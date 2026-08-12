அதானி மீதான மோசடி வழக்கை தள்ளுபடி செய்த அமெரிக்க நீதிமன்றம் - பிரதமர் மோடி மீது ராகுல் காந்தி மறைமுக விமர்சனம்
அமெரிக்க நீதித்துறையின் கோரிக்கையை ஏற்று கௌதம் அதானி உள்ளிட்டோர் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை நியூயார்க் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.
Published : August 12, 2026 at 4:15 PM IST
புதுடெல்லி: தொழில் அதிபர் கௌதம் அதானி மீதான மோசடி வழக்கை அமெரிக்க நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்ததை அடுத்து, "இந்தியாவின் நலனை விற்கும் கட்டாயத்திற்கு பிரதமர் மோடி நிர்பந்திக்கப்பட்டுள்ளார்" என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி விமர்சித்துள்ளார்.
இந்தியாவில் சூரிய மின்சக்தி ஒப்பந்தங்களை பெற 25 கோடி அமெரிக்க டாலர் லஞ்சம் கொடுக்க சதி திட்டம் தீட்டியதாகவும், அமெரிக்க சந்தையில் 300 கோடி அமெரிக்க டாலர் நிதி திரட்டிய போது முதலீட்டாளர்களை தவறாக வழிநடத்தியதாகவும், கௌதம் அதானி, அவரது உறவினர் சாகர் அதானி மற்றும் அதானி கிரீன் நிறுவனத்தின் முன்னாள் சிஇஓ வினீத் ஜெயின் ஆகியோர் மீது அமெரிக்க வழக்கறிஞர்கள் கிரிமினல் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தனர். ஆனால் இந்த குற்றச்சாட்டுகளை கௌதம் அதானி மறுத்து வந்தார்.
இந்நிலையில், இந்த குற்றச்சாட்டுகளை பரிசீலித்த அமெரிக்க நீதித்துறை, முந்தைய அதிபர் ஜோ பைடன் நிர்வாகத்தின் இறுதிக் காலத்தில் அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் இந்த வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால், வழக்கில் இருந்து அவர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றத்திற்கு கோரிக்கை விடுத்தது.
I welcome the US court’s decision with humility and deep respect for the judicial process.— Gautam Adani (@gautam_adani) August 10, 2026
Throughout this challenging period, our faith in truth, fairness and the rule of law remained unwavering.
My deepest gratitude to those who never lost faith in us, in the system and in…
இந்த கோரிக்கையை ஏற்றுக் கொண்டு நியூயார்க் மாவட்ட நீதிமன்ற நீதிபதி நிக்கோலஸ் கராஃபிஸ், தொழில் அதிபர் கௌதம் அதானி மற்றும் சாகர் அதானி மீதான கிரிமினல் குற்றச்சாட்டுகளை நிரந்தரமாக தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.
அமெரிக்க நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை பணிவுடன் ஏற்றுக் கொள்வதாக தொழில் அதிபர் கௌதம் அதானி தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "இந்த சவாலான காலகட்டத்தில் உண்மை, நேர்மை மற்றும் சட்டத்தின் ஆட்சி மீது நாங்கள் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை கொண்டிருந்தோம். எங்கள் மீதும், இந்தியாவின் ஆற்றல் மீதும் நம்பிக்கை இழக்காத அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முக்கியமான பணிகளை நாங்கள் தொடர்ந்து மேற்கொள்வோம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
There is much more to this than meets the eye.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 12, 2026
A compromised PM was forced to sell India’s interest. India is paying a huge price. pic.twitter.com/rWt37dYxwx
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கௌதம் அதானி உள்ளிட்டோர் மீதான குற்றச்சாட்டுகளில் 2, 3, 4-வது குற்றச்சாட்டுகளை மட்டுமே தள்ளுபடி செய்யுமாறு நீதித்துறை, நீதிமன்றத்திற்கு கோரிக்கை விடுத்திருந்தது. அதன்படி, இந்த மூன்று குற்றச்சாட்டுகளில் இருந்து மட்டும் அதானி உள்ளிட்டோர் விடுவிக்கப்பட்டனர். ஆனால், முதலாவது குற்றச்சாட்டான வெளிநாட்டு ஊழல் தடுப்பு சட்ட மீறல் மற்றும் 5-வது குற்றச்சாட்டான நீதி விசாரணைக்கு தடையை ஏற்படுத்தச் சதி செய்தல் ஆகியவை மீதான தீர்ப்பை நீதிபதி நிறுத்தி வைத்துள்ளார்.
இந்நிலையில், அமெரிக்க நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு குறித்த செய்தியுடன் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், காங்கிரஸ் எம்.பி.யுமான ராகுல் காந்தி தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "இது பார்ப்பதற்கு தெரிவதை விடப் பெரிய விவகாரம் ஆகும். சமரசம் செய்து கொள்ள நிர்பந்திக்கப்பட்ட ஒரு பிரதமர், இந்தியாவின் நலன்களை விற்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டார். இதற்காக இந்தியா பெரும் விலையை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.