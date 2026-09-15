லட்சியத்தில் தெளிவும் உறுதியும் இருந்தால் எந்த துறையிலும் சாதிக்கலாம் - மார்கதர்சி நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண் பெருமிதம்
"இளம்பெண்கள் தங்கள் வாழ்க்கை துணைவரை தேர்வு செய்யும்போது, தாங்கள் விரும்பும் துறையில் சாதிப்பதற்கு சுதந்திரம் அளிப்பவராக தேர்வு செய்ய வேண்டும்" என்று சைலஜா கிரண் அறிவுறுத்தினார்.
Published : September 15, 2026 at 9:35 PM IST
ஹைதராபாத்: லட்சியத்தில் தெளிவும் உறுதியும் இருந்தால் ஒருவர் எந்த துறையிலும் சாதிக்க முடியும் என்று மார்தர்சி நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளார்.
ஹைதராபாத்தில் உள்ள மாதாபுரில் நடைபெற்ற "'A Cup of Coffee With CEO' " நிகழ்ச்சியில் தலைமை விருந்தினராக சைலஜா கிரண் கலந்து கொண்டார். அந்த நிகழ்ச்சியில், மார்கதர்சி நிறுவனத்துடனான பயணத்தை தொடங்கியது முதல் அந்த நிறுவனத்துடனான அனைத்து நிகழ்வுகளையும் அவர் பகிர்ந்து கொண்டார்.
அப்போது, இளம்பெண்கள் தங்கள் வாழ்க்கையைத் துணைவரை தேர்வு செய்யும்போது, தாங்கள் விரும்பும் துறையில் சாதிப்பதற்கு சுதந்திரம் அளிப்பவராக தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று அவர் அறிவுரை வழங்கினார். தொடக்கத்தில் தனக்கு கணிதம் குறித்த அச்சம் இருந்தாலும், தன் மீது நம்பிக்கை வைத்து ராமோஜி ராவ் ஊக்கம் அளித்தார் என்றும் அவர் நினைவுகூர்ந்தார்.
தொழிலை முன்னெடுத்துச் செல்வதில் தனக்கிருந்த மிகுந்த ஆர்வமும் ஈடுபாடுமே தனது வெற்றிக்குக் காரணமாக அமைந்தது என்றும் சைலஜா கிரண் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.
அந்த நிகழ்ச்சியில் அவர் மேலும் பேசும்போது, "ஒரு நாள் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், எனக்கு அருகில் ராமோஜி ராவ் அவர்கள் அமர்ந்திருந்தார். அவர், மார்கதர்சி நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநராக என்னை நியமிக்கப்போவதாக அறிவித்தார். அப்போது எனக்கு வயது 27. என் இதயம் படபடவென துடித்தது. அந்தத் தருணத்திலேயே, என் வாழ்க்கையில் 'மார்கதர்சி' நிறுவனத்திற்கு முதலிடம் அளிப்பது என்று நான் முடிவு செய்தேன். அதாவது, மற்ற அனைத்தையும் விட மார்கதர்சி நிறுவனத்திற்கு முன்னுரிமை அளித்தேன். என் கணவர், குழந்தைகள் எல்லாம் 'மார்கதர்சி'க்குப் பிறகுதான்.
ஏனெனில், நான் பொதுமக்களின் பணத்தைக் கையாள்வதோடு அதற்கான முழுப் பொறுப்பையும் நானே ஏற்றிருந்தேன். எனவே, நான் மிகுந்த கவனத்துடனும் எச்சரிக்கையுடனும் செயல்பட்டேன்.
வீட்டு பொறுப்புகளைக் கையாள்வதில் பெண்களுக்கு முழு அங்கீகாரம் அளிக்கும் அதே வேளையில், பணிச்சுமையை அவர்களால் கையாள முடியாது என்றே பலரும் கருதுகிறார்கள். இதைச் சொல்வதற்காக என்னை மன்னிக்கவும்.
வர்த்தகம் என்பது ஆண்களுக்கு மட்டுமே உரிய களம் என்று நீண்ட காலமாக நம்பப்பட்டு வருகிறது. எனினும், அந்த நிலை மாறி வருகிறது. வர்த்தகத் துறையில் பெண்களும் தீவிரமாக பங்காற்றி வருகின்றனர்" என்றார்.