நாடாளுமன்ற நுழைவு வாயிலுக்கு பூட்டு: CJP பேரணியைக் கலைக்க கண்ணீர் புகை குண்டு வீச்சு
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினரின் பேரணியால் நாடாளுமன்றத்தில் துணை ராணுவப் படையினர் அதிகளவில் குவிக்கப்பட்டு, பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : July 20, 2026 at 2:16 PM IST
புது டெல்லி: மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் பதவி விலகக்கோரி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் (CJP) நாடாளுமன்றத்தை நோக்கிச் சென்றுக் கொண்டிருப்பதால் நாடாளுமன்ற நுழைவு வாயிலுக்கு பூட்டுப் போடப்பட்டு, பேரணிக்கு சென்றவர்கள் மீது துணை ராணுவப் படையினர் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசினர்.
நீட் தேர்வு முறைகேடுகள், தொடர்ச்சியான வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்டவற்றுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாக பதவி விலக வலியுறுத்தி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர், டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அவர்களுக்கு திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளும், நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர். போராட்டத்தின் தொடர்ச்சியாக, நாடாளுமன்றம் நோக்கி இன்று (ஜூலை 20) பேரணி நடைபெறும் என்று கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தது.
அதன்படி, ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் திட்டமிட்டபடி நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணி செல்ல முயன்றனர். அப்போது, டெல்லி காவல்துறையினர் மற்றும் துணை ராணுவப் படையினர், பேரணி செல்ல முயன்றவர்கள் மீது தடியடி நடத்தி, அவர்களை கலைத்தனர். இதனால் அங்கு அசாதாரண சூழல் நிலவியது.
மேலும், ஜந்தர் மந்தர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இணைய சேவை தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டுள்ளது. தடியடிக்கு இடையே பேச்சுவார்த்தைக்கு வருமாறு கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சிக்கு மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்திருந்தது.
Important update;— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 20, 2026
Ashutosh Ranka and Saurav das, on behalf of the Cockroach Janta Party, are on our way to meet J.P. Nadda.
The government had reached out for talks in the morning. Our demands are clear. The youth has gathered in huge numbers.
இதுகுறித்து கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "மத்திய அரசு எங்களை பேச்சுவார்த்தைக்கு வருமாறு இன்று காலையில் அழைப்பு விடுத்திருந்தது. எங்களது கோரிக்கைகள் தெளிவாக உள்ளன. இளைஞர்கள் பெருந்திரளாக கூடியுள்ளனர். கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி சார்பில் அஷுதோஷ் ரன்கா, சௌரவ் தாஸ் ஆகியோர் மத்திய அமைச்சர் ஜெ.பி.நட்டாவை சந்திக்க சென்று கொண்டிருக்கின்றனர்" என்று பதிவிடப்பட்டிருந்தது.
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினரின் பேரணியை தொடர்நது டெல்லி முழுவதும் காவல்துறையினர் மற்றும் துணை ராணுவப் படையினர் பலத்த பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அதேபோல், நாடாளுமன்றத்தில் துணை ராணுவப் படையினர் அதிகளவில் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த சூழலில், கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் தொடர்ந்து பேரணியாக நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்ததால், நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் உள்ள பிரதான நுழைவு வாயில் பூட்டப்பட்டுள்ளது.
संसद के सामने युवाओं पर आँसू गैस छोड़ना बंद कीजिए।— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) July 20, 2026
सरकार दमन नहीं, संवाद का रास्ता चुने। अपने अयोग्य शिक्षा मंत्री को हटाकर युवाओं की बात सुने।#DharmendraPradhanResign#StudentsProtest #Sansad pic.twitter.com/Zv2pHMC9Ph
மேலும், நாடாளுமன்றத்திற்கு செல்லும் சாலையில் பேரணியாக சென்றவர்கள் மீது கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசிய துணை ராணுவப் படையினர் கூட்டத்தை கலைத்தனர். எனினும், அவர்கள் நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றனர்.
இதனிடையே, நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கிய நிலையில், நீட் முறைகேடு உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை நண்பகல் வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.