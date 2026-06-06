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டெல்லியில் கவனம் ஈர்த்த கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் முதல் போராட்டம்

நீட் தேர்வு முறைகேடு, சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் திருத்தியதில் ஏற்பட்ட குழப்பம் ஆகியவற்றுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும் என்று போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் வலியுறுத்தினர்.

டெல்லியில் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட சிஜேபி நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கே, சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் உள்ளிட்டோர்
டெல்லியில் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட சிஜேபி நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கே, சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் உள்ளிட்டோர் (PTI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 6, 2026 at 11:00 PM IST

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புதுடெல்லி: கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் ஆதரவாளர்கள் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் தங்கள் முதல் போராட்டத்தை வெற்றிகரமாக நடத்தினர்.

அபிஜீத் தீப்கே என்பவரால் ஆன்லைனில் தொடங்கப்பட்ட கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி), முதல் முறையாக களத்திற்கு வந்து மக்கள் பிரச்சனையை மையப்படுத்தி இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது.

போராட்டத்ததில் கலந்து கொண்ட பெரும்பாலோனர் ஜென்சி தலைமுறையினராக இருந்தனர். அவர்கள் கரப்பான் பூச்சி முகமூடியை அணிந்திருந்தனர். பள்ளி மாணவர்களும் தங்கள் பெற்றோருடன் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.

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டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் காலை 8 மணிக்கு திரண்ட போராட்டக்காரர்கள், நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு, சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் திருத்தியதில் ஏற்பட்ட குழப்பம் ஆகியவற்றால் மத்திய அரசு கல்வித் துறையை சீர்குலைத்து விட்டதாக கூறி கோஷங்களை எழுப்பினர்.

கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் முதல் போராட்டமே, கல்வி, தேர்முறை, வேலைவாய்ப்பு என இளைஞ்ரகளின் குரலை பிரதிபலிக்கும் முயற்சியாக அமைந்துள்ளது. காலையில் மிக குறைவானவர்களே போராட்டத்தில் பங்கேற்றிருந்த நிலையில், நேரம் செல்ல செல்ல கூட்டம் சேரத் தொடங்கி நண்பகலில் அதிக அளவு கூட்டம் திரண்டிருந்தது. அவர்கள், நீட் தேர்வு முறைகேடு, சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் திருத்தியதில் ஏற்பட்ட குழப்பம் ஆகியவற்றுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர்.

ஜந்தர் மந்தரில் தடுப்புகள் வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்திலேயே இளைஞர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அங்கிருந்து ஒரு தரப்பினர் வெளியேறி, கரப்பான் பூச்சி இயக்கத்தினருக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அவர்களுக்கு இடையே மோதல் ஏற்படாமல் இருக்க, உடனடியாக காவல் துறையினர் தலையிட்டு அவர்களை அங்கிருந்து வெளியேற்றினர்.

காவல் துறையினரின் கட்டுப்பாடு காரணமாக, கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி இயக்கத்தினரின் போராட்டம் எந்த வித அசம்பாவித சம்பவமும் இல்லாமல் அமைதியாக நடைபெற்று முடிந்தது.

மதியம் 1 மணிக்கு கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி இயக்கத்தின் நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கே, சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் ஆகிய இருவரும் போராட்ட களத்திற்கு வந்தனர். இந்த போராட்டத்திற்கு வெகு சிலரே வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், ஏராளமானோர் திரண்டிருந்ததை பார்த்து அவர்கள் கையசைத்தனர். அப்போது பேசிய சமூக ஆர்வலர் வாங்சுங், ஒருவேளை கால் துறையினர் அபிஜீத் தீப்கேவை கைது செய்தால், நான் 6 வாரங்கள் உண்ணாவிரதம் இருப்பேன் என்று தெரிவித்தார்.

இந்த போராட்டம் குறித்து அதில் கலந்து கொண்ட டெல்லியைச் சேர்ந்தவர்கள் கூறுகையில், "இளைஞர்கள் உண்மையான நோக்கத்திற்காக போராடுகிறார்கள். அதனால் அவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்க வந்தோம். இளைஞர்களின் கோரிக்கைகள் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களின் செவிகளுக்கு கேட்க வேண்டும். அவர்கள் இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் நலன் கருதி நல்ல முடிவை எடுப்பார்கள் என்று கருதுகிறோம்" என்று தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

COCKROACH JANATA PARTY
MINISTER DHARMENDRA PRADHAN
NEET PAPER LEAKAGE
CBSE ISSUES
KJP PROTEST IN DELHI

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