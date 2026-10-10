கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே பாட்டி காலமானார்
போலீஸ் காவலில் இருக்கும் அபிஜித் தீப்கேவுக்கு தனது பாட்டி இறந்த செய்தி தெரிவிக்கப்பட்டதா என்ற விவரம் தெரியவில்லை.
Published : October 10, 2026 at 4:53 PM IST
புதுடெல்லி: கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் (சிஜேபி) நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கேவின் பாட்டி சாவித்திரி பாய் தீப்கே (85) இன்று காலமானார்.
இதுகுறித்து அபிஜித் தீப்கேவின் உறவினர்கள் 'ஈடிவி பாரத்' ஊடகத்திடம் கூறுகையில், "கடந்த சில தினங்களாவே சாவித்திரி பாய் உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார். இந்நிலையில், அவரது சொந்த ஊரான மகாராஷ்டிராவின் சந்தூக் பிம்ப்ரி கிராமத்தில் அவர் இன்று காலமானார்" எனத் தெரிவித்தனர்.
சாவித்திரி பாயின் மரணச் செய்தியை அறிந்து, தற்போது அபிஜித் தீப்கேவின் பெற்றோர், சத்ரபதி சம்பாஜி நகரில் இருந்து சந்தூக் பிம்ப்ரி கிராமத்துக்கு செல்வதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அபிஜித் தீப்கேவின் வீட்டில் தற்போது போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
டெல்லியில் அபிஜித் தீப்கே கைது செய்யப்பட்ட சில மணிநேரங்களில் அவரது பாட்டி மரணம் அடைந்த செய்தி வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது.
போலீஸ் காவலில் இருக்கும் அபிஜித் தீப்கேவுக்கு தனது பாட்டி இறந்த செய்தி தெரிவிக்கப்பட்டதா என்ற விவரம் தெரியவில்லை.
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இதுகுறித்து தகவல் கிடைத்ததும், அபிஜித் தீப்கேவை அவரது பாட்டியின் ஊருக்கு அழைத்து செல்ல நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
முன்னதாக, இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரி, டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் மைதானத்தில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் போராட்டம் அறிவித்திருந்தனர்.
இந்தப் போராட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக விமானத்தில் வந்த சிஜேபி நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே, கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர்கள் சவுரவ் தாஸ், அஷுதோஷ் ரங்கா ஆகியோரை டெல்லி போலீசார் கைது செய்தனர்.
அவர்கள் வந்த விமானம் தரையிறங்கியதுமே, விமானத்திற்குள்ளேயே வைத்து போலீசார் அவர்கள் மூவரையும் கைது செய்தனர்.
அப்போது பேசிய அபிஜித் தீப்கே, "விமானத்திற்கு உள்ளேயே வந்து போலீசார் எங்களை கைது செய்கின்றனர். அவசரநிலை காலக்கட்டத்தில் அன்றைய பிரதமர் இந்திரா காந்தி தலைமையிலான அரசு கூட இவ்வாறு செய்ததில்லை. நாடு எங்கு செல்கிறது என்பதை மக்களாகிய நீங்கள் பாருங்கள்" என அபிஜித் தீப்கே கூறுகிறார். தொடர்ந்து, அபிஜித் தீப்கேவை உள்ளிட்டோரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கைது செய்யப்பட்ட மூவரும் வெவ்வேறு இடங்களுக்கு போலீசாரால் அழைத்து செல்லப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.