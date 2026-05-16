வேலையில்லா இளைஞர்களை ஒட்டுண்ணி என விமர்சிக்கவில்லை - உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி விளக்கம்
இந்திய இளைஞர்களை நாட்டின் தூண்களாக பார்ப்பதாக உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
By PTI
Published : May 16, 2026 at 5:42 PM IST
புதுடெல்லி: இந்திய இளைஞர்கள் தொடர்பாக தான் தெரிவித்த கருத்துக்களை சில ஊடகங்கள் தவறாக திரித்து கூறிவிட்டதாக உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
உச்ச நீதிமன்றத்தில் நேற்று வழக்கு ஒன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அந்த வழக்கில் ஆஜரான இளம் வழக்கறிஞர் ஒருவர், தனக்கு மூத்த வழக்கறிஞர் அந்தஸ்து வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார். அதற்கு தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் ஆட்சேபம் தெரிவித்தார். மேலும், 'வேலையில்லாத சிலர் ஒட்டுண்ணி, கரப்பான் பூச்சியைப் போன்று ஒரு துறையில் நுழைந்து அதனை பாழாக்குகிறார்கள். அவர்களின் படிப்பு பற்றிய விவரங்களை பார் கவுன்சில் முறையாக ஆய்வு செய்வதில்லை' என்று தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் விமர்சித்து பேசினார்.
இதையடுத்து, உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், வேலையில்லாத இந்திய இளைஞர்களை ஒட்டுண்ணி மற்றும் கரப்பான் பூச்சி என விமர்சித்துப் பேசியதாக சில ஊடகங்களில் செய்தி வெளியானது. இந்நிலையில், நேற்று தாம் தெரிவித்த கருத்துக்கு தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் இன்று விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
அதில், "ஒரு வழக்கில் நேற்று நான் தெரிவித்த கருத்தை சில ஊடகங்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டு செய்தி வெளியிட்டிருப்பது எனக்கு மிகுந்த வேதனையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. நான் போலியான பட்டங்களுடன் சட்டத் துறையில் நுழையும் இளம் வழக்கறிஞர்களை பற்றியே கருத்து தெரிவித்தேன். பார் கவுன்சில் முறையாக ஆய்வு செய்யாமல் அவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கி வருகிறது. தனது தொழிலில் வேலை கிடைக்காதவர்கள், கரப்பான் பூச்சி மற்றும் ஒட்டுண்ணிகளாக மாறுகிறார்கள். அவர்கள், ஊடகவியலாளர்கள், சமூக ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்களாக மாறி நம்முடைய அமைப்பையே தாக்குகிறார்கள் என்று நான் கூறியிருந்தேன்.
ஆனால், இந்திய இளைஞர்களை நான் விமர்சித்துப் பேசியதாக கூறுவது முற்றிலும் தவறானது. ஒவ்வொரு இந்திய இளைஞரும் எனக்கு உத்வேகம் அளிக்கிறார்கள். நமது நிகழ்காலமும் எதிர்காலமும் அவர்களை நம்பியே உள்ளது. நான் மிகைப்படுத்திக் கூறவில்லை. இந்திய இளைஞர்கள் நான் மிகுந்த மரியாதை வைத்திருக்கிறேன். அவர்களை வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவின் தூண்களாக நான் பார்க்கிறேன்" என்றார்.
உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியின் கருத்து தொடர்பாக ஊடகங்களில் பல்வேறு விதமான கருத்துக்கள் வெளியாகி வந்த நிலையில், தற்போது அனைத்து விதமான சர்ச்சைகளுக்கு தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.