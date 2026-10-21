பினராயி விஜயனுக்கு எதிரான வழக்கு: கேரள உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை
உச்சநீதிமன்ற அமர்வு, அமலாக்கத் துறையின் ஒரு பரிந்துரை அறிக்கை மட்டுமே வைத்து, மாநில அரசின் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நேரடியாக வழக்குப்பதிவு செய்ய முடியமா? என்ற கேள்வியை எழுப்பியது.
By PTI
Published : October 21, 2026 at 2:24 PM IST
புதுடெல்லி: கொச்சின் மினரல்ஸ் அண்ட் ரூடைல் லிமிடெட் (CMRL) நிறுவனத்திடம் இருந்து லஞ்சம் பெற்றதாக கூறப்படும் வழக்கில், கேரள முன்னாள் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன், அவரது மகள் வீணா மற்றும் மருமகன் பி.ஏ. முகமது ரியாஸ் ஆகியோருக்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை விசாரணைக்கு ஒரு வாரம் இடைக்கால தடை விதித்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் விடுமுறைக் கால சிறப்பு அமர்வு நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பாக்சி மற்றும் வி. மோகனா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
மேலும், கேரளா உயர் நீதிமன்றத்தின் தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து, உயர் நீதிமன்றத்தின் இரு நீதிபதிகள் கொண்ட டிவிஷன் பெஞ்சை அணுக மனுதாரர்களுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதியளித்துள்ளது.
கடந்த அக்டோபர் 9-ம் தேதி, அமலாக்கத் துறையின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் கேரள உயர் நீதிமன்றத்தின் தனி நீதிபதி, முன்னாள் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீது ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த மாநில லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இதனை தொடர்ந்து லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் இரண்டு வழக்குகளை பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கினர்.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து பினராயி விஜயன் தரப்பு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை, அக்டோபர் 15 அன்று கேரள உயர் நீதிமன்றம் நிராகரித்தது. 'முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்படுவதற்கு முன்பு குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு நீதிமன்றத்தில் தனது தரப்பு வாதத்தை முன் வைக்க சட்டப்பூர்வ உரிமை இல்லை' என்று கூறி உயர் நீதிமன்றம் மனுவை தள்ளுபடி செய்திருந்தது.
உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த முடிவை எதிர்த்து பினராயி விஜயன் சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் சித்தார்த் லுத்ரா உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவசர மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு மீதான விசாரணை இன்று நடைபெற்றது. அப்போது தங்கள் தரப்பு நியாயங்களை கேட்காமலேயே இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரனாயி விஜயன் தரப்பில் வாதிட்டப்பட்டது.
மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு, அமலாக்கத் துறையின் ஒரு பரிந்துரை அறிக்கை மட்டுமே வைத்து, மாநில அரசின் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நேரடியாக வழக்குப்பதிவு செய்ய முடியமா? என்ற கேள்வியை எழுப்பியது. மேலும், இந்த விவகாரத்தில் விரிவான பூர்வாங்க விசாரணை தேவையா? என்பது குறித்தும் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
சிஎம்ஆர்எல் என்ற தனியார் நிறுவனம், பினராயி விஜயனின் மகள் வீணாவின் 'எக்ஸாலாஜிக் சொல்யூஷன்ஸ்' என்ற மென்பொருள் நிறுவனத்திற்கு ஐடி ஆலோசனை சேவைகள் என்ற பெயரில் எந்தவொரு சேவையும் பெறாமல் முறைகேடாக 2.78 கோடி ரூபாய் பணப்பட்டுவாடா செய்ததாக அமலாக்கத் துறை குற்றம் சாட்டியது.
பினராயி விஜயன் முதல்வராக இருந்த காலத்தில் அரசுரீதியாக அளிக்கப்பட்ட சலுகைகளுக்காக இந்த லஞ்சப் பணம் கைமாறியதாக வழக்கறிஞர் கே.எம். ஷாஜகான் என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கில் இந்த விசாரணை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தற்போதைய இந்த ஒரு வார கால இடைக்காலத் தடையின் மூலம், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையின் தற்போதைய அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. எனினும் பதிவு செய்யப்பட்ட எஃப்.ஐ.ஆர் ரத்து செய்யப்படவில்லை. பினராயி விஜயன் தரப்பு உடனடியாக கேரளா உயர் நீதிமன்ற டிவிஷன் பெஞ்சில் மேல்முறையீடு செய்ய இந்த அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.