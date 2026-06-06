ஆன்லைனில் இருந்து களத்துக்கு வந்த 'கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி': டெல்லியில் மிகப்பெரிய போராட்டம்
போராட்டத்தை அமைதியாகவும், அரசியலமைப்புக்குட்பட்டும், ஒழுக்கத்துடனும் நடத்துமாறு பங்கேற்பாளர்களை கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சிக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
Published : June 6, 2026 at 10:18 AM IST
புதுடெல்லி: நீட் வினாத்தாள் கசிவு உட்பட மத்திய அரசின் பல்வேறு குளறுபடிகளை கண்டித்து டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் மைதானத்தில் 'கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி' சார்பில் இன்று (ஜூன் 6) பெரிய அளவிலான போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
உச்சநீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், வழக்கு ஒன்றின் விசாரணையின்போது சில கருத்துகளை கூறியிருந்தார். அதன் பின்னணியில், அமெரிக்காவில் தங்கி படித்து வரும் இந்தியரான அபிஜீத் திப்கே, தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் 'கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி' என்ற பெயரில் ஒரு நையாண்டி பக்கத்தைத் தொடங்கினார்.
அந்த பக்கத்தை இளைஞர்கள் அதிகளவில் ஃபாலோ செய்தனர். ஒரு கட்டத்தில் பாஜகவின் அதிகாரப்பூர்வ இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தையே அது விஞ்சியது. இதையடுத்து, அந்த இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்திற்கு மத்திய அரசு தடை விதித்திருந்தது.
எனினும், அனைத்து சமூக வலைதளப் பக்கங்களிலும் 'கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி' பெயரில் மீண்டும் புதிய பக்கங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. இந்த பக்கங்களையும் இளைஞர்கள், இளம்பெண்கள் ஃபாலோ செய்து வருகின்றனர்.
இந்த சூழலில், நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தி, தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் இன்று (ஜூன் 06) காலை 'கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி' சார்பில் பெரிய அளவிலான போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.
அமெரிக்காவில் உள்ள கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் தேசிய தலைவர் அபிஜீத் திப்கே, இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக தற்போது டெல்லிக்கு வந்துள்ளார்.
போராட்டத்தை முன்னிட்டு டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் டெல்லி காவல்துறையினர் மற்றும் துணை ராணுவப் படையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். பெருந்திரளான மக்கள் போராட்டத்தில் கூடுவார்கள் என்பதால் போராட்டக்காரர்களைக் கட்டுப்படுத்தவும், நிலைமை மோசமடைந்தால் அவர்களை எளிதில் கட்டுப்படுத்தும் விதமாக டெல்லி காவல்துறை தடுப்புகளை அமைத்துள்ளது.
போராட்டத்தில் பங்கேற்பவர்கள் செய்ய வேண்டியவை என்ன? செய்ய கூடாதவை என்ன? என்பது குறித்த துண்டுப்பிரசுரத்தை கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி ஏற்கனவே வெளியிட்டிருந்தது. மேலும், போராட்டத்தில் கலந்து கொள்வோர் காலை உணவை அருந்திக் கொள்ளுங்கள், கையில் தேசியக்கொடியை ஏந்தியும், தண்ணீர் பாட்டிலுடனும் வாருங்கள் என்று அழைப்பு விடுத்துள்ளது. அதேபோல், போராட்டத்தை அமைதியாகவும், அரசியலமைப்புக்குட்பட்டும், ஒழுக்கத்துடனும் நடத்துமாறும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
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குடும்பத்துடன் போராட்டத்தில் கலந்துக் கொள்ளுமாறு 'கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி' அழைப்பு விடுத்துள்ளது. இந்திய கல்வி முறையில் மாற்றம் வேண்டும், மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்ற கருத்தை வலியுறுத்தியே இன்றைய போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.