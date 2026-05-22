விஸ்வரூபம் எடுக்கும் 'காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டி' - அச்சத்தில் அபிஜித் திப்கேவின் பெற்றோர்

சமூக வலைதளத்தில் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் 'காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டி' இளைஞர்களிடம் எழுச்சி பெறும் நிலையில், இந்த சமூக வலைதள கட்சியை உருவாக்கி பரபரப்பை ஏற்படுத்திய அபிஜித் திப்கேவின் பெற்றோர் தற்போது அச்சத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

By PTI

Published : May 22, 2026 at 9:05 PM IST

2 Min Read
புதுடெல்லி: 'காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டி' என்ற பெயரில் அபிஜித் திப்கே என்ற இளைஞர் ஆரம்பித்த சமூக ஊடக கணக்கு இந்திய அளவில் பிரபலமாகி வரும் நிலையில், அவரின் பெற்றோர் அச்சமடைந்துள்ளனர்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வழக்கு ஒன்றை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், வேலையில்லாத இளைஞர்களை கரப்பான்பூச்சி என விமர்சித்ததாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இதனிடையே நாட்டில் வேலையில்லாத இளைஞர்களை உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இழிவுபடுத்துகிறார் என விமர்சனங்கள் எழுந்த நிலையில், அவர் தனது கருத்து தொடர்பாக விளக்கமளிக்க வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டது.

இது தொடர்பாக விளக்கமளித்த உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி, "வேலையில்லாத இளைஞர்கள் சிலர், ஊடகம், சட்டம் போன்ற துறைகளில் நுழைந்து அந்த அமைப்பையே சீர்குலைக்கிறார்கள். அவர்களை குறிப்பிட்டே இந்த கருத்தை தெரிவித்தேன். இந்திய இளைஞர்கள் அனைவரையும் குறிப்பிடும் படியாக தனது கருத்து தவறாக சித்தரிக்கப்படுகிறது" எனத் தெரிவித்தார்.

இதனிடையே உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியின் கருத்துக்கு எதிராக, இன்ஸ்டகிராம் பக்கத்தில் 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' என்ற பெயரில் ஒரு புதிய சமூக வலைதள கணக்கு தொடங்கப்பட்டது. இந்த இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தை அபிஜீத் தீப்கே என்ற 30 வயது இளைஞர் தொடங்கி, கட்சியின் தலைவராகவும் உள்ளார். அமெரிக்காவில் உள்ள போஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் கல்லூரி படிப்பை முடிந்துள்ள அவர், வேலை தேடி கொண்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.

இதனிடையே இவரின் இந்த சமூக வலைதளப்பக்கத்தை லட்சக்கணக்கான பேர் பின்தொடர்ந்து வருகின்றனர். இந்தியாவில் வேறு எந்த கட்சிக்கும் இல்லாத வகையில், 2 கோடிக்கும் அதிகாமான பாலோவர்கள் இந்த பக்கத்தை பின்தொடர்ந்து வருகிறார்கள். சமூக வலைதளத்தில் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் 'காக்ரோச் ஜனதா பார்ட்டி' இளைஞர்களிடம் எழுச்சி பெறும் நிலையில், இந்த சமூக வலைதள கட்சியை உருவாக்கி பரபரப்பை ஏற்படுத்திய அபிஜித் திப்கேவின் பெற்றோர் தற்போது சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

அபிஜித்தின் பெற்றோர்களான பகவான் மற்றும் அனிதா திப்கே ஆகியோர் தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில், "தங்கள் மகன் அரசியலில் ஈடுபடுவதை நாங்கள் விரும்பவில்லை. அபிஜித்தின் இந்த அரசியல் நடவடிக்கையைப் பற்றி அறிந்ததிலிருந்து, தூக்கமே வரவில்லை. அவன் பத்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்பதையே நாங்கள் விரும்புகிறோம். அவன் அரசியலில் தொடர்வதா? இல்லையா? என்பதை அவர் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். ஆனால் அவர் அரசியலில் ஈடுபடுவதை நாங்கள் யாரும் விரும்பவில்லை. ஆனால் நாங்கள் கூறுவதை அவன் கேட்பாரா? என்று தெரியவில்லை. அவனை நினைத்து எனக்கு மிகுந்த கவலையாக இருக்கிறது. அவன் ஒரு நல்ல வேலையை பெற வேண்டும் என்பதே எங்கள் விருப்பமாக உள்ளது.

இன்றைய அரசியலை உற்று நோக்கினால், பயம் ஏற்படுவது அனைவருக்கும் இயல்பான ஒன்று. சமூக வலைதளத்தில் அவரை பின்தொடர்பாளர்கள் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் சரி, அதையும் தாண்டி அரசியல் இருக்கிறது. அவர் கைது செய்யப்படுவாரோ? என்ற பயம் எங்களுக்கு இயல்பாகவே இருக்கிறது. செய்தித்தாள்களில் இதுபோன்ற சம்பவங்களை படித்த எங்களுக்கு அதை நேரில் பார்க்கும்போது வியப்பாக உள்ளது. எங்களுக்கு அரசியல் சுத்தமாக பிடிக்காது. எங்கள் மகன் ஒரு நல்ல வேலைக்கு செல்வதே எங்களுக்கு சந்தோஷத்தை தரும்" எனவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

