கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே கைது; விமானத்திற்குள் சென்று போலீசார் அதிரடி
"விமானத்திற்கு உள்ளேயே எங்களை கைது செய்கிறார்கள். அவசரநிலை காலத்தில் இந்திரா காந்தி அரசு கூட இவ்வாறு செய்ததில்லை" என அபிஜித் தீப்கே கூறியுள்ளார்.
By PTI
Published : October 10, 2026 at 3:46 PM IST
புதுடெல்லி: டெல்லியில் இன்று நடைபெற்று வரும் போராட்டத்தில் கலந்துகொள்வதற்காக விமானத்தில் வந்த கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கேவை போலீசார் கைது செய்தனர். விமானம் தரையிறங்கியதுமே விமானத்திற்குள் புகுந்து போலீசார் அவரை கைது செய்த வீடியோ தற்போது தீயாக பரவி வருகின்றன.
நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியலில் தீவிர திருத்தப் பணி (எஸ்ஐஆர்) நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் லட்சக்கணக்கான வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிகிறது.
அதிர்வலையை ஏற்படுத்திய ஞானேஷ் குமார்
இதனிடையே, இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், மற்ற இரு தேர்தல் ஆணையர்களின் ஒப்புதல் இன்றி எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டதாக அண்மையில் புகார்கள் எழுந்தன. இது, நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நிலையில், ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரி போராட்டங்கள் வெடித்தன.
வெடிக்கும் போராட்டம்
Delhi Protest LIVE: Abhijeet Dipke, Saurav Das, Ashutosh Ranka Detained Soon After Landing #AbhijeetDipke #CJPProtest #SauravDas #AshutoshRanka https://t.co/Tj0pXPZvAe— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 10, 2026
டெல்லியில் சில தினங்களுக்கு முன்பு ஆம் ஆத்மி கட்சியும், இந்திய மாணவர் சங்கம், இந்திய தேசிய மாணவர் சங்கம் உள்ளிட்ட மாணவர் சங்கங்களும் போராட்டங்கள் நடத்தின.
இதைத் தொடர்ந்து, காங்கிரஸ் சார்பில் மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டம் நடைபெற்றது. இதில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
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களமிறங்கிய கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி
இந்நிலையில், ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி சார்பில் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், இதற்கு டெல்லி காவல்துறை அனுமதி வழங்கப்படவில்லை.
அனுமதியை மீறி போராட்டம்
எனினும், இன்று தடையை மீறி கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினரும், இளைஞர்களும் ஜந்தர் மந்தர் மைதானத்தில் குவியத் தொடங்கினர். அவர்களை தொடர்ந்து போலீசார் கைது செய்து வருகின்றனர். இதுவரை 1000-க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
அபிஜித் தீப்கே கைது
இந்த சூழலில், இப்போராட்டத்தில் கலந்துகொள்வதற்காக கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கேவும், அக்கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர் அஷுதோஷ் ரங்காவும் டெல்லிக்கு இன்று பிற்பகல் விமானத்தில் வந்திறங்கினர். அப்போது விமானம் தரையிறங்கியதும், விமானத்திற்குள்ளே சென்ற போலீசார், அபிஜித் தீப்கேவையும், அஷுதோஷ் ரங்காவையும் கைது செய்தனர்.
'இந்திரா காந்தி கூட இவ்வாறு செய்ததில்லை'
அப்போது பேசிய அபிஜித் தீப்கே, "விமானத்தில் இருந்து கீழே இறங்க கூட போலீசார் எங்களை அனுமதிக்கவில்லை. மற்ற பயணிகளுக்கும் போலீசார் இடையூறு செய்கிறார்கள். விமானத்திற்கு உள்ளேயே எங்களை கைது செய்கிறார்கள். அவசரநிலை காலத்தில் இந்திரா காந்தி அரசு கூட இவ்வாறு செய்ததில்லை. நாடு எங்கு செல்கிறது என்பதை நீங்கள் பாருங்கள். நாங்கள் இங்குதான் இருக்கிறோம். வாருங்கள், எங்களை கைது செய்யுங்கள்" என அபிஜித் தீப்கே கூறுகிறார். தொடர்ந்து, அபிஜித் தீப்கேவையும், அஷுதோஷ் ரங்காவையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
சிஜேபி கண்டனம்
இதுகுறித்து கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "எங்கள் தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டது கடும் கண்டனத்துக்கு உரியது. போராட்ட இடத்திற்கு எங்கள் தலைவர்கள் வருவதை தடுப்பதற்கான சதித்திட்டம் இது. உடனடியாக எங்கள் தலைவர்களை போலீசார் விடுவிக்க வேண்டும்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.