாட்சி வழங்க முடியவில்லை. நாடு முழுக்க பாஜக-வின் செல்வாக்கு விரிவடைந்து வருகிறது. காங்கிரஸ் இரண்டாவது முறையாக ஆட்சிக்கு வந்ததே இல்லை. மோசமான நிர்வாகம், முறையான ஆளுகைத் திட்டம் இல்லாதது போன்றவற்றால் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த சில மாதங்களிலேயே அந்த ஆட்சிக்கு எதிரான மன நிலை மக்களிடையே வந்துவிடுகிறது.
மேலும், இந்த கட்சிக்கு துரோகம் மட்டுமே செய்ய தெரியும். அத்துடன், பொய்யான வாக்குறுதிகளை மட்டுமே இவர்கள் தருவார்கள். தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய நிலையை பாருங்கள். 2 முதல் 3 தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக திமுக உடன் நல்லுறவில் இருந்த காங்கிரஸ், தற்போது அவர்கள் உடனான உறவை முறித்து உள்ளது.
|இதையும் படிங்க: திருச்சி கிழக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த விஜய்
திமுக, பலமுறை காங்கிரஸை நெருக்கடிகளிலிருந்து மீட்டெடுத்து உள்ளது. இருப்பினும், அவர்களின் முன்னேற்றத்தில் தொடர்ந்து உழைத்து வந்த திமுக-வுக்கு அரசியல் ஆதாயத்திற்காக காங்கிரஸ் துரோகம் செய்துள்ளது. அதிகார வெறிகொண்ட காங்கிரஸ், கிடைத்த முதல் வாய்ப்பிலேயே திமுக-வின் முதுகில் குத்தியுள்ளது. மேலும், காங்கிரஸ் கட்சி இன்று ஒரு ஒட்டுண்ணி கட்சியாக மாறிவிட்டதாகவும், தனது இருப்பைத் தக்கவைத்துக் கொள்ள மற்றொரு கட்சியின் தோளில் ஏறி சவாரி செய்ய முயற்சிப்பதாகவும்" விமர்சித்தார்.
ஏன் இந்த கடுமையான விமர்சனம்?
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற தவெக-விற்கு பெரும்பான்மை நிரூபிக்க 118 இடங்கள் தேவைப்பட்டநிலையில், முதல் ஆளாக தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி, தவெக-விற்கு தன்னுடைய ஆதரவை தெரிவித்தது. இதற்காக, தன்னுடைய நீண்ட கால அரசியல் உறவான திமுக கூட்டணியில் இருந்து அது வெளியேறியது. இதை முன் வைத்தே பிரதமர் தன்னுடைய இந்த கடுமையான விமர்சனத்தை காங்கிரஸ் மீது வைத்துள்ளார்.