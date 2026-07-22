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'ஜாந்தர் மந்தர் வாருங்கள்... இல்லையேல்'| மத்திய அரசுக்கு நிபந்தனை விதித்த கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ராஜீவ் சவுக், மண்டி ஹவுஸ் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள 16 மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் முழுமையாக மூடப்பட்டு, டெல்லி முழுவதும் பல்லாயிரக்கணக்கான காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் கூடியுள்ள போராட்டக்காரர்கள்
டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் கூடியுள்ள போராட்டக்காரர்கள் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 4:49 PM IST

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புதுடெல்லி: இளநிலை நீட் தேர்வு முறைகேடு மற்றும் மாணவர்கள் மீதான டெல்லி போலீசாரின் தடியடிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தலைநகரின் ஜாந்தர் மந்தர் பகுதியில் போராடி வரும் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் தங்களின் போராட்டத்தை கைவிடப் போவதில்லை என்று தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், மத்திய கல்வி அமைச்சர் அல்லது மத்திய அரசின் பிரதிநிதிகள் போராட்ட களத்திற்கு நேரில் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் நிபந்தனை விதித்துள்ளனர்.

இது குறித்து கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி அமைப்பின் தலைமை செய்தித் தொடர்பாளர் சௌரப் தாஸ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "லட்சக்கணக்கான மாணவர்களின் எதிர்காலம் சீரழிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அரசு மேம்போக்கான சமாதானங்களை சொல்வதை ஏற்க முடியாது" எனக் குறிப்பிட்டார்.

மேலும், "இந்த பிரச்சினைக்கு அரசு உண்மையிலேயே தீர்வு காண விரும்பினால் பின்வரும் இரு நிபந்தனைகளில் ஒன்றை ஏற்க வேண்டும்.

ஒன்று மத்திய அரசின் பிரதிநிதிகள் அல்லது மத்திய கல்வி அமைச்சர் நேரடியாக போராட்டக் களமான ஜந்தர் மந்தர் பகுதிக்கு வந்து மாணவர்களை சந்திக்க வேண்டும்.

அல்லது அது சாத்தியமில்லை எனில் மத்திய அரசு கருதினால், அரசு அலுவலகங்கள் அல்லாத, இரு தரப்பினருக்கும் பொதுவான ஒரு நடுநிலையான இடத்தில் அதிகாரப்பூர்வ பேச்சுவார்த்தைக்கு அரசு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்" என்றார்.

மாணவர்கள் மீதான தடியடி விவகாரத்தை அவசரமாக விசாரிக்க டெல்லி உயர் நீதிமன்றமும், இன்று உச்ச நீதிமன்றமும் அடுத்தடுத்து மறுப்பு தெரிவித்து விட்டன. நீதிமன்றங்களின் இந்த உத்தரவுகள், போராட்டக்காரர்களை சோர்வடைய செய்யவில்லை என்றும் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி அமைப்பின் செய்தித் தொடர்பாளர் சௌரப் தாஸ் கூறினார்.

இது தொடர்பாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள இளைஞர் ஒருவர் கூறுகையில், "எங்கள் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை நாங்கள் ஜந்தர் மந்தர் பகுதியை விட்டு ஒரு அடி கூட பின்வாங்க மாட்டோம்" என்றார்.

நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத் தொடரின் 3-வது நாளான இன்று, நாடாளுமன்றத்திற்குள் எதிர்க்கட்சிகள் கறுப்பு உடை அணிந்து முழக்கமிட்டனர். நாடாளுமன்றத்திற்கு வெளியிலும் எம்பிக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதனிடையே, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ராஜீவ் சவுக், மண்டி ஹவுஸ் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள 16 மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் முழுமையாக மூடப்பட்டு, டெல்லி முழுவதும் பல்லாயிரக்கணக்கான காவல் துறையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

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