2026 மகளிர் தினம் ஸ்பெஷல்| ஆண்டுக்கு ரூ.5 கோடி டர்ன்ஓவர் - மத்தியப் பிரதேசத்தின் 'சிப்ஸ்' சிந்தாமணி கடந்து வந்த பாதை!

எட்டாம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்து கூலி தொழில் பார்த்து வந்த பெண், சுய உதவி குழுவின் உதவியால் தற்போது 25 பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்கி வரும் சுவாரஸ்ய பயணம் இதோ உங்களுக்காக...

சிந்தாமணி பட்டிதார்
சிந்தாமணி பட்டிதார் (ETV Bharat)
Published : March 6, 2026 at 5:22 PM IST

- விஸ்வாஸ் சதுர்வேதி

எட்டாம் வகுப்பு வரை மட்டுமே படித்த ஒரு கிராமத்துப் பெண், இன்று ஆண்டுக்கு 5 கோடி ரூபாய் வரை வர்த்தகம் நடைபெறும் ஒரு தொழில் சாம்ராஜ்யத்தை தலைமை தாங்கி நடத்துகிறார் என்றால் நம்ப முடிகிறதா? "பெண்களால் என்ன சாதிக்க முடியும்?" என்ற சமூகத்தின் பேச்சுகளை தன் உழைப்பால் சுக்குநூறாக்கி இருக்கிறார் மத்தியப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த சிந்தாமணி பட்டிதார்.

ஒரு சாதாரணக் கூலித் தொழிலாளி எப்படி ஒரு பன்னாட்டுத் தரத்திலான நிறுவனத்தின் தலைவராக உயர்ந்தார்? சுய உதவிக் குழுக்கள் ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையில் எப்படியொரு பொருளாதாரப் புரட்சியை ஏற்படுத்தும் என்பதற்கு சிந்தாமணியின் கதையே ஆக சிறந்த சாட்சி.

சிந்தாமணியின் பூர்வீகம் மத்தியப் பிரதேசத்தின் தேவாஸ் மாவட்டத்தில் உள்ள தத்தோதர் எனும் சிறிய கிராமம். வறுமையும், குறைவான கல்வி அறிவும் அவரை தினசரி கூலி வேலைக்கு அனுப்பியது. தினசரி வேலைக்கு சென்று தன் குடும்பத்தை காப்பாற்றி வந்த அவர், தினமும் 6 கிலோ மீட்டர் தூரம் நடந்தே செல்வார்.

குறைந்த கல்வி அறிவு, சமூகத்தின் ஏளனப் பார்வை என பல சவால்கள் அவர் முன் நின்றன. ஆனால், 2017 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் அவரது வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப் பெரும் திருப்பம் ஏற்பட்டது. 'கிருஷ்ணா சுய உதவிக் குழுவில்' அவர் இணைந்த அந்தத் தருணம், அவரது கூலித் தொழிலாளி என்ற அடையாளத்தை தூக்கி எறிய வைத்தது.

மத்திய அரசின் 'விவசாய உற்பத்தியாளர் அமைப்பு' (Farmer Producer Organization) கீழ், வெறும் 10,000 ரூபாய் முதலீட்டில் ஒரு சிறிய வணிக முயற்சியை தொடங்கினார் சிந்தாமணி. தத்தோதர் பகுதியில் உருளைக் கிழங்கு விளைச்சல் அதிகம். ஆனால், இடைத்தரகர்களால் விவசாயிகள் ஒரு கிலோ உருளைக்கிழங்கை வெறும் 10 ரூபாய்க்கு விற்று வந்தனர்.

வேளாண் துறையினரின் ஆலோசனையின் படி, உருளைக்கிழங்கை அப்படியே விற்காமல், அதை 'சிப்ஸ்' ஆக மாற்றினால் அதிக லாபம் ஈட்டலாம் என்பதை சிந்தாமணி அறிந்து கொண்டார். 'ஆக்சஸ் டெவலப்மென்ட் சர்வீசஸ்' என்ற தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தின் உதவியுடன் ஒரு சிறு சிப்ஸ் தயாரிப்பு யூனிட்டை தொடங்கினார். அந்த நிறுவனத்திற்கு அவர் வைத்த பெயர் 'தீதி சிப்ஸ்' (Didi Chips).

