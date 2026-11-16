'Belonging - A Journey of Love' சோனியா காந்தி நூல் வெளியீட்டு விழா- முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்பு
விழா அரங்கின் முன்வரிசையில் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, ராகுல் காந்திக்கு அருகில் முதலமைச்சர் விஜய் அமர்ந்திருந்தார்.
Published : November 16, 2026 at 7:58 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 8:08 PM IST
புதுடெல்லி: காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தியின் நூல் வெளியீட்டு விழா டெல்லியில் நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் கலந்து கொண்டார்.
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி, 'Belonging - A Journey of Love' என்ற பெயரில் தனது சுயசரிதையை எழுதியுள்ளார். இந்நூல் வெளியீட்டு விழா, டெல்லியில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில் இன்று நடைபெற்றது.
விழாவில் சோனியா காந்தி, காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவர் மல்லிகார்ஜுனா கார்கே, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். தமிழ்நாட்டில் இருந்து முதலமைச்சர் விஜய், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
விழா அரங்கின் முன்வரிசையில் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, ராகுல் காந்திக்கு அருகில் முதலமைச்சர் விஜய் அமர்ந்திருந்தார். ஜார்க்கண்ட் முதலமைச்சர் ஹேமந்த் சோரன், ஜம்மு காஷ்மீர் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா, சமாஜ்வாதி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சுப்ரியா சுலே உள்ளிட்டோரும் விழாவில் கலந்து கொண்டனர்.
மேலும், முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கின் மனைவி குர்சரண் கவுர், பாஜக தலைவர் அமரிந்தர் சிங், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த அபிஷேக் பானர்ஜி, தேசிய மாநாட்டுக் கட்சியின் தலைவர் ஃபரூக் அப்துல்லா, மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியின் தலைவர் மெகபூபா முஃப்தி ஆகியோரும் இந்த நூல் வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்றனர்.
2 லட்சம் பிரதிகள் விற்பனை
சோனியா காந்தியின் 'Belonging: A Journey of Love' நூல், கடந்த ஒரு வாரத்திற்குள் 2 லட்சம் பிரதிகள் விற்பனையாகியுள்ளதாக நூல் வெளியீட்டாளரான ஹார்பர்காலின்ஸ் பதிப்பகம் தெரிவித்துள்ளது.
சோனியா காந்தி தனது நூலில், பிரதமர் பதவியை ஏற்பதற்கான எண்ணத்தை முற்றிலுமாக கைவிட்ட நிலையில் இருந்து, பிறகு கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களின் வற்புறுத்தலால் தயக்கத்துடன் ஏற்றுக் கொள்ளும் நிலைக்கு வந்தது குறித்தும், இறுதியில் 'வேண்டாம்' என்று உறுதியாகவும் திட்டவட்டமாகவும் மறுக்கும் நிலைக்கு எவ்வாறு வந்தடைந்தார் என்பது குறித்தும் விரிவாக விளக்கியுள்ளார்.