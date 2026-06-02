ETV Bharat / bharat

உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு புதிதாக 5 நீதிபதிகள்- தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார்

உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை இதுவரை இல்லாத அளவில் 37 ஆக உயர்ந்துள்ளது. உச்சநீதிமன்ற கொலீஜியம் குழு பரிந்துரை செய்த 4 நாட்களில் இந்த நியமனம் நடைபெற்றுள்ளது.

(இடமிருந்து) பதவிப் பிரமாணம் எடுத்துக் கொண்ட நீதிபதிகள் வி.மோகனா, ஶ்ரீசந்திரசேகர், சஞ்சீவ் சச்தேவா, ஶ்ரீல் நாகு, அருண் பல்லி ஆகியோர்
(இடமிருந்து) பதவிப் பிரமாணம் எடுத்துக் கொண்ட நீதிபதிகள் வி.மோகனா, ஶ்ரீசந்திரசேகர், சஞ்சீவ் சச்தேவா, ஶ்ரீல் நாகு, அருண் ஆகியோர் (A collage of PTI Video screengrabs)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 2, 2026 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமிக்கப்பட்ட 5 நீதிபதிகளுக்கும் தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் இன்று பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

புதிய நீதிபதிகளாக ஷீல் நாகு, ஶ்ரீசந்திரசேகர், சஞ்சீவ் சச்தேவா, அருண் பள்ளி மற்றும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வி.மோகனா ஆகிய 5 பேரும் பதவியேற்றுக் கொண்டனர். இதன் மூலம் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை 37 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கையை 34-இல் இருந்து 38-ஆக உயர்த்தும் அவசரச் சட்டத்தை மத்திய அரசு கடந்த மாதம் பிரகடனப்படுத்தியது. உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகளாக இருக்கும் பங்கஜ் மிட்டல், ஜே.கே.மகேஸ்வரி ஆகியோர் முறையே ஜூன் 16 மற்றும் ஜூன் 28 ஆம் தேதிகளில் ஓய்வு பெற உள்ளனர்.

இதையும் படிங்க.. பரபரப்பாகும் அரசியல் களம்: டெல்லியில் பாஜக தேசிய தலைவருடன் அண்ணாமலை சந்திப்பு

இந்நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு 5 புதிய நீதிபதிகளை உச்ச நீதிமன்ற கொலீஜியம், கடந்த மே மாதம் 27-ஆம் தேதி பரிந்துரை செய்திருந்தது. அந்த பரிந்துரைக்கு மத்திய அரசு நேற்று ஒப்புதல் அளித்ததை அடுத்து, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக 5 பேரும் நியமிக்கப்பட்டனர்.

இந்நிலையில், உச்சநீதிமன்ற வளாகத்தில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் 5 புதிய நீதிபதிகளுக்கும் தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். இதனால், உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை இதுவரை இல்லாத அளவில் 37-ஆக உயர்ந்துள்ளது. உச்ச நீதிமன்ற கொலீஜியம் குழு பரிந்துரை செய்த 4 நாட்களில் இந்த நியமனம் நடைபெற்றுள்ளது.

புதிய நீதிபதியாக பதவியேற்ற நீதிபதி வி.மோகனா, தமிழ்நாட்டின் கோயம்புத்தூரை சேர்ந்தவர். கோவை சட்ட கல்லூரியில் 5 ஆண்டுகள் ஒருங்கிணைந்த பி.ஏ. எல்.எல்.பி. படிப்பை முடித்தவர். வழக்கறிஞராக பணியாற்றி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக நேரடியாக நியமிக்கப்பட்ட இரண்டாவது பெண் நீதிபதி என்ற பெருமையை நீதிபதி வி.மோகனா பெற்றுள்ளார்.

உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஷீல் நாகு, பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக பதவி வகித்தவர். நீதிபதி ஸ்ரீசந்திரசேகர், மும்பை உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக பதவி வகித்தவர். நீதிபதி சஞ்சீவி சச்தேவா, மத்திய பிரதேச உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக பதவி வகித்தவர். நீதிபதி அருண், ஜம்மு- காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக பதவி வகித்தவர்.

இதையும் படிங்க.. சட்டமன்ற தேர்தலில் தனி சின்னத்தில் போட்டியிட்டு இருக்கலாம் - வைகோ ஆதங்கம்

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் முதல், உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரே ஒரு பெண் நீதிபதி பி.வி.நாகரத்னா மட்டுமே இருந்து வந்த நிலையில், நீதிபதி வி.மோகனா நியமனத்தின் மூலம், பெண் நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை 2-ஆக அதிகரித்துள்ளது. மற்றொரு பெண் நீதிபதியான பி.வி. நாகரத்னா அடுத்த தலைமை நீதிபதியாக பதவியேற்க உள்ளார்.

TAGGED:

SUPREME COURT
CJI SURYA KANT
JUSTICE V MOHANA
உச்சநீதிமன்றம்
5 NEW JUDGES TO SC

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.