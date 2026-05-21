நிஜ அரசியல் கட்சிகளையே திரும்பி பார்க்க வைத்த "காக்ரோச் ஜனதா கட்சி"
கட்சி தொடங்கப்பட்ட ஒரே வாரத்தில் பல லட்சம் ஃபாலோயர்களை கடந்து, சமூக ஊடகத்தில் மிகப்பெரிய அரசியல் கட்சி என்ற பெயரை "காக்ரோச் ஜனதா கட்சி" பெற்றுள்ளது.
Published : May 21, 2026 at 9:04 PM IST
புதுடெல்லி: காக்ரோச் ஜனதா கட்சி (கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி ) என்ற பெயரில் இன்ஸ்டாகிராமில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஒரு பக்கம், நிஜ அரசியல் கட்சிகளுக்கே ட்ஃப் கொடுக்கும் அளவுக்கு பல லட்சம் ஃபாலோயர்களை வேகமாகப் பெற்று வளர்ந்து வருகிறது.
கரப்பான்பூச்சி என்றவுடன் ஒருவித அருவெறுப்பு உணர்வு ஏற்பட்டு அதை நசுக்க வேண்டும் என எண்ணம் நமக்கு தோன்றுவது இயல்புதான். கடந்த 15ஆம் தேதி வழக்கு ஒன்றில் கருத்து தெரிவித்த உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், வேலையில்லாத இளைஞர்களை கரப்பான் பூச்சி என விமர்சித்ததாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.
இதையடுத்து, நாட்டில் வேலையில்லாத இளைஞர்களை உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இழிவுபடுத்துகிறார் என விமர்சனங்கள் எழுந்த நிலையில், அவர் தனது கருத்துக்கு விளக்கம் அளித்தார். வேலையில்லாத இளைஞர்கள் சிலர், ஊடகம், சட்டம் போன்ற துறைகளில் நுழைந்து அந்த அமைப்பையே சீர்குலைக்கிறார்கள் என்று அவர் விளக்கம் அளித்தார்.
இருப்பினும், அவர் கருத்து தெரிவித்த மறுநாளே, இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் "காக்ரோச் ஜனதா கட்சி" என்ற பெயரில் ஒரு புதிய கட்சி உதயமானது. அடுத்த சில தினங்களில் தேசிய பாராசைட்டிக் ஃப்ரண்ட் என்ற கட்சியும் உதயமானது.
உண்மையில் நிஜ அரசியல் களத்தில் காக்ரோச் ஜனதா கட்சி என்ற பெயரில் அரசியல் கட்சி தொடங்கப்படவில்லை. இருப்பினும் கட்சி தொடங்கப்பட்ட ஒரே வாரத்தில் பல லட்சம் ஃபாலோயர்களை கடந்து, சமூக ஊடகத்தில் மிகப்பெரிய அரசியல் கட்சி என்ற பெயரை இக்கட்சி பெற்றது.
இந்த இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தை அபிஜீத் தீப்கே என்ற 30 வயது இளைஞர் தொடங்கி, கட்சியின் நிறுவனராக உள்ளார். அமெரிக்காவில் உள்ள போஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் எம்.எஸ். மக்கள் தொடர்பு படிப்பை கடந்த மாதம் முடித்து, வேலைத் தேடிக் கொண்டிருக்கும் இவர், அந்த பக்கத்தை உருவாக்கியது தாம்தான் என்று ஒப்புக் கொண்டுள்ளார்.
இந்த இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இந்தியாவில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான வேலையில்லா இளைஞர்கள், தங்களை கரப்பான் பூச்சிகள் என்று அறிவித்துக் கொண்டு, I am cockroach என்ற ஹேஷ்டேக் உடன் ரீல்ஸ், மீம்ஸ் ஆகியவற்றை பதிவிட்டு வருகின்றனர். அவர்களில் சிலர், போர்ச்சூழலிலும் கரப்பான் பூச்சியால் உயிர் பிழைக்க முடியும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
இது, இந்தியாவில் உள்ள படித்த இளைஞர்களின் விரக்தியான மனநிலையும், சமூகத்தின் ஒரு பிரிவினர் அதிருப்தியில் இருப்பதையும் பிரபதிபலிப்பதாக உள்ளது. ஏனெனில் வேலையின்மை குறித்து அரசிடம் சரியான தகவல்கள் இல்லை. மேலும் மிகச் சாதாரண அரசு வேலைக்கு அளவுக்கு அதிகமானார் விண்ணப்பிப்பதும், கூடுதல் தகுதி உடைய பலர் விண்ணப்பிப்பதையும் பார்க்க முடிகிறது.
மேலும் அந்த கட்சியின் எக்ஸ் தளத்தில் கட்சியின் கொள்கைகள் குறித்து தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அதில், வளர்ந்த இந்தியா என்பது ஒரு கனவு அல்ல; அது ஒரு தேசிய அளவிலான முடிவு, கூட்டுப் பொறுப்பு என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் உலகத்தரத்தில் இலவச கல்வி, அனைவருக்கும் தரமான எளிதில் கிடைக்கும் வகையிலான மருத்துவ வசதிகள், முக்கிய நகரங்களில் தூய்மையான காற்று, தூய்மையான நதிகள், பாதுகாப்பான குடிநீர், 5 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான ஜிடிபி வளர்ச்சி, உலகின் டாப் 100 பல்கலைக்கழகங்ளில் இந்திய பல்கலைக்கழகங்கள் இடம்பெறுதல் போன்ற கொள்கைகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
இந்த தொலைநோக்குத் திட்டங்களில் பெயர்கள் எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. காக்ரோச் ஜனதா கட்சி மீது உண்மையான அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் கொந்தளிப்பில் உள்ளனர்.
இந்த சமூக ஊடகப் பரபரப்பு என்ன விளைவை ஏற்படுத்தும் என்று முன்கூட்டியே சொல்ல முடியாது. மேலும், இந்த சமூக ஊடக பக்கமானது, நேபாளத்தில் உருவான GEN Z இயக்கம் போன்றதா, அல்லது எதிர்க்கட்சியினரை சமாளிக்கும் வகையில் ஆளும் கட்சியினரால் உருவாக்கப்பட்ட உத்தியா என்பதை கணிக்க முடியவில்லை.
இருப்பினும், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த மஹுவா மொய்த்ரா, கீர்த்தி ஆசாத் போன்றவர்களும் துருவ் ரத்தீ போன்ற சமூக ஊடக பிரபலங்களும் காக்ரோச் ஜனதா கட்சியின் செயல்பாடுகளை தீவிரமாக ஆதரிக்கிறார்கள். இதில் இருந்தும், தற்போது இந்த இன்ஸ்டாகிராம் பக்கம் முடக்கப்பட்டதில் இருந்தும், சமூகத்தில் ஏதோஒரு கொந்தளிப்பு நிலவுவதை உணர முடிகிறது. குறிப்பாக, ஜானி மெர்ச்சர் என்பவரின் புகழ்பெற்ற பாடலான,"ஏதோ ஒன்று நடக்க வேண்டும்" என்பதையே இந்த நிகழ்வுகள் உணர்த்துகின்றன.