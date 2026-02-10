ETV Bharat / bharat

இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக சர்ச்சை வீடியோ - அசாம் முதல்வருக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு

அசாம் முதலமைச்சருக்கு எதிராக தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் அவசர வழக்காக எடுத்து விசாரிக்க வேண்டும் என வழக்கறிஞர் நிஜாம் பாஷா தாக்கல் செய்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

விளையாட்டு மையத்தில் துப்பாக்கி சுடுதல் பயிற்சி மேற்கொள்ளும் ஹிமாந்தா பிஸ்வா சர்மா
விளையாட்டு மையத்தில் துப்பாக்கி சுடுதல் பயிற்சி மேற்கொள்ளும் ஹிமாந்தா பிஸ்வா சர்மா (ANI)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

February 10, 2026

புதுடெல்லி: இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான சர்ச்சை வீடியோ தொடர்பாக அசாம் முதலமைச்சர் ஹிமாந்தா பிஸ்வா சர்மாவுக்கு எதிராக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனுவில், தற்போது அசாம் மாநில முதலமைச்சர் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா தொடர்ச்சியாக இஸ்லாமிய சமூகத்தினரை குறி வைத்து, விரோதத்தை தூண்டும் வகையில் பேசுவதாகவும், இந்த விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் உடனடியாக தலையிட வேண்டும் எனவும் கோரியுள்ளது.

மேலும் சிறுபான்மையினரை இழிவுபடுத்தி, அவர்களுக்கு எதிராக வன்முறையை தூண்டும் வகையில் அசாம் முதலமைச்சர் பல முறை பொது நிகழ்ச்சிகளில் பேசியுள்ளதாகவும், அவை செய்தித்தாள் மற்றும் டிஜிட்டல் உள்ளிட்ட ஊடகங்களில் வெளியாகியுள்ளதாகவும் மனுவில் தெரிவித்துள்ளது.

அசாம் முதலமைச்சருக்கு எதிராக தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கில், அசாம் மாநில பாஜகவின் சமூக வலைதள பக்கத்தில், சர்ச்சைக்குரிய வீடியோ வெளியாகியுள்ளது. அதில், அசாம் முதலமைச்சர், அனிமேஷன் கிராஃபிக்ஸ் காட்சிகள் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட இரண்டு இஸ்லாமியர்களை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுடுவது போல சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சித்தரிக்கப்பட்ட இஸ்லாமியர்கள் புகைப்படத்துடன், “பாயிண்ட் பிளாக் ஷாட்”, ”கருணை இல்லை” போன்ற வாசகங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.

இந்த சர்ச்சைக்குரிய வீடியோவிற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பிய நிலையில், அசாம் மாநில பாஜக சமூக வலைதள பக்கத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டது. இருப்பினும் சமூக வலைதளங்களில் பரவலாக இந்த வீடியோ வலம் வருகிறது. மேலும் இந்த வீடியோ, சிறுபான்மையின சமூகத்தினருக்கு எதிராக விரோதமான சூழலை பரப்பு நோக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த செயல் அரசியலமைப்பின் சட்டத்தின் கீழ் அசாம் முதலமைச்சர் ஹிமாந்தா பிஸ்வா சர்மா எடுத்த பதவிப் பிரமாணத்தை அவமதிக்கும் விதமாக உள்ளதாகவும், அவருக்கு எதிராக பாரதிய நியாய சன்ஹிதா 2023 மற்றும் இந்த குற்றச் செயல் தொடர்பான சட்டங்களின் கீழ் எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தாக்கல் செய்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, அசாம் முதலமைச்சருக்கு எதிராக தொடரப்பட்டுள்ள இந்த மனுவை அவசர வழக்காக எடுத்து விசாரிக்க வேண்டும் என வழக்கறிஞர் நிஜாம் பாஷா மனு தாக்கல் செய்தார்.

இந்த மனு குறித்து உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த், இந்த மனு மீதான விசாரணை தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்றார்.

