கேரளம் முதல்வரின் ஃபேஸ்புக் பக்கப் பதிவுகள் நீக்கம்; மெட்டாவிற்கு பறந்த கடிதம்
தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் காரணமாகவே, இந்த பதிவுகள் நீக்கப்பட்டிருக்கலாம் என முதற்கட்ட தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.
Published : September 5, 2026 at 10:12 PM IST
திருவனந்தபுரம்: கேரள முதலமைச்சரின் அதிகாரப்பூர்வ முகநூல் (CMO Keralam Face Book) பக்கத்தில் இருந்து இரண்டு பதிவுகள் நீக்கப்பட்டது தொடர்பாக, மெட்டா (Meta) மற்றும் மத்திய தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்திற்கு அம்மாநில அரசு சார்பில் கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளது.
கேரளம் மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் வி.டி. சதீசன், ஆஷா (ASHA) பணியாளர்களுக்கான ஓணம் பண்டிகை ஊக்கத்தொகை அறிவிப்பு மற்றும் நபி தினம் (Milad-un-Nabi) வாழ்த்துகள் தொடர்பான பதிவுகளைப் பதிவிட்டிருந்தார். முக்கியமான இந்த இரண்டு பதிவுகளும் முதலமைச்சரின் அதிகாரப்பூர்வ முகநூல் பக்கத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக முதலமைச்சரின் செயலாளர் ரத்தன் யு. கேல்கர் (IAS) அனுப்பிய கடிதத்தில், “இந்த விவகாரத்தில் மத்திய தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் தலையிட்டு, இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் மீண்டும் நடக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்" எனக் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
அதேபோன்று, தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டத்தின்படி, நீக்கப்பட்ட பதிவுகளை உடனடியாக மீண்டும் பதிவேற்ற வேண்டும் எனவும், அவை நீக்கப்பட்டதற்கான காரணத்தையும் மெட்டா நிறுவனம் விளக்க வேண்டும் எனவும் அம்மாநில அரசு சார்பில் கோரப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் காரணமாகவே, இந்த பதிவுகள் நீக்கப்பட்டிருக்கலாம் என முதற்கட்ட தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. இருந்தாலும், மெட்டா நிறுவனம் தெளிவான விளக்கத்தை அளிக்க வேண்டும் என முதலமைச்சரின் அலுவலகம் கோரியுள்ளதாக தெரிகிறது.