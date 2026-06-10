இன்று ஒரே நாளில் குடியரசுத் தலைவர், துணைக் குடியரசுத் தலைவரை சந்திக்கும் முதலமைச்சர் விஜய்
டெல்லி உள்ள தமிழ்நாடு இல்லத்திற்கு வருகை தந்த முதலமைச்சர் விஜய்க்கு அரசு அதிகாரிகள் வரவேற்பு அளித்தனர்.
Published : June 10, 2026 at 2:36 PM IST
டெல்லி: டெல்லிக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள முதலமைச்சர் விஜய், இன்று ஒரே நாளில் குடியரசுத் தலைவர், துணைக் குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி ஆகியோரை சந்திக்கவுள்ளார்.
தலைநகர் டெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நாளை (ஜூன் 11) நடைபெறவுள்ள நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்வதற்காக முதலமைச்சர் விஜய் இன்று காலை சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் டெல்லிக்கு புறப்பட்டு சென்றார்.
முதலமைச்சருடன் தனி விமானத்தில் அவருடைய நேர்முக உதவியாளர் ஜெகதீஷ், அவருடைய நண்பர் விஷ்ணு ரெட்டி, ராஜ்குமார் மற்றும் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் உட்பட ஏழு பேர் சென்றனர். மதியம் 1 மணியளில் டெல்லியில் உள்ள தமிழ்நாடு இல்லத்திற்கு வருகை தந்த முதலமைச்சருக்கு அங்குள்ள அதிகாரிகள் வரவேற்பு அளித்தனர்.
முதலமைச்சர் விஜய் கடந்த முறை டெல்லிக்கு சென்றபோது, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் மற்றும் காங்கிரஸ் தலைவர்களை சந்தித்து பேசவில்லை. தற்போது இரண்டாம் முறை டெல்லிக்கு சென்றுள்ள அவர், இந்த முறை பல முக்கிய தலைவர்களை சந்தித்து பேசவுள்ளார்.
முன்னதாக இன்று மாலை 4 மணியளவில் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை சந்திக்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து, மாலை 5.45 மணிக்கு இந்திய துணைக் குடியரசுத் தலைவர் சி. பி. ராதாகிருஷ்ணனை சந்தித்து பேசுகிறார்.
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அதன் பின்னர், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய பொதுச்செயலாளர் டி. ராஜாவை சந்திக்கவுள்ளார். மாலை 6.30 மணிக்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தியை சந்தித்து பேசுகிறார். தேர்தலுக்கு பின்னர் காங்கிரஸ் கட்சியுடன் தவெக கூட்டணி அமைத்துள்ள நிலையில், இந்த சந்திப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
நாளை (ஜூன் 11) பிரதமர் தலைமையில் நடைபெறவுள்ள நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு உரை நிகழ்த்தும் முதலமைச்சர் விஜய், நாளை மறுநாள் காலை டெல்லியில் இருந்து தனி விமானத்தில் புறப்பட்டு, முதலமைச்சரின் தனிப்பட்ட பயணமாக கர்நாடக மாநிலம் மங்களூரு செல்கிறார். பின்பு அங்கிருந்து மீண்டும் தனி விமானம் மூலம், 12ஆம் தேதி மாலை 6 மணியளவில் சென்னை திரும்பவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின்னர் விஜய், முதன்முறையாக கடந்த மே 27ஆம் தேதி டெல்லி சென்றபோது பிரதமர் மோடி மற்றும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியோரை மட்டும் சந்தித்துவிட்டு, மறுநாள் சென்னைக்கு திரும்பினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.