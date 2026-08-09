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பாம்பு கடித்து ஆற்றில் வீசப்பட்ட சிறுவன் - 8 ஆண்டுகளுக்குப் பின் உயிருடன் வந்த அதிசயம்

இந்த விவகாரத்தில் உண்மைத்தன்மையை கண்டறிய, ராகுலுக்கு ரத்தப் பரிசோதனை அல்லது டிஎன்ஏ சோதனை மற்றும் ஆதார் அட்டை விவரங்களை ஆய்வு செய்யக் குடும்பத்தினர் முடிவு செய்துள்ளனர்.

8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு குடும்பத்தினருடன் ராகுல்
8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு குடும்பத்தினருடன் ராகுல் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2026 at 9:00 AM IST

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பெகுசராய்: பீகார் மாநிலத்தில் 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாம்பு கடித்து உயிரிழந்ததாக கருதப்பட்டு ஆற்றில் தூக்கி வீசப்பட்ட சிறுவன், துறவியாக திரும்பி வந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

பீகார் மாநிலம் பெகுசராய் பகுதியை சேர்ந்த ராம்பிரீத் தாஸ் என்பவரின் மகன் ராகுல். கடந்த 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 12 வயது சிறுவனாக இருந்த ராகுல், வீட்டின் பின்புறம் கழிவறைக்கு சென்ற போது ஒரு விஷப் பாம்பு கடித்தது. இதனையடுத்து கிராம வழக்கப்படி சில கை வைத்தியங்கள் செய்யப்பட்டன. ஆனால் சிறுவனின் உடல்நிலை மோசமடைந்ததைத் தொடர்ந்து அருகில் பகவான்பூரில் உள்ள ஒரு மருத்துவரிடம் தூக்கிச் சென்றனர். ஆனால் சிகிச்சையின்போதே சிறுவன் உயிரிழந்து விட்டதாக மருத்துவர் தெரிவித்துள்ளார்.

பாம்பு கடித்து இறப்பவர்களின் உடல்களை எரிக்காமல் ஆற்றில் மிதக்க விடுவது என்பது வட இந்தியாவின் சில பகுதிகளில் நிலவும் மூடநம்பிக்கைகளில் ஒன்றாகும். அதன்படி, ராகுலின் உடலையும் அவரது பெற்றோர் கண்ணீருடன் அயோத்தி காட் என்னுமிடத்தில் கங்கையில் நதியில் வீசிவிட்டனர்.

ஆற்றில் மிதந்து சென்ற ராகுலின் உடலில் லேசான மூச்சு ஓட்டம் இருந்துள்ளது. பல கிலோ மீட்டர்கள் கடந்து அடித்துச் செல்லப்பட்ட அவரை, கோரக்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சில துறவிகள் மீட்டுள்ளனர். சிறுவனுக்கு தகுந்த முதலுதவி மற்றும் பாரம்பரிய மூலிகைச் சிகிச்சைகளை அளித்துக் காப்பாற்றியதாக கூறப்படுகிறது.

உயிர் பிழைத்த ராகுலுக்கு தன் பழைய நினைவுகள் அனைத்தும் முற்றிலும் மறைந்துவிட்டன. இதனால் கடந்த 8 ஆண்டுகளாக கோரக்பூரில் உள்ள ஒரு ஆசிரமத்திலேயே தங்கி, காவி உடை அணிந்து, ஆன்மீகப் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு ஒரு துறவியாகவே வளர்ந்து வந்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், அண்மையில் ராகுலுக்கு தனது பழைய நினைவு மற்றும் சொந்த ஊரின் அடையாளம், பெற்றோரின் பெயர்கள் மெல்லத் திரும்பத் தொடங்கின. இதையடுத்து, அவர் தனது சொந்தக் கிராமத்திற்கு துறவி கோலத்திலேயே வந்தார். 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தாங்கள் ஆற்றில் வீசிய மகன், தங்களின் பெயர்களை சொல்லி கண் முன்னே வந்து நிற்பதை கண்டு பெற்றோர் மற்றும் ஒட்டுமொத்த கிராம மக்களும் ஆனந்தக் கண்ணீரில் மூழ்கினர். அப்போது ராகுல், தனது சிறுவயது நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களை சரியாக அடையாளம் காட்டியுள்ளார்.

ராகுலின் தாயார் கவிதா
ராகுலின் தாயார் கவிதா (ETV Bharat)

இது தொடர்பாக ஈடிவி பாரத்திடம் பேசிய ராகுலின் தாயார் கவிதா தேவி, "தற்போது திரும்பி வந்துள்ள ராகுல் என்து கடைசி மகன். அவன் துறவியாக வந்து எங்கள் அனைவரையும் அடையாளம் கண்டு கொண்டான். அவன் எங்கள் குடும்பத்தினர் அனைவரின் பெயர்களையும் கூறினான். அவன் என் மகன் என்பதில் எனக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளது. நாங்கள் அவனுக்கு ஒரு செல்போன் கூட வாங்கிக் கொடுத்தோம். அவன் இப்போது கோரக்பூருக்குச் சென்று விட்டான்" என்றார்.

கோரக்பூர் ஆசிரமத்திற்கு திரும்பிச் சென்ற ராகுல், தனது குடும்பத்தினரை செல்போனில் தொடர்பு கொண்டு பேசியுள்ளார். அப்போது தான் மீண்டும் முழுமையாக தன் குடும்பத்துடன் வந்து வாழ வேண்டும் என்றால், ஆசிரமத்தின் குருஜிக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும், அங்கு ரூ. 2 முதல் 3 லட்சம் வரை செலவு செய்து 'பண்டாரா' (அன்னதான விருந்து) நடத்த வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார்.

ராகுலின் தந்தை ராம்பிரீத் தாஸ்
ராகுலின் தந்தை ராம்பிரீத் தாஸ் (ETV Bharat)

இது குறித்து பேசிய ராம்பிரீத் தாஸ், "ராகுலை காப்பாற்றியதாக துறவி கூறுகிறார். சில நாட்களுக்கு முன்பு, அவர் என் மகனை கிராமத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார். என் மகன் எங்களுக்கு வேண்டுமானால் அவர் 2 லட்சம் ரூபாய் கேட்கிறார். அவனுடைய சிகிச்சைக்காக 2 முதல் 3 லட்சம் ரூபாய் வரை செலவழித்துள்ளேன். அந்த பணத்தை கொடுத்து விட்டு ராகுலை அழைத்துச் செல்லுங்கள் என்று அவர் கூறினார்" என்றார்.

ராகுலின் உறவினர் சந்திரதேவ் தாஸ்
ராகுலின் உறவினர் சந்திரதேவ் தாஸ் (ETV Bharat)

மிக ஏழ்மையான நிலையில் இருக்கும் தங்களால் அந்த பணத்தை திரட்ட முடியவில்லை. இது தொடர்பாக பேசிய ராகுலின் உறவினர் சத்யதேவ் தாஸ், "பணம் கேட்பதால் வந்திருப்பது எங்கள் ராகுல் தானா அல்லது ஏதேனும் மோசடி கும்பலா என்ற சந்தேகம் எங்களுக்கு உள்ளது" என்றார்.

இந்த விவகாரத்தில் உண்மைத்தன்மையை கண்டறிய, ராகுலுக்கு ரத்தப் பரிசோதனை அல்லது டிஎன்ஏ சோதனை மற்றும் ஆதார் அட்டை விவரங்களை ஆய்வு செய்யக் குடும்பத்தினர் முடிவு செய்துள்ளனர்.

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