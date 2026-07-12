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சில்லறை இல்லாததால் கர்நாடக அமைச்சரை பேருந்தில் இருந்து இறங்க சொன்ன நடத்துநர்

இரண்டு டிக்கெட்டுகளைக் கேட்டு 100 ரூபாய் நோட்டை அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ், பேருந்தின் நடத்துநரிடம் கொடுத்தார்.

அரசுப் பேருந்துகளில் கர்நாடக அமைச்சர் ஆய்வு
அரசுப் பேருந்துகளில் கர்நாடக அமைச்சர் ஆய்வு (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 12, 2026 at 6:56 PM IST

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பெங்களூரு: சில்லறை இல்லாததால் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சரை நடத்துநர் பேருந்தில் இருந்து இறங்க சொன்ன நிகழ்வு கர்நாடகா மாநிலத்தில் நடந்துள்ளது.

கர்நாடக மாநில போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ், நேற்றிரவு (ஜூலை 11) பெங்களூரு பெருநகரப் போக்குவரத்துக் கழகப் பேருந்துகளில் (BMTC) பயணம் செய்து நேரில் கள ஆய்வு மேற்கொண்டார். இரவு 07.10 மணி முதல் 09.10 மணி வரை ஜெயமஹால் முதல் டிவி டவர் வரையும், டிவி டவர் முதல் ஆர்டி நகர் வரையும், ஆர்டி நகர் முதல் சிபிஐ சாலை வரையும், சிபிஐ சந்திப்பு முதல் அடுத்த நிறுத்தமான சிபிஐ நிறுத்தம், மசூதி நிறுத்தம், பல்லாரி பிரதான சாலை, அங்கிருந்து ஹெப்பாலாவிற்கு (Hebbala) ஆட்டோவில் பயணம், ஹெப்பாலாவில் இருந்து பூபசந்திரா (Bhupasandra) வரையும், ஹெப்பாலா ரிங் ரோட்டில் இருந்து நாகவாரா, மன்யதா டெக் பார்க் (Manyata Tech Park) வரையும், நாகவாராவில் இருந்து ஹென்னூரு (Hennuru) வரையும், ஹென்னூரில் இருந்து ஹென்னூரு பந்தே (Hennuru Bande) வரையும், பந்தேவில் (Bande) இருந்து பைரதி பந்தே (Byrathi Bande) வரையும், பைரதி பந்தேவில் இருந்து கெட்லஹள்ளி (Gedlahalli) வரையும் என 10- க்கும் மேற்பட்ட அரசுப் பேருந்துகளில் பயணம் செய்து சேவையை நேரில் ஆய்வு செய்தார்.

அப்போது, ஹெப்பாலாவில் இருந்து நாகஷெட்டிஹள்ளிக்கு (Nagashettihalli) செல்லும் பேருந்தில் முகக்கவசம் அணிந்திருந்தவாறு ஏறிய அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ், இரண்டு டிக்கெட்டுகளைக் கேட்டு 100 ரூபாய் நோட்டை நடத்துநரிடம் கொடுத்தார். பேருந்தின் நடத்துநர், அமைச்சரிடம் சில்லறைக் கேட்டுள்ளார். இதற்கு அமைச்சரோ தன்னிடம் சில்லறை இல்லை என்று கூறியதும், நடத்துநர் தனது பணப்பையைக் காட்டிவிட்டு சில்லறை இல்லையென்றால் பேருந்தில் இருந்து இறங்கும்படி கூறினார். இதையடுத்து, அமைச்சர் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக பேருந்தில் இருந்து இறங்கினார்.

அமைச்சர் முகக்கவசம் அணிந்திருந்ததால் பேருந்து பயணிகளோ, நடத்துநர்களோ, ஓட்டுநர்களோ அவர் அமைச்சர் என்று அடையாளம் காணவில்லை. பேருந்தில் பயணம் செய்தபோதும் அதற்குரிய கட்டணத்தைச் செலுத்தி பயணித்த அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ், அரசுப் பேருந்து சேவைகள் குறித்து பயணிகளிடம் கருத்து கேட்டறிந்தார்.

அமைச்சரிடம் கூடுதல் கட்டணம் கேட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநர்

அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ், நாகஷெட்டி பகுதியில் ஆட்டோ ஏறினார். பின்னர் ஒரு கிலோ மீட்டர் தூரம் வரை பயணித்து இறங்கினார். அப்போது, ஆட்டோ ஓட்டுநர் அமைச்சரிடம் ரூபாய் 36 கேட்கவே, அமைச்சரோ மீட்டரில் ரூபாய் 30 தானே காண்பிக்கிறது என்றார். மீட்டர் பழுதாகிவிட்டது என்று ஆட்டோ ஓட்டுநர் கூற, ரூபாய் 40-ஐ ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு அமைச்சர் கொடுத்துவிட்டு சென்றார்.

ஓட்டுநர், நடத்துநர் சஸ்பெண்ட்

ஜெயமஹாலில் இருந்து வந்த KA57 F3372 என்ற எண் கொண்ட அரசுப் பேருந்து ஃபன் வேர்ல்டு பேருந்து நிறுத்தத்தில் (Fun World stop) பயணி ஒருவர் கையை அசைத்தும் நிற்காமல் சென்றுள்ளது. இதையடுத்து அப்பேருந்தின் ஓட்டுநர் முஸ்தாக், நடத்துநர் தயானந்த் ஆகியோரை சஸ்பெண்ட் செய்து அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இதனிடையே, பேருந்துகளில் கர்நாடக அமைச்சர் ஆய்வுச் செய்தது குறித்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

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TAGGED:

கர்நாடக அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ்
அரசுப் பேருந்துகளில் ஆய்வு
KARNATAKA GOVT BUSES
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