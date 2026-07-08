குறையும் எடை - குறையாத உறுதி: 11-வது நாளாக நீடிக்கும் சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரதம்
சோனம் வாங்சுக் தொடர்ச்சியாக 11 நாட்களாக உணவு உட்கொள்ளாததால் அவரது உடல் எடை மிக வேகமாக குறைந்து வருகிறது. இன்றைய நிலவரப்படி, 7.3 கிலோவிற்கும் மேல் அவர் எடை குறைந்துள்ளதாக மருத்துவ அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.
Published : July 8, 2026 at 2:07 PM IST
புதுடெல்லி: சி.ஜே.பி. என அழைக்கப்படும் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி அமைப்பு நடத்தி வரும் போராட்டம் 19-வது நாளை எட்டிய நிலையில், அதற்கு ஆதரவாக பிரபல சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் மேற்கொண்டு வரும் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டம் இன்று 11-வது நாளாக தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது.
இந்தத் தொடர் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் காரணமாக அவரது உடல்நிலை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு, 7 கிலோவிற்கும் அதிகமாக (சுமார் 7.3 கிலோ) அவர் எடை குறைந்திருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தேசிய அளவில் நடைபெற்ற இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான 'நீட்' உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் ஏற்பட்ட தொடர் வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் முறைகேடுகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சி அமைப்பு டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் கடந்த ஜூன் 20 முதல் தொடர்ந்து அமைதியான முறையில் போராட்டம் நடத்தி வருகிறது.
கோடிக்கணக்கான மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை பாதிக்கும் வகையில் நடந்த தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாக தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி இந்த போராட்ட திடலில் பிரபல சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதத்தை தொடங்கினார்.
சோனம் வாங்சுக் தொடர்ச்சியாக 11 நாட்களாக உணவு உட்கொள்ளாததால் அவரது உடல் எடை மிக வேகமாக குறைந்து வருகிறது. இன்றைய நிலவரப்படி, 7.3 கிலோவிற்கும் மேல் அவர் எடை குறைந்துள்ளதாக மருத்துவ அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.
சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக்கின் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவு தொடர்ந்து மிக கணிசமாகக் குறைந்து வருவதால் மருத்துவர்கள் அவரது உடல் நிலையை தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
உடல் நிலை தொடர்ந்து நலிவடைந்து வரும் நிலையிலும், தனது கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை போராட்டத்தை கைவிடப் போவதில்லை என்பதில் சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் உறுதியாக உள்ளார்.
இதனிடையே போராட்டம் தீவிரமடைந்த நிலையில், காக்ரோஜ் ஜனதா கட்சி அமைப்பின் அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் பக்கத்தை முடக்கிய மத்திய அரசின் உத்தரவுக்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்தது. இது தொடர்பாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் சி.ஜே.பி (CJP) அமைப்பின் எக்ஸ் கணக்கை மீண்டும் மீட்டெடுக்க உத்தரவிட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.