"எங்கள் நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கும் அனைவரும் பெண்கள் தான், அதனால் தான் இதற்கு 'அக்கா சிப்ஸ்' என்று பொருள்படும் வகையில் 'தீதி சிப்ஸ்' என்று பெயரிட்டோம்" என்று பெருமையுடன் கூறுகிறார் சிந்தாமணி. இன்று இந்த நிறுவனம் 'விஜயகஞ்ச் மண்டி ஃபார்மர் புரொடியூசர் கம்பெனி லிமிடெட்' என்ற பெயரில் ஒரு பெரும் விருட்சமாக வளர்ந்து நிற்கிறது.

நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்ட இந்த முயற்சி, இன்று மத்தியப் பிரதேசத்தை கடந்து கர்நாடகா, குஜராத் மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களிலும் தனது கொடியை பறக்கவிட்டுள்ளது. ஒரு காலத்தில் கூலி வேலை செய்த சிந்தாமணி, இன்று ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாண் இயக்குநராகவும் (Managing Director) தலைவராகவும் பொறுப்பு வகிக்கிறார்.

சுமார் 20 முதல் 25 பெண்களுக்கு நேரடியாக வேலைவாய்ப்பை வழங்கியுள்ளதோடு, 608 பங்குதாரர்களைக் கொண்ட நிறுவனமாக இது உருவெடுத்துள்ளது. இது வெறும் சிப்ஸ் தயாரிக்கும் நிறுவனம் மட்டுமல்ல, விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் ஒரு மையமாகவும் திகழ்கிறது.

இந்த நிறுவனம் பெண் விவசாயிகளுக்கு மேம்படுத்தப்பட்ட உருளைக்கிழங்கு விதைகளை இலவசமாக வழங்கி வருகிறது. மேலும், 125 விவசாயிகளின் நிலங்களில் இலவசமாக மண் பரிசோதனை செய்து கொடுத்து, விவசாயத்தை லாபகரமானதாக மாற்றியுள்ளார் சிந்தாமணி. அவரது இந்த அசாத்திய வளர்ச்சியைப் பாராட்டி, மத்திய அரசு ரூ.11.72 லட்சம் முதலீடும் செய்துள்ளது.

"கிராமத்திலிருந்து நகருக்கு செல்ல நான் பட்ட கஷ்டங்களும், சமூகம் என்னைத் தடுத்த விதமும் எனக்கு இப்போதும் நினைவிருக்கிறது. ஆனால் என் குடும்பம் 'நாங்கள் உன்னோடு இருக்கிறோம்' என்று கொடுத்த ஒற்றை தைரியம் தான் என்னை இன்று முதலமைச்சர் கையால் விருது பெறும் அளவிற்கு உயர்த்தியுள்ளது" என்கிறார் சிந்தாமணி நெகிழ்ச்சியுடன்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் முதலமைச்சர் மோகன் யாதவ் ஆகியோருக்குத் நன்றி தெரிவிக்கும் சிந்தாமணி, சுய உதவிக் குழுக்கள் மூலம் தான் ஒரு சாதாரணப் பெண் துணிச்சலான முடிவுகளை எடுத்து சாதிக்க முடியும் என்பதை உலகுக்கு உணர்த்தியுள்ளார்.

ஒவ்வோரு ஆண்டும் மார்ச் 8-ம் தேதி நாம் கொண்டாடும் சர்வதேச மகளிர் தினத்தில், விண்வெளிக்குச் செல்லும் பெண்களைக் கொண்டாடுவது எவ்வளவு முக்கியமோ, அவ்வளவு முக்கியம் கிராமப்புறப் பொருளாதாரத்தை மாற்றி அமைக்கும் சிந்தாமணி போன்றவர்களையும் கொண்டாடுவதும் தான்.

