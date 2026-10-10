டெல்லியில் என்ன தான் நடக்கிறது? போக்குவரத்து முடக்கப்பட்டதை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை டெல்லி அரசு, மெட்ரோ நிர்வாகம் வேண்டுமென்றே, உள்நோக்கத்துடன் பிடிவாதமாக மீறியதாக அந்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published : October 10, 2026 at 2:36 PM IST
புதுடெல்லி: மெட்ரோ, புறநகர் சேவைகளுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடையை முழுமையாக நீக்குமாறு உத்தரவு பிறப்பித்தும் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை திட்டமிட்டே மீறியதாக டெல்லி காவல்துறை, மத்திய அரசு மற்றும் மெட்ரோ அதிகாரிகளுக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரி டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டத்தில் ஈடுபடப்போவதாக கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி மற்றும் அகில இந்திய மாணவர் சங்கம் அறிவித்திருந்த நிலையில், நேற்றிலிருந்தே டெல்லி முழுக்க கட்டுப்பாடுகள் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளன.
வெளியூர்களிலிருந்து போராட்டக்காரர்கள் டெல்லி வருவதை தடுக்கும் பொருட்டு, மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களை மூடவும், புறநகர் ரயில்களை ரத்து செய்யவும் அதிகாரிகள் திட்டமிட்டிருந்தனர்.
ஆனால் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படாத வண்ணம் மெட்ரோ மற்றும் புறநகர் ரயில் சேவைகளுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடையை முழுமையாக நீக்குமாறு மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தி இருந்தது. இருப்பினும், மெட்ரோ, ரயில் சேவைகள் முடக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்நிலையில், உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை மீறியதாக டெல்லி காவல்துறை, மத்திய அரசு மற்றும் மெட்ரோ அதிகாரிகள் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனுவை வழக்கறிஞர் சைலேந்திர மணி திரிபாதி சார்பாக வழக்கறிஞர் சந்த் குரேஷி தாக்கல் செய்துள்ளார். அந்த மனுவில், மெட்ரோ மற்றும் ரயில்வே செயல்பாடுகளுக்கு எதிரான அனைத்து தடைகளையும் நீக்குமாறு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இருப்பினும் வேண்டுமென்றே உள்நோக்கத்துடன் பிடிவாதமாக இந்த உத்தரவானது மீறப்பட்டிருக்கிறது.
எனவே நீதிமன்ற உத்தரவை மீறியவர்கள் மீது 1971 ஆம் ஆண்டு நீதிமன்ற அவமதிப்புச் சட்டத்தின் 12வது பிரிவின் கீழ் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமென வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும் அந்த மனுவில், மனுதாரர் வெள்ளிக்கிழமை (அக்.9) இரவு சுமார் 9.30 மணியளவில், ஜிடிபி நகர் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் மற்றும் விஸ்வவித்யாலயா மெட்ரோ நிலையங்களுக்குச் சென்று பார்த்தபோது, நுழைவாயில்கள் மூடப்பட்டிருந்ததாகவும், வெளியேறும் வாயில்கள் மட்டும் கட்டுப்பாடுகளுடன் செயல்படுத்தப்பட்டதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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எனவே, மெட்ரோ ரயில்வே நிர்வாகத்தின் அனைத்து தடை உத்தரவுகளையும் உடனடியாக ரத்து செய்து, ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட அட்டவணைப்படி மெட்ரோ சேவையை இயக்குமாறு அவசர உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டுமென மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த மனுவானது விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதே போன்று டெல்லியில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகளுக்கு எதிராக சிபிஎம் பொதுச் செயலாளர் எம்.ஏ பேபி மற்றும் சிலர் மனுக்கள் தாக்கல் செய்திருந்த மனுவானது நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அத்தியாவசிய பொதுப் போக்குவரத்துக்கு முழுமையாக தடை விதித்திருப்பது வரம்பு மீறலாக தெரிவித்த நீதிமன்றம், மெட்ரோ மற்றும் பிற ரயில் சேவைகள் மீதான முழுமையான தடைக்கும், ஒழுங்குமுறைக்கும் இடையே வேறுபாடு உள்ளதாக குறிப்பிட்டது.
மேலும் டெல்லி குடியிருப்பாளர்களுக்கும் பொது மக்களுக்கும் இடையூறு ஏற்படாத வகையில் மெட்ரோ மற்றும் பிற ரயில் சேவைகளை ஒழுங்கு படுத்த வேண்டுமென உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.