'அரசியலுக்குள் உச்ச நீதிமன்றத்தை இழுக்காதீங்க' - இந்தியா கூட்டணி தலைவர்களின் சந்திப்பு கோரிக்கையை நிராகரித்த தலைமை நீதிபதி
எந்தவொரு அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் குழுவையும் சந்திக்க நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை என்றும், மனுவை விசாரித்து தீர்ப்பு வழங்குவதற்கு தான் நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது எனவும் தலைமை நீதிபதி பதிலளித்துள்ளார்.
Published : October 12, 2026 at 2:33 PM IST
புதுடெல்லி: காங்கிரஸ் தலைமையிலான இண்டியா கூட்டணி தலைவர்களின் சந்திப்பு கோரிக்கையை நிராகரித்த தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த், இது தொடர்பாக நீதிமன்றத்தை அணுகுமாறு அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
வாக்காளர் பட்டியலில் மோசடி நடந்ததாக குற்றம்சாட்டி, தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் சிஜேபி சார்பில் 10 ஆம் தேதி போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், இதில் கலந்து கொள்ள வந்தவர்களை டெல்லி போலீசார் கைது செய்து காவலில் வைத்தனர். இருப்பினும், நாடு முழுவதும் ஆங்காங்கே போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்நிலையில் இது தொடர்பாக, உச்ச நீதிமன்றம் நோக்கி பேரணியாக சென்று தலைமை நீதிபதியை சந்தித்து மனு ஒன்றை அளிக்கவிருப்பதாக இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் அறிவித்திருந்தனர். இந்நிலையில், இந்த சந்திப்புக்கு இந்திய தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். அதற்கு பதிலாக நீதிமன்றத்தை அணுகுமாறும் தெரிவித்துள்ளார்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக்.11) இது குறித்து பேசிய எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, “வாக்குத்திருட்டுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கவும், ஞானேஷ்குமார் பதவி விலகவும், SIR-ஐ தடுத்து நிறுத்தவும் கோரி எதிர்க்கட்சிகளும், இளைஞர்களும் உச்ச நீதிமன்றம் நோக்கி பேரணியாக சென்று தலைமை நீதிபதியிடம் மனு அளிக்க உள்ளனர்” என்று தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் தெரிவித்திருந்தார்.
Yesterday, the nation's young came out in Delhi to peacefully protest. They came with love in their hearts, not hatred or anger. They were beaten, both by cops and BJP goons.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 11, 2026
This is not the India we want.
Tomorrow, we will march to the Supreme Court as Indians, united beyond… pic.twitter.com/9wyb3kN1kr
அந்த பதிவில், நரேந்திர மோடி, அமித் ஷா, அஜித் தோவல் மற்றும் மோகன் பகவத் போன்றோரால் இந்தியாவின் குரலை அடக்க முடியாது. இந்த கோழைகள் நம்மை பயமுறுத்த முடியாது. அன்பு, சகோதரத்துவம் மற்றும் தேச பக்தியுடன் நாம் அனைவரும் ஒன்று திரண்டு அணிவகுப்பை நடத்துவோம்” என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இதற்கு, எந்தவொரு அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் குழுவையும் இவ்வாறு சந்திக்க நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை என்றும், மனுவை விசாரித்து அதன் மீதான தீர்ப்பை வழங்குவதற்கு தான் நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது எனவும் தலைமை நீதிபதி பதிலளித்துள்ளார். மேலும், ஒரு உயர்மட்ட நீதித்துறை அமைப்பு என்ற அடிப்படையில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் கதவுகள் 24 மணி நேரமும் திறந்திருக்கும் என்றும், ஒவ்வொரு குடிமகனின் அடிப்படை உரிமைகளையும் பாதுகாக்கும் என்றும் அவர் விளக்கம் அளித்ததாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
ஏற்கனவே SIR குறித்த வழக்குகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த தலைமை நீதிபதி, எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் அது போன்று மனு தாக்கல் செய்தால், அதுவும் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்றும் கூறினார்.
மேலும், எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் அனுப்பிய மின்னஞ்சலுக்கு தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த் பதிலளித்துள்ளதாகவும், அதில், SIR பிரச்சினைகள் ஏற்கனவே பரிசீலனையில் இருக்கும் நிலையில், இது போன்று சந்திப்புகள் நிகழ்த்துவது ஏற்புடையதல்ல என்று தெரிவித்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.