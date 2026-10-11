'அமைதியா இருக்கணும்' என்ற நிபந்தனையுடன் அபிஜீத் திப்கே உள்ளிட்டோரை விடுவித்த டெல்லி நீதிமன்றம்
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இந்த கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தில்லி காவல்துறை தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
Published : October 11, 2026 at 4:17 PM IST
புது தில்லி: சிஜேபியின் உயர்மட்ட தலைவர்கள் மூன்று பேர், தில்லி போலீசார் நேற்று அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று அவர்கள் நிபந்தனைகளுடன் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் போராட்டம் நடைபெற்றும் வருகிறது. இந்நிலையில், டெல்லி காவல் துறையினரால் சிஜேபி-யின் உயர்மட்ட தலைவர்களான அபிஜீத் திப்கே, சௌரவ் தாஸ், அஷுதோஷ் ரங்கா ஆகியோர் நேற்று (அக். 10) கைது செய்யப்பட்டனர்.
முன்னெச்சரிக்கையாக இந்த கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தில்லி காவல்துறை தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், கைது செய்யப்பட்ட அபிஜீத் திப்கே, சௌரவ் தாஸ், அஷுதோஷ் ரங்கா ஆகியோரை, புது தில்லியில் உள்ள சிறப்பு நிர்வாக மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றம் சில நிபந்தனைகளுடன் விடுவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
அமைதியைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும், ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளுடன் மூவரும் விடுவிக்கப்பட்டு உள்ளனர். இதுதொடர்பாக தில்லி காவல்துறை அதன் அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவை ஒன்று வெளியிட்டுள்ளது.
அதில், "அபிஜீத் தீப்கே, அசுதோஷ் ரங்கா, சௌரவ் தாஸ் ஆகியோர் மீது பிஎன்எஸ்எஸ் பிரிவு 126/170 இன் கீழ் அக்டோபர் 10 அன்று தடுப்புக்காவல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. பின்னர், அனைத்து சட்டப்பூர்வ நடைமுறைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு அவர்கள் மூவரும் இன்று தில்லி கண்டோன்மென்ட் சிறப்பு மாஜிஸ்திரேட் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.
அங்கு அவர்களுக்கு ரூ. 50 ஆயிரம் பிணைத் தொகை விதிக்கப்பட்டதுடன், ஒரு வருட காலத்திற்கு அமைதியை பேணிகாக்க வேண்டும், நல்லொழுக்கத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் ஆகிய நிபந்தனைகளுடன் மூவரும் விடுவிக்கப்பட்டனர்" என தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
சுமார் 24 மணி நேர காவலுக்கு பின்னர் மூவரும் விடுவிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
தில்லியின் ஜந்தர் மந்தரில் சிஜேபியினர் போராட்டம் நடத்த திட்டமிட்டிருந்தனர். இதற்காக அபிஜீத் தீப்கே, அசுதோஷ் ரங்கா மற்றும் சௌரவ் தாஸ் ஆகியோர் விமானம் மூலம் தில்லி வந்த நிலையில், அவர்களை விமானத்திற்குள்ளேயே வைத்து கைது செய்து தில்லி காவல்துறையினர் அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர். இது நாடு முழுவதும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தி இருந்த நிலையில், மூவரும் தற்போது விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.