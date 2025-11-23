ETV Bharat / bharat

எந்தவொரு அமைப்பும் முட்டாள் தனமானது அல்ல - கொலீஜியங்கள் குறித்து தலைமை நீதிபதி கவாய் கருத்து!

பிரதமரின் முன்பும், சட்ட அமைச்சரின் முன்பும் வழக்கறிஞர்கள் வாதாடபோது எப்படி சிறந்த வழக்கறிஞர்களை அவர்களால் தேர்ந்தெடுக்க முடியும்? என்று உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பி.ஆர் கவாய் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பி.ஆர் கவாய்
உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பி.ஆர் கவாய் (ETV Bharat)
Published : November 23, 2025 at 10:29 PM IST

டெல்லி: எந்தவொரு அமைப்பும் முட்டாள் தனமானது அல்ல என உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பி.ஆர் கவாய் தெரிவித்துள்ளார்.

உச்ச நீதிமன்றத்தின் 52வது தலைமை நீதிபதியாக கடந்த மே 14ஆம் தேதி பொறுப்பேற்ற பி.ஆர். கவாய் இன்றுடன் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெறுகிறார். இந்நிலையில், மும்பை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இருந்த அலோக் ஆராதே மற்றும் பாட்னா உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இருந்த விபுல் எம்.பாஞ்சோலி ஆகிய இருவரையும் உச்ச நீதிமன்ற கொலீஜியம் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி பதவிக்கு பரிந்துரைத்தது.

பாஞ்சோலியை பரிந்துரை செய்ததற்கு உச்ச நீதிமன்ற கொலீஜிய உறுப்பினரான நீதிபதி நாகரத்னா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். அவருக்கு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி பொறுப்பு வழங்கப்பட்டால் கொலீஜியத்தின் நம்பகத்தன்மையை குறையும் என்றும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். ஆனால் தலைமை நீதிபதி கவாய் தலைமையின்கீழ் செயல்பட்டு வந்த சூர்யகாந்த், விக்ரம் நாத், ஜே.கே மகேஸ்வரி மற்றும் நாகரத்னா ஆகிய 5 உறுப்பினர்களை கொண்ட கொலீஜியத்தில் நாகரத்னா தவிர மற்ற 4 பேரும் பாஞ்சோலியையே பரிந்துரைத்தனர்.

பி.ஆர் கவாய் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு
பி.ஆர் கவாய் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat)

இன்று நீதிபதி கவாய் தனது இல்லத்தில் வைத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் பாஞ்சோலி பரிந்துரை குறித்து ஈடிவி பாரத் கேள்வி எழுப்பியது. அதற்கு, "அவருக்கு தகுதிகள் இல்லாதிருந்தால் மற்ற 4 நீதிபதிகள் அந்த பெயரை பரிந்துரை செய்திருக்க மாட்டார்கள், கொலீஜியத்திற்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் ஒன்றும் புதிதல்ல" என்றும் அவர் பதிலளித்தார்.

நீதிபதிகள் நியமனத்தில் அரசாங்கம் தலையிடுவது, நல்ல நீதிபதிகளை அடையாளம் காண்பதில் சிக்கல்களை ஏற்படுத்துமா என்று ஈடிவி பாரத் கேட்டதற்கு, “உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றங்களில் உள்ள கொலீஜியங்கள் தங்கள் நீதிபதிகள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் குறித்து நன்கு புரிந்து வைத்திருக்கின்றன. உச்ச நீதிமன்றத்தில் பயிற்சி பெறுகிற வழக்கறிஞர்களின் பெயர்களை பரிந்துரைக்கும் முன்பு, சம்பந்தப்பட்ட உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் கொலீஜியத்திற்கு அனுப்புவோம். அந்த வழக்கறிஞர்கள், அந்த நீதிபதிகள் முன்பு ஆஜராக வேண்டும். வழக்கறிஞர்களுடைய வேலையில் அவர்கள் திருப்தியடைந்தால் மட்டுமே அவர்கள் பெயர்கள் பரிந்துரைக்கப்படும்” என்றார்.

அப்படியென்றால் நல்ல நீதிபதிகளை கொலீஜியத்தால் மட்டுமே கண்டுபிடிக்க முடியுமா? என்று ஈடிவி பாரத் கேட்டதற்கு, “எந்தவொரு அமைப்பும் முட்டாள் தனமானது அல்ல. ஆனால் இப்போதைய சூழ்நிலையில், உயர் நீதிமன்ற மற்றும் உச்ச நீதிமன்ற கொலீஜியங்கள் நல்ல நீதிபதிகளை தேர்ந்தெடுக்க சிறந்தவை என நான் நினைக்கிறேன். ஏனென்றால், பிரதமரின் முன்பும், சட்ட அமைச்சரின் முன்பும் வழக்கறிஞர்கள் வாதாடபோது எப்படி சிறந்த வழக்கறிஞர்களை அவர்களால் தேர்ந்தெடுக்க முடியும்?” என்று பதிலளித்தார்.

இதையும் படிங்க: 'நிவாரணம் கொடுத்தாச்சு...' பொய் சொல்லி எம்எல்ஏவிடம் சிக்கிய அதிகாரி.. அதிர்ச்சியான நெல்லை விவசாயிகள்!

கொலீஜியம் பரிந்துரைத்த 93 பேர்களில் எத்தனை பேரை அரசாங்கம் நியமித்தது? என்று ஈடிவி பார்த் கேள்வி எழுப்பியது. அதற்கு நீதிபதி கவாய், “எனது பதவிக்காலத்தில் ஒன்றிரண்டு பெயர்களைத் தவிர மற்ற அனைத்தையும் அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டது. எனது பதவிக்காலத்தில் மொத்தம் 107 நீதிபதிகள் உயர் நீதிமன்றங்களில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதில் கடந்த ஒன்றிரண்டு வருடங்களாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தவர்களும் அடக்கம். அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தில் 24 நீதிபதிகளும், மும்பை உயர் நீதிமன்றத்தில் 14 நீதிபதிகளும், மத்திய பிரதேச உயர் நீதிமன்றத்தில் 12 நீதிபதிகளும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்” என்று கூறினார்.

மசோதா மீதான பதிலளிக்க ஆளுநர்களுக்கு காலக்கெடு விதிப்பது குறித்த வழக்கு குறித்து பேசிய கவாய், ஒவ்வொரு மசோதாவையும் ஒரு மாதத்திற்குள் நிறைவேற்றாவிட்டால், அதை நிறைவேற்றப்பட்டதாக கருத முடியாது என்றும், ஆளுநருக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தில் அத்துமீற முடியாது என்றும் பதிலளித்தார்.